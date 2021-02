DOMINGO 14

MÚSICA

¡No culpes al bolero! En el Día de los enamorades, se presenta un concierto especial para deconstruir el amor romántico sin dejar de cantar, con la participación de cantantes como Adriana Varela, Nahuel Briones, Lula Bertoldi, Juli Laso, Marcela Morelo, Ivo Colonna, Willy Lemos, Carlos Casella y Patricia Sosa. Junto a una orquesta de once músicos dirigida por Nico Sorín, interpretan temas clave de Sandro, Osvaldo Farrés, Luz Casal, Leonardo Favio, Alvaro Carrillo, César Portillo de la Luz, Félix Roberto Manuel Rodríguez “Bobby” Capó y José Feliciano. El concierto se transmitirá en vivo por streaming a través del canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner.

A las 20, en el Auditorio Nacional del CCK, Sarmiento 151. Gratis.

Dayramir González El pianista y compositor nació en El Cerro, La Habana, Cuba. Ha ganado tres premios Cubadiscos por su primer disco Dayramir & Habana enTRANCé en 2007, y se convirtió en el primer cubano que gana una “Beca Presidencial” en el prestigioso conservatorio Berklee College of Music de Boston. Ha tocado en estadios junto a Chucho y Bebo Valdés, y se ha presentado como líder en el Gran Carnegie Hall de Nueva York representando a la nueva generación del piano afro-cubano. El recorrido de su viaje como hijo nativo de La Habana continúa y trae todo ese legado a la ciudad de Nueva York en 2013, sintetizando todo este proceso creativo en su más reciente álbum, The Grand Concourse (2018). La plataforma Jazz Online Club presenta hoy un concierto especial por el Día de San Valentín vía streaming desde el Yamaha Artist Salon de Nueva York.



Entrada: $900. Disponible en https://jazzonline.club/producto/dayramir-gonzalez/

CINE

Film noir Hasta hoy continúa este ciclo online de Malba Cine dedicado al género. “Tuvo casi dos décadas de apogeo, aunque nunca murió del todo. Se caracteriza por sus protagonistas, antihéroes marginales perseguidos por diversas sombras y a veces por un sentido trágico; por sus ambigüedades morales, que taladraron la rigidez del código Hays; por sus historias que volvían visible todo lo opaco: las pasiones, los vicios, la corrupción, la insanía y todas las formas de la degradación que proliferan en la oscuridad”. Hoy se podrá ver El maldito, de Joseph Losey; y Mala mujer, de Fritz Lang.

A las 18 y 20, en el canal del MALBA en https://www.youtube.com/

ETCÉTERA

Poesía ya! Hoy finaliza este encuentro de actividades tanto virtuales como presenciales que ponen a la poesía en el centro de la escena. Charlas, talleres, clases magistrales, feria de editoriales y fanzines e itinerarios poéticos. La programación comprende una serie de actividades que el público podrá seguir a través del canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner, y otras propuestas presenciales. Figuras reconocidas del mundo de la poesía argentina ofrecerán charlas (Silvia Katz, Juan Laxagueborde, Jorge Boccanera) y clases magistrales (Ezequiel Zaidenwerg y Julieta Marchant). Los talleres, de los que participarán poetas de todo el país –y que el público también podrá seguir en vivo–, abarcan una multiplicidad de temáticas y enfoques, y estarán a cargo de Javier Roldán, Gaita Nihil, Verónica Yattah, Tálata Rodriguez, Juan Fernando García y Violeta Castillo.

Programa disponible en https://cck.gob.ar/poesia-ya/

LUNES 15

TEATRO

Esto no está pasando Las responsabilidades acerca de un suceso ocurrido en una protesta ambientalista se debaten en un programa televisivo. Integrantes de un comité de crisis revelan intimidades acerca del confuso sentimiento de encontrarse fuera de la línea de combate. Recortes de una fantasía colectiva sugeridos a partir de lecturas de Jean-Paul Sartre. Con guión y dirección de Eva Halac, Esto no está pasando forma parte del ciclo Modos Híbridos del Complejo Teatral de Buenos Aires. El elenco está integrado por Osmar Núñez, Franco Masini, Victoria Almeida, Florencia Torrente, Guillermo Aragonés, Nelson Rueda y Juan Pablo Galimberti.

