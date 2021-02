YPF canjeó la deuda más corta y logra oxígeno

La petrolera YPF logró concluir su canje de deuda obteniendo la participación de los tenedores del 59,8% de los bonos con vencimiento inmediato (marzo de 2021) y del 43,1% del título con vencimiento en 2024 (cuya primera amortización estaba prevista durante 2022). Para el tercer bono "corto", con vencimiento en 2025, logró la adhesión al canje de los tenedores del 37,15%. De ese modo, al canjear deuda corta en dichos porcentajes por nuevos títulos con vencimiento en 2026, 2029 y 2033, la firma de mayoría estatal no sólo despeja el riesgo de default en el horizonte inmediato, sino que libera recursos financieros que serán aplicados a la inversión productiva. La meta de la empresa es alcanzar un monto de inversiones de 2700 millones de dólares en el año 2021, duplicando los niveles de inversión de 2020.

YPF había planteado a sus acreedores el canje de siete de los 9 títulos de deuda emitidos internacionalmente, por una suma total de 6227,6 millones de dólares. La negociación con los grupos de bonistas se centró, de todos modos, en el bono más corto, la obligación negociable (ON) que vence el próximo 23 de marzo, ya que por las restricciones impuestas por el Banco Central en septiembre del año pasado para evitar la salida de divisas, las firmas deudoras con el exterior no podrán acceder a más del 40 % del valor de sus vencimientos en el mercado libre de divisas, estando obligados a refinanciar el resto o cancelarlo con capital propio.

El canje propuesto por YPF fue altamente exitoso en el bono de vencimiento inmediato, lo cual le permitirá aplicar el canje de títulos y quedar habilitado por el BCRA para comprar en el mercado las divisas para la cancelación en efectivo del resto.

El valor nominal del total de los títulos presentados al canje por los acreedores asciende a 1978,1 millones de dólares, según el siguiente detalle:



ON 2021, u$s 246,7 (59,8% de adhesión)

ON 2024, u$s 656,4 (43,1%)

ON marzo 2025, u$s 201,7 (37,2%)

ON julio 2025, u$s 368,2 (24,6%)

ON 2027, u$s 190,7 (19,1%)

ON 2029, u$s 101,0 (20,2%)

ON 2047, u$s 213,4 (28,5%)

Los nuevos títulos emitidos para entregar a quienes ingresaron al canje son: Un bono vencimiento 2026 garantizado por u$s 775,3 millones; otro con vencimiento 2029 por u$s 747,8 millones; y un bono con vencimiento 2033 por u$s 575,65 millones.

Suman, en total, 2098,75 millones de dólares en nuevas obligaciones negociables de YPF. Para la empresa, el logro principal es haber podido conseguir una refinanciación de pagos de capital e intereses que hasta diciembre de 2022 acumulaban un total de 630 millones de dólares. El haber evitado tener que afrontar estos vencimientos "libera recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas, según el plan previsto por la compañía", señaló una fuente empresaria.

Esto último supone inversiones en Vaca Muerta, la formación rocosa en el subsuelo de Neuquén y Mendoza, que le permitiría aumentar la producción de petróleo y gas a través de sistemas no convencionales de extracción. Pero, además, el aumento de las inversiones en yacuimientos convencionales con el mismo objetivo.

Las especulaciones del sector señalan que, a partir de la reestructuración de vencimientos alcanzada, "YPF va a quedar habilitada para acceder a los mercados de capitales a la búsqueda de nuevos recursos financieros para atender todas sus actividades, que le demandarían unos 2700 millones de dólares a lo largo de 2021".