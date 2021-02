Golpean y amenazan a un comunicador de El Quebrachal

El comunicador Alex Romero Campos, de 37 años, fue agredido por dos hombres en su vivienda en la localidad El Quebrachal, en el departamento Anta, el jueves alrededor de las 20. La fiscalía interviniente identificó y solicitó la detención de uno de los agresores.

"Estaba regando las plantas y limpiando. Ingresaron, me empezaron a golpear, y me dijeron que dejara de hablar de ellos, con improperios", sostuvo Romero Campos a Salta/12. El comunicador sostuvo que uno de los agresores de apellido Cejas trabaja en el municipio y además vive al frente de su casa, al otro no lo identifica.

Romero Campos dijo que la agresión sufrida se relaciona con la información difundida en el programa de radio Mágica del que participa como co-conductor desde hace un año. Especificó que él había difundido el robo del teléfono al dueño de otra emisora del vecino pueblo de Talavera, Nestor Pavón, el pasado 5 de febrero, quién además anteriormente ya había denunciado que lo amenazaron con un cuchillo. El Ministerio Público Fiscal informó que hay coincidencia respecto al hombre para el que pidieron la detención porque está siendo investigado por haber participado en las dos agresiones.



El comunicador detalló que la agresión se produjo en el jardín ubicado a la entrada de su casa y que fue golpeado con la pala que tenía allí. Precisó que lo intimidaron para que deje de publicar contenido en las redes sociales y que antes de irse lo amenazaron de muerte si denunciaba estos hechos ante la policía.

Romero Campos también expresó que en el programa que conduce ha brindado espacio a personas despedidas del municipio, quienes contaron que la desvinculación laboral habría sido una represalia por posteos hechos en facebook con cuestionamientos a la actual gestión municipal.

Señaló que conoce a vecinos intimidados por hacer publicaciones en redes sociales pero que no denunciaron por miedo: "no soy tan solo yo el que ha sufrido esta clase de ataques, estuve con varias personas que han publicado cosas en facebook y han recibido amenazas", sostuvo. "Uno no puede dar la información que corresponde porque está bastante complicado el tema de la política", afirmó.



El comunicador es de origen chileno, hace dos años se encuentra viviendo en El Quebrachal de donde es oriunda su pareja. Dijo que nunca antes había sufrido una agresión de este tipo, y que días antes, una persona cercana le mostró un mensaje en el que ofrecían "20 mil pesos por la cabeza del chileno", y que solo le mostraron el apellido del emisor, que coincide con el de dos funcionarios del municipio.

La fiscala que investiga lo sucedido es María García Celeste Pisacic, la denuncia fue radicada por Romero Campos el jueves. Desde la Fiscalía informaron a Salta/12 que al denunciante se le realizó la revisación médica, el certificado indicó 14 días de curación, y detallaron que ya se pidió la detención del agresor que ya fue identificado por su propio tío, que vio cuando ingresaba al domicilio junto a otro varón, que sigue sin identificar. El testigo habría visto inclusive el momento en el que atacó a Romero Campos con una pala.



El comunicador sostuvo que tiene miedo ante las amenazas y que "tuve que mandar a la familia a Salta. Me dijeron clarito que si llamaba a la policía me iban a matar", recordó y teme que estas personas no tengan límites ya que se atrevieron a entrar a su casa. También dijo que los policías no pueden hacer mucho porque están sin móvil hace un mes.

El Ministerio Público informó a Salta/12 que con respecto a Pavón, este denunció el robo del celular y "no tiene certificado médico, porque no se constataron lesiones. Se sigue investigando y se dictaron distintas medidas, tales como el rastreo del celular y el pedido de incorporación del video para legitimarlo como prueba. Ese video pasó al CIF para realizar distintas medidas, entre ellas, el mejoramiento de la imagen. No hay imputaciones todavía. Son tres las personas investigadas".

Precisaron que Pavón tiene una denuncia anterior por haber sido amenazado con un cuchillo. En ese caso, adelantaron que la imputación para el acusado de las amenazas sería en breve.