Disponible en www.vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

ARTE

Monumentos a los héroes desconocidos El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual “Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos”, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial. “A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”. El resultado reúne obras realizadas por artistas de Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

Disponible en https://www.bellasartes.gob.ar/paginas/exposicion-virtual-ideas-para-monumentos-en-homenaje-a-las-heroinas-y-los-heroes-desconocidos/

MÚSICA

Luciana Jury La sobrina de Leonardo Favio estará acompañada por Lautaro Matute en guitarras para ofrecer un repertorio que recorre el cancionero popular argentino y latinoamericano, interpretado desde su mirada. El reencuentro será en el marco de “Canchera Festival Vol.2” producido por Circo Alboroto en Que Tren Club Cultural, en el barrio de Belgrano. Cumpliendo con el protocolo vigente, se le tomará la temperatura a cada asistente y se solicitará tener actualizada la App Cuidar, entre otros detalles que hacen al cuidado en estos tiempos.

A las 21, en Qué Tren Club Cultural, Olazábal 1784. Entrada: $700

ETCÉTERA

Entre Palabras La escuela de escritura presenta una serie de cursos destinados a quienes necesiten dominar la redacción de los distintos campos profesionales, a los que deseen desarrollar un proyecto de escritura literaria, y a quienes quieran desplegar el gusto personal por la escritura. Los talleres de verano son “Mecánica de la invención (auxilios técnicos para remolcar la página en blanco)”, por Cecilia Pisos; “Continuidad de los textos (el arte de no abandonar un relato comenzado)”, por Gabriela Saidon; “Interrogue a sus cucharitas (autoficción)”, por Natalia Zito; “Mundo mínimo-aventura de verano (microrrelato)”, por Analía Testa; “Lo que no se nombra no existe (comunicación con perspectiva de género)”, por Fabiana Scherer; y el taller de lectura “Dos clásicas románticas (Anna Karenina y Emma Bovary)”, por Gabriela Saidon. La cursada es online de febrero a marzo.

Informes e inscripción en: [email protected], www.entrepalabras.org

MARTES 16

CINE



Un pueblo hecho canción En 2014, cuando el cantautor Ramón Navarro cumplió 80 años, el pueblo riojano de Chuquis le ofreció un regalo único: sus calles llevarían, de ahí en más, los nombres de sus canciones. A partir de ese hecho,el documental se sumerge en el cruce mágico de Navarro con su tierra, con su historia y recuerdos de personajes que ahora son canciones populares y universales como: “Don Rosa Toledo”, “Leopoldo Silencio”, “Chayita del vidalero”. El film de Silvia Majul recorre además su paso por Los Quilla Huasi, por Los Caudillos (obra integral de Ariel Ramirez y Felix Luna), el nacimiento de “La Cantata Riojana” (con el poeta David Gatica), su cruce con poetas como Ariel Ferraro, sus conceptos de la vida y la vigencia que lo une con los jóvenes del nuevo cancionero como La Bruja Salguero, Raly Barrionuevo y Ramiro González, entre otros.

Gratis.

Disponible en http://cine.ar/

Manuel Antin Durante febrero, el INCAA y la plataforma Cine.ar proponen un recorrido por la obra del autor, director y realizador argentino: un cruce entre cine y literatura, a través de sus mejores largometrajes. La muestra de diez largometrajes, que podrá verse de forma gratuita durante febrero, propone un recorrido posible para conocer la filmografía del realizador. En su búsqueda por fusionar el cine con las letras, Antín llevó a la pantalla grandes obras literarias y cambió el séptimo arte argentino para siempre. Durante todo este mes se podrá acceder gratis a esta selección de películas de uno de los nombres fundamentales del cine nacional, en las cuales se destacan referentes del cine argentino, cómo Graciela Borges, Lautaro Murúa, China Zorrilla, Susú Pecoraro, entre otros.

