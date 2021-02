Guri Farfán: dos años sin esclarecer su muerte en un operativo policial

La familia del joven Jorge David Farfán Vera, quien falleció entre el 8 y 9 de febrero de 2019 en un operativo policial de la Comisaría del barrio Santa Ana, sigue reclamando justicia. El padre, Jorge Farfán, insiste en que su hijo no murió por consumo de drogas, como informó en un primer momento el Ministerio Público Fiscal. Y resalta las contradicciones entre el informe oficial de la autopsia, el informe de la junta médica que revisó esta autopsia y la ampliación de la junta, que concluyó en que el joven presentaba traumatismos y en que la causa de muerte no está vinculada a los estupefacientes.

Los sospechas sobre las causas de la muerte del joven de 24 años se instalaron desde el mismo momento en que se produjo el deceso, en circunstancias que hasta el día de hoy no han sido esclarecidas. Según pudo establecer su familia, la noche del 8 de febrero el joven había participado de un encuentro con otras personas, entre ellas unos jóvenes de apellido Contreras, en algún momento fue despojado de sus prendas de vestir y fue visto corriendo en ropa interior, pidiendo ayuda, más tarde vieron cuando era golpeado frente a una casa supuestamente porque unos vecinos creyeron que quiso robarles. En esas circunstancias fue detenido por policías de Santa Ana. Según el relato oficial, falleció cuando era ingresado a la Comisaría.

La autopsia generó más suspicacias porque hubo "discordancias" entre el informe del oficial del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el del médico Marcos Cabezas, que participó como perito de parte y concluyó que la muerte se produjo por traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax y traumatismo cerrado de abdomen. En cambio, el informe del CIF sostenía que la muerte se había producido por un edema agudo de pulmón asociado al consumo de drogas, lo que informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.

Estas discordancias, señaladas reiteradamente por el padre del Guri Farfán, motivaron que en septiembre de 2019 se convocara a una junta médica para revisar el informe de autopsia. El Ministerio Público Fiscal informó luego que la junta había confirmado que la muerte estaba vinculada al consumo de drogas. Otra vez el padre del joven hizo observaciones y se convocó a una ampliación de la junta médica. Los peritos se preocuparon en dejar aclarado que nunca habían afirmado que la muerte hubiera sido causada por consumo de drogas. Esta aclaración no recibió la misma difusión.

El lunes último se cumplieron dos años de la muerte del Guri, su familia marchó a la Casa de Gobierno exigiendo justicia, acompañada por integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Además, viajaron hasta la provincia para apoyarles Monica Alegre, mamá de Luciano Arruga, y Malvina Gomez, tía de Facundo Ferreira. En esas circunstancias Jorge Farfán volvió a insistir en las inconsistencias de los informes oficiales de autopsia y la junta médica.



Efectivamente, la médica patóloga del Servicio Médico Forense del Poder Judicial, Ana María Vega, y el traumatólogo sugerido por el Colegio de Médicos de Salta, Miguel Matteo, concluyeron en que la causa de muerte fue un edema agudo de pulmón y un infarto de miocardio. En el informe de ampliación de la junta médica aclararon que no podían afirmar que esto se relacionara al consumo de estupefacientes. El perito de parte Benito Mena opinó que debía realizarse otra autopsia, e indicó que el cuerpo presentaba un traumatismo de cráneo leve que, de acuerdo al 1% de la estadística, podría haber ocasionado la muerte, y también pidió "que se vean los antecedentes". Los especialistas coincidieron en que el cuerpo presentaba traumatismo de cráneo y lesiones. Hasta la fecha no se hizo otro estudio.

Cocaína sí, cocaína no

La grabación de la ampliación de la junta médica fue publicada por la Comisión de Familiares. Se aprecia ahí que Mena señaló que al hacer la revisión de la autopsia no vieron el informe forense sobre la forma en que fue hallado el cuerpo, algo que tiene importancia para poder discernir las causales de la muerte. El informe les fue exhibido por la fiscala Verónica Simesen de Bielke, a cargo entonces de la investigación, en esa reunión, cuando el equipo de especialistas brindaba sus conclusiones. La fiscala dijo que el joven fue detenido en un hecho en el que hubo agresiones y que se desvaneció en el pasillo de la Comisaría al ser ingresado.

Farfán padre sostuvo que esas agresiones no fueron investigadas y denunció que el Ministerio Público Fiscal, con el informe de autopsia del CIF, intentó "direccionar" la causa de muerte al consumo de drogas.

En conversación con Salta/12 Farfán añadió que hubo un análisis de sangre, realizado en la autopsia del CIF, a cargo del médico Gabriel Kosmatos, que le fue ocultado y que indicaba que su hijo no tenía restos de droga. En sentido parecido, en la ampliación de la junta médica la patóloga sostuvo que no se detectaron rastros de drogas de abuso y psicofármacos en el análisis de sangre; precisó que aparecía "alcohol (de 0,40 miligramos) y cocaína en orina" pero en sangre no aparecía la cocaína, señaló que “no (había) coincidencia” y destacó el "error" de que hubiera diferencias entre ambos estudios.

