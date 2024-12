El presidente Juan Manuel Santos fue internado a un día de la publicación definitiva del nuevo acuerdo de paz del que participaron el gobierno, la oposición y las Farc. Los médicos indicaron que los últimos estudios mostraron posibles alteraciones en la próstata, de la que fue operado por un tumor en 2012. El mandatario viajará mañana a Estados Unidos para hacerse más estudios.

"Mantengo mi confianza en que los resultados de estos nuevos exámenes serán positivos", dijo el mandatario este martes en una rueda de prensa.

El viaje a Estados Unidos interrumpe la intensa agenda de Santos, entre la renegociación con las Farc, el diálogo con los promotores del No y el anuncio de un nuevo acuerdo de paz.

Hoy habrá una marcha en Bogotá de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y miembros desmovilizados de la guerrilla para exigirle la urgente implementación de lo acordado por segunda vez en La Habana. Esto, en medio de las pugnas entre gobierno y oposición respecto de si este documento es el definitivo o no.

El jefe del equipo gubernamental que negocia la paz, Humberto de la Calle, aseguró que el acuerdo incluye el 80 % de las propuestas del No y por eso “se debe implementar ya porque no hay espacio a la negociación” y respondió así a las objeciones del ex presidente Álvaro Uribe, promotor del No.

En el nuevo documento, las Farc quedan obligadas a reparar con sus bienes a las víctimas. También reduce hasta en 30 por ciento la financiación pública al nuevo movimiento que surja de la transición de las Farc a la legalidad. El dirigente de las Farc Pastor Alape dijo hoy que el nuevo acuerdo es “transformación y garantías de bienestar para todos los colombianos”.

Los voceros del No insisten con que hay “silencio” del gobierno y de las Farc sobre los 486 civiles y 258 miembros de la fuerza pública que continúan secuestrados. “Exigimos la entrega inmediata de los menores reclutados, las concesiones a las Farc no responden a las preocupaciones a las víctimas”, declararon en un comunicado.