Disponible en http://www.cine.ar/

Sector VIP Una chica llega a la ciudad a trabajar de bailarina, un empresario se transforma en su manager. Un periodista en descenso busca la noticia que lo catapulte. Los tres confluyen en el Sector Vip, donde conviven la trata de personas, las fake news y las transgresiones del poder. Con elementos del policial negro, del drama y el suspenso, y con una fuerte carga de erotismo, la película expone y enlaza en su trama el mundo de la prostitución VIP, la corrupción y el periodismo de las operaciones y las fake news. Con Martina Krasisnsky y Luis Machín. Una película de Eduardo Pinto.

Disponible en https://play.cine.ar/

ETCÉTERA

Correspondencia abierta Esta producción del Centro Cultural Kirchner invitó a un conjunto de artistas e intelectuales a mantener una correspondencia durante una semana en torno a un tema específico. Se trata de un experimento de escritura en el que dos personas deberán pensar juntas en un tema o un problema en particular que les será asignado. Como mínimo deben escribir un mensaje por día. En tres episodios, el proyecto invita a asomarse al intercambio de pensamientos entre Albertina Carri y Esther Díaz, Fernando Noy y Eugenio Raúl Zaffaroni, Juana Molina y Verónica Llinás. La correspondencia es guiada y editada por Liliana Viola y la conducción del podcast está a cargo de Franco Torchia.

Disponible en https://cck.gob.ar/correspondencia-abierta/5946/

MIÉRCOLES 17

MÚSICA

La última montaña Una década exacta después de Familia canción, Moris y su hijo Antonio Birabent presentan su segundo disco a dúo, titulado La última montaña, que lleva como portada una pintura de Inés González Fraga, madre de Antonio. “Porque el sol” es el nombre del primer simple de este nuevo trabajo, un tema compuesto por ambos, y que resume de manera sintética el universo musical y artístico de cada uno. Los acompañan Lolo Micucci en piano, teclados y arreglos, Víctor Volpi en guitarras, Horacio Salerno en bajo, y José Luis "Colo" Belmonte en batería. El video del tema que desde hace ya unas semanas puede verse en las redes fue realizado por Augusto Gonzalez Polo y editado por Pablo Padovani.Hoy se realizará la primera presentación en vivo del disco junto a toda su banda.

A las 20, en Parque Centenario. Gratis con reserva previa en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

Zero Kill+Altocamet Casa del Puente Discos presenta un concierto en Villa Victoria Ocampo (Mar del Plata). Tocará Zero Kill, la banda liderada por Benito Cerati, presenta su último disco de estudio, Lapsus. Tras una presentación por streaming desde Niceto Club la banda sale de gira por el país. En 2020 presentaron Lapsus, un cuarto disco de estudio repleto de colaboraciones. Por su parte, Altocamet presentará "Prohibición”, nuevo single de estudio (luego de un silencio prolongado de 3 años), como adelanto de su próximo disco de estudio Surfista nocturno a editarse en 2021. La banda marplatense está integrada por Canu Valenzuela , Mariana Monjeau y Pedro Moscuzza, más los músicos invitados estables Lautaro Minich y Emi Mendez.

A las 20.30, en los jardines de la Villa Victoria Ocampo. Entrada: $400.

Juan Bayón Quinteto El contrabajista estrenará el material que estará grabando al día siguiente con este quinteto intergeneracional en el que se destacan el pianista argentino radicado en Nueva York, Leo Genovese, quien ha tocado con Wayne Shorter, Herbie Hancock y Esperanza Spalding, y el trompetista Juan Cruz de Urquiza, fundador del mítico Quinteto Urbano. Jazz contemporáneo argentino.

