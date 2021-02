Trotta coordinó con Kicillof el protocolo de retorno a clases presenciales

"Reafirmamos con la Provincia de Buenos Aires el desafío de que la presencialidad cuidada sea la prioridad de cara a las próximas semanas, desde una perspectiva federal en articulación con cada una de las jurisdicciones porque son las que conocen en detalle las posibilidades de intensificar una vuelta a las aulas segura según la realidad epidemiológica de cada una", sostuvo el ministro de Educación, Nicolás Trotta luego de la reunión que mantuvo con el gobernador Axel Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila para coordinar las últimas acciones de cara a la implementación del "Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales".



En ese contexto el cronograma consensuado de regreso a clases, que supone la vuelta a la presencialidad de unos 3,3 millones de alumnos y alumnas, se concretará de manera escalonada y bajo una serie de estrictos protocolos. El 1 de marzo comenzarán los chicos y chicas de nivel inicial y primario, mientras que el 8 empezarán les estudiantes de secundaria. Las clases se organizarán a través de esquemas duales que combinen actividades presenciales y no presenciales, con grupos de alumnes divididos en grupos de hasta 15 que concurran a la escuela dos veces por semana (de manera que se pueda cumplir la exigencia de distanciamiento de 1,5 metros entre les estudiantes y dos metros con el docente).

"Mientras invertíamos en más de 2.800 obras de infraestructura para mejorar las condiciones edilicias de escuelas de toda la Provincia, estábamos diseñando un programa que reuniera los protocolos necesarios para garantizar el regreso seguro a las aulas", señaló, luego del encuentro, Axel Kicillof, quien subrayó el trabajo articulado "con todos los miembros de la comunidad educativa" con el objetivo de "retomar la mayor presencialidad posible, sin poner en riesgo la salud de los alumnos y las alumnas, de sus familias y de los trabajadores y las trabajadoras de la educación". En este sentido, el gobernador destacó el inicio de la campaña de vacunación a docentes de riesgo, a quienes identificó como "una de las prioridades del plan provincial de vacunación contra la Covid-19".

Si bien la discusión paritaria no fue uno de los ejes del encuentro, Trotta se había reunido unas horas antes con la conducción de la CTERA y el tema surgió. "La situación está encaminada. Se viene manteniendo el diálogo con los gremios y no va a haber problemas", indicó una fuente cercana al gobierno bonaerense a Página 12. Aunque aún no se puede hablar de números concretos, desde el entorno de Axel Kicillof aseguraron que el objetivo es que "los salarios no pierdan con la inflación".