Por su parte, Mena aseveró que cuando hay cocaína en sangre y orina tiene que haber también en el humor vítreo y en el pelo. Matteo añadió que además debería haber en las vísceras, pero ninguno de esos tres estudios se hicieron. Mena añadió que en la autopsia tampoco se hizo una rinoscopia (examen de cavidades nasales) con el fin de “ver si tenía mucosas irritadas o perforación de cartílago para saber si era un chico adicto”. La fiscala reseñó que vecinos atestiguaron que vieron al Guri consumiendo sustancias ilegales esa noche en que murió. "Que los vecinos digan no es un estudio serio”, hizo notar luego el perito de parte, en declaraciones públicas.

Mena señaló que después de 8 meses se hizo otro análisis en el que surgió que el Guri tenía rastros de cocaína en la sangre, sin embargo, afirmó que esa última prueba se realizó cuando las muestras ya no eran efectivas por el tiempo transcurrido y además en el informe no se especifica cuánto de la supuesta presencia de droga había. Respecto a la falta de un estudio de cuantificación, la patóloga consideró por su parte que eso era algo "importantísimo".

Farfán puso énfasis en la irregularidad de que el primer análisis diera un resultado y el segundo, otro distinto. "No hay ninguna droga que genere traumatismos y facturas", sostuvo.

En la ampliación de la junta médica Vega se preocupó en aclarar que no concluyeron que la causal de muerte hubiera sido el uso de las drogas, sino que habían afirmado que hubo un infarto agudo de miocardio y un edema agudo de pulmón que para ella son las causas finales de la muerte. "No estaba descripto que haya sido la sobredosis", precisó. También dijo que no descarta el traumatismo de cráneo y las lesiones, que el cuerpo las tenía y "está comprobado", pero para ella no son la causa de muerte. "Hay un corazon lesionado, muerte de celulas cardíacas y edema de pulmón, que provoca falta de aire, insuficiencia respiratoria como causa de muerte", aseveró, pero puntualizó que no se puede establecer "el mecanismo que colaboró o fue concomitante", porque no tuvo esos elementos en laboratorio.

Hematomas y sangre

"¿Qué droga genera traumatismos y fracturas?", cuestionó Farfán. En la ampliación de la junta médica, los especialistas coincidieron en que constan también lesiones como un hematoma en el párpado superior del ojo izquierdo, otro en el pómulo izquierdo, un hematoma y una lesión escoriativa lineal en la base del cuello, que pueden haber sido provocadas por un traumatismo, por golpe o por arrastre. "No sabemos el mecanismo porque no han sido descriptas minuciosamente cada una de ellas" en el informe de hallazgo del cuerpo, precisó la médica. Mena agregó que el joven tenía sangre en la boca, "que calculo que tuvo que tener en la nariz pero no se ve", estimó. Matteo aportó que cuando pusieron de costado al cuerpo "aparecen los coágulos de sangre en la boca", y que el cuerpo "estuvo en movimiento".

Mena señaló que la lesión en el cuello pudo haber sido provocada por el hundimiento de un dedo. Recordó que esta es usada por la fuerza policial para inmovilizar y señaló que puede provocar asfixia.

Farfán recalcó que el cuerpo fue lavado. Esto también fue señalado por Mena en la ampliación de la junta, pero Simesen de Bielke sostuvo que por protocolo se hace una secuencia de fotos y después el cuerpo se lava cuando se realiza la autopsia. Sin embargo, el padre describió que el video de la autopsia "se corta en una parte, se ve el cuerpo cuando llega de la morgue y después aparece el cuerpo lavado". "Fue para borrar pruebas", acusó.

Asimismo, Farfán resaltó la "poca seriedad" con que se hizo el segundo informe de autopsia, con un "multiple choice", "donde al perito le pedían que conteste por sí o por no, le mostraban parte del cuerpo y le preguntaban si había traumatismo, donde no había". La segunda reunión de la junta médica, la de ampliación, fue la última. Estuvieron Mena, Matteo, Vega y la fiscala y no arribaron a la conclusión de que la causa de muerte fuera el consumo de drogas.



Mena señaló que el consumo de drogas y los golpes o asfixia pueden generar la muerte por edema pulmonar y paro cardio respiratorio. “Un golpe importante en la cabeza, con traumatismo de cerebro, pequeñas hemorragias, puede generar lo mismo”, afirmó.

Vega dijo que la cocaína puede provocar lesiones cardíacas pero no es la causa más frecuente de un infarto, sino que suele producir arritmia. Matteo además afirmó que en un corazón sano, el dosaje que se hizo de marihuana o de cocaína no debería provocar una arritmia.

Sobre la base de sus averiguaciones, y a una reconstrucción particular de los hechos que realizó con sus abogados, Liz Palavecino y Marcelo Molina, Farfán asegura que unos vecinos golpearon a su hijo para robarle y luego la policía lo detuvo. "La ropa, el celular, la riñonera y la gorra nunca aparecieron, la policía se queda con lo último que le quedaba que era su vida", afirmó.

“La Policía demoró 15 minutos para golpearlo en algún lado. Mi hijo estuvo como NN", antes de llegar a la Comisaría, sostuvo. Afirmó que el jefe del operativo es su primo, Martín Eduardo Leguizamón, quien "nunca me informó y puso que el operativo estuvo bien". "Cerca de las 1 y media figura la data de muerte, nunca lo llevaron al hospital. Al otro día, la pareja, Eliana Suarez, fue a preguntar en la comisaría, le dijeron que no se preocupe, que seguro andaba con un par de minas por ahí".