A las 20 y 22, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $ 600.

TEATRO

Puzzle Dos hombres se encuentran ante un banco de alguna plaza. Ambos dicen haberlo alquilado ese exacto día para contemplar la puesta del sol. Discuten. Descubren asombrados que no saben nada de sí mismos, pero lo saben todo del otro. Ansiosos por conocer sus identidades, las construyen, revelando cada uno los secretos más recónditos del otro, cosiendo retazos de recuerdos ajenos. Y así, armando mutuamente el rompecazabezas de sus identidades se revelan criminales en constante y solitaria huída. Con dramaturgia de Omar Lopardo y dirección de Santiago Doria, esta obra fue seleccionada por el concurso Nuestro Teatro del Cervantes, y filmada para exhibirse online, como el resto de las elegidas. Música de Martín Bianchedi, iluminación de Roberto Traferri, vestuario de Laura Singh y escenografía de Daniel Feijóo. Con Osmar Núñez y Jorge Suárez.

Disponible en el Cervantes Online. Gratis.

JUEVES 18

ARTE

Panorama Cándido A partir de hoy se podrá visitar la exhibición que reúne una importante colección de obras de Cándido López, junto con objetos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en la que Argentina, Brasil y Uruguay lucharon contra Paraguay. Las obras de Cándido López invitan a reflexionar sobre varios aspectos de la guerra. Los momentos de batalla, pero también los de ocio, los campamentos y el avance por terrenos inestables y pantanosos. La exhibición busca situar al pintor en su contexto. Los motivos del conflicto, las historias de oficiales y soldados, el papel de las mujeres, los rasgos de los jefes, las razones de los opositores a la guerra y la destrucción. Además fue la primera guerra fotografiada en Sudamérica, y los cuadros de Cándido conviven con fotos de la colección. De jueves a domingo.

En el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Entradas en https://compartir.cultura.gob.ar/museo-historico-nacional/

CINE

Fantasma vuelve a pueblo Demóstenes reaparece en su pueblo donde es conocido como “Fantasma”, justo para las fiestas de fin de año, sin planes ni metas. Luis Miguel, su viejo amigo, le da un trabajo, y le encomienda buscar un cerdo para ser faenado en el fin de esa semana, en que la amistad se vuelve una relación laboral. La comedia dramática Fantasma vuelve al pueblo, de Augusto González Polo, filmada en el pueblo de Aristóbulo del Valle, en Misiones, y protagonizada por Alfonso Tort y el músico tucumano Juan Román Diosque, que debuta en la actuación. En palabras del director, la película es "una observación emotiva a las relaciones afectivas, familiares y fraternales, en tiempos de fiestas cuando los sentimientos se ponen de relieve. Y a la vez es una evocación a la conciencia del trabajador como herramienta de cambio, y a la consideración de todos los animales como seres sintientes". El film se verá en CinearTV hoy y el sábado 20 a las 20, y estará disponible una semana gratis en la plataforma Cine.Ar a partir del viernes 19.

Disponible en http://www.cine.ar/

MÚSICA

Adrián Iaies Adrián Iaies se presentará los hoy y el jueves 25 de febrero para compartir dos formatos bien diferentes cada vez: por un lado, su agrupación sin batería, el “Drumless Trío”, junto a Lamisovski en contrabajo y Agudelo en guitarra (hoy); y luego el dúo con el trompetista Loiácono (25/02). Desde los tiempos del Tango Reflections Trío, Iaies siempre vuelve a la formación sin batería En cuanto al dúo con Mariano Loiácono, se trata de mostrar composiciones recientes de Iaies pensadas para esta dupla, además de tocar los temas incluidos en Nikli Song (2017), disco que grabaron juntos y que contiene ocho piezas, seis originales y dos versiones: “Fermín”, de Spinetta, y “Zamba del Laurel”, de Leguizamón.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $600.

La Maurette A un mes del lanzamiento de su nuevo EP, Eterna, La Maurette se presentará en vivo en el Museo Saavedra para cerrar la jornada de la experiencia Ciudad Emergente. Después de un año sin tocar en vivo de forma presencial, La Maurette regresa acompañada de su banda, presentará por primera vez en vivo las canciones de su nuevo EP compuesto por cuatro canciones. El mismo fue el reencuentro de la artista con sus propias letras y melodías que, inmersas en el universo sonoro de UJI (Luis Maurette, ex integrante Lulacruza), dejan ver su faceta más auténtica como cantautora. El show será gratuito con reserva previa, apto para todo público, al aire libre y respetando los protocolos vigentes para eventos culturales en la ciudad.

A las 18.30, en el Museo Histórico Saavedra, Av. Crisologo Larralde 6309. Entradas: https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-historico-cornelio-de-saavedra

VIERNES 19

MÚSICA

Sofía Bergallo+Alfonso Barbieri El dúo musical integrado por Sofia Bergallo y Alfonso Barbieri presenta su primer disco, Absolutos principiantes, que reúne canciones de su propia autoría como también algunas versiones adaptadas al castellano. Acompañando a su música, estarán presentando también el lanzamiento de un libro de obras donde Sofía comienza haciendo manchas en acuarelas sobre papeles blancos y Alfonso los transforma, continúa y finaliza con dibujos en tinta china. Un estilo de “cadáver exquisito” contemporáneo. Roseti vuelve a abrir sus puertas cumpliendo los protocolos de prevención, ofreciendo un espacio ventilado donde acontecerá el show, un patio y una barra con comida casera y bebidas.

A las 19.30, en Roseti Espacio, Roseti 722. Entrada: $400.

Canchera Festival Hasta el 28 de febrero continúa el festival de música, danza, teatro y poesía. Hoy se presentarán Proyecto Gomez Casa y Melanie Williams, y el sábado 20 será el turno de Flopa. Para seguir cuidándonos es muy importante que cada espectador tenga la App Cuidar actualizada para presentar en la entrada. Además se va a tomar la temperatura de cada asistente y se respetará el aforo permitido según protocolo COVID-19.

A las 20.30, en Que Tren Club Cultural, Olazábal 1784, Barrio Chino.

Caligaris La banda vuelve a los escenarios a reencontrarse con su público poniendo en escena un nuevo show, “Todo vuelve a comenzar”, pensado para una capacidad limitada de asistentes con protocolos vigentes. Los asistentes podrán escuchar todos los hits, en una inyección de música y color que te ayudarán a comenzar con alegría el nuevo año. Se presentarán hoy a las 21.30 y el sábado 20 a las 18.30.

En el Anfiteatro del Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832. Entradas en https://www.passline.com/eventos/caligaris-todo-vuelve-a-comenzar-51325

DANZA

Festival Danza Afuera El festival internacional de danza contemporánea, performance y acciones transdisciplinarias presenta su octava edición del 19 al 27 de febrero. La programa reúne propuestas intensivas de creación en espacios específicos de La Plata. El sábado 20, en el playòn de estacionamiento del Galpón de La Grieta (Calle 18 y 71), se presentará P3RR1T3$ M4LV4D3$, un proyecto de cruce entre un recital de música y una obra escénica. La propuesta descontextualiza los elementos que conforman la idea de un recital de música urbana y los contextualiza en el marco de una propuesta escénica para expandir, potenciar y desarrollar al máximo las posibilidades escénicas del recital como hecho artístico. Hoy se realizará la apertura del festival con una ocupación performática de la vereda en el Centro Cultural Vil Teatro (Calle 11 n° 1884 ½ entre 70 y 71).

A las 21. Informes: https://danzafuera.wixsite.com/festival



Vanitas En un presente distópico, la obra invita al espectador a perderse en el bosque en una vinculación del cuerpo femenino de la intérprete Agustina Sario con el paisaje; despojado de todo artificio. En palabras de Sario: “trabajamos con el bosque como espacio cerrado físicamente y abierto perceptivamente, como una sala de ensayo. Luego de meses de confinamiento todo se olía, tocaba y veía de una manera mucho más precisa. En ese contacto instintivo con el bosque se mezclaba además cierta conciencia íntima y vital, el convencimiento de que un pensamiento ecológico nace en el contacto con la naturaleza y en el contemplar su necesidad de cuidado”. De Agustina Sario y Matthieu Perpoint.

De 16 a 20, en Fundación Cazadores, Villaroel 1438. Gratis.

SÁBADO 20

MÚSICA

Juan Cruz de Urquiza Referente de la trompeta de jazz, se presenta en formato de trío junto al pianista Francisco Lo Vuolo y el contrabajista Sebastián de Urquiza. Interpretarán clásicos del género, tales como Gershwin, Cole Porter y Duke Ellington, entre otros. Juan Cruz de Urquiza es trompetista, compositor y arreglador egresado del Berklee College of Music. Músico de amplia trayectoria quien ha sido convocado por figuras como Caetano Veloso, Paquito D´Rivera, Chano Domínguez, “Chucho” Valdés y Fred Hersch entre otros. Además de su activa participación en la escena del jazz argentino ha desarrollado una intensa tarea como docente realizando talleres y clínicas en diferentes partes de la Argentina y también en el exterior.

A las 18.30, Aldo’s Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $700.

Baltasar Comotto El guitarrista, cantante y compositor, reconocido músico que participó en las bandas de Luis Alberto Spinetta y Andrés Calamaro, y actualmente es guitarrista del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, comienza su gira nacional 2021. Baltasar hará un repaso por sus trabajos discográficos: Rojo (2005), Blindado (2011), Élite (2017). También por los sencillos que sacó a lo largo de estos años y covers de artistas nacionales e internacionales. Además, adelantará temas de su nuevo álbum Comenzó la cacería, de próximo lanzamiento. Participa en los conciertos el multifacético Macabre de Catupecu Machu, en guitarra, teclado y programación. El dúo, que se presentará en febrero en Capital Federal y La Plata.

A las 21.30, en Anfiteatro Parque La Estación, Juan Domingo Perón 3326. Entrada: $550.

Tata Cedrón+Roger Helou Hace ya varias décadas que la música del Tata Cedrón y su cuarteto forman una catarata de música inabarcable y una mezcla inagotable donde el tango y el folklore son dos faros que iluminan un universo mucho más vasto. La larga lista de reediciones que viene encarando desde hace ya varios años sumó en 2016 el disco doble Velay y Mojarrita porá, donde recorre el cancionero popular de Yupanqui y Antonio Tormo a Buenaventura Luna, Ramón Ayala, Jaime Torres, sin dejar de lado a poetas como Raúl González Tuñón, César Vallejo, De la Púa y Manzi, entre otros. Hoy, con el espectáculo “Canciones” presentará junto al pianista Roger Helou parte de ese repertorio.

A las 18, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $800.

Traviarca Íntimas Susy Shock, Andrea Bazán y Caro Bonillo presentan un recital en el Teatro del Conti en el marco del Carnaval. Traviarca Íntimas nació como proyecto musical en el año 2020. En marzo de ese año el trío se encontraba en plena gira por la provincia de Buenos Aires, pero se vio interrumpida por la irrupción de la pandemia. En agosto, durante la cuarentena obligatoria y ante la imposibilidad de tocar en vivo, surgen las “Postas Sanitarias Culturales” en alianza con Mu LaVaca.org como respuesta al aislamiento. Actualmente están iniciando su gira por Córdoba y Rosario replicando la experiencia.

A las 19, en el Centro Cultural Haroldo Conti. Gratis. Reservar en: www.conti.derhuman.jus.gob.ar