Salta Basket listo para dar pelea en la Liga Argentina

A menos de una semana para que arranque la Liga Argentina de Básquet, el torneo de ascenso a la primera división, Salta Basket se prepara ilusionado, aunque con pocos entrenamientos y menos rodaje, para dar pelea en lo que será su quinta presentación en la categoría desde su nacimiento.

De cara a la primera “burbuja” deportiva, que se desarrollará en el club Barrio Parque de Córdoba, a partir del jueves 18 y hasta el 26 de febrero, el conjunto salteño ayer ganó su primer y único partido amistoso oficial por 85-74 a Villa 20 de Febrero, que juega en el Torneo Federal.

El encuentro se disputó en el Estadio Delmi, y allí el nuevo director técnico de los Infernales pudo seguir los movimientos de los 10 jugadores con los que contará. Todos llegaron a mediados de enero (la pretemporada comenzó el 24 de ese mes), cuando la comisión directiva, presidida por Luis Lenti y tras recibir el apoyo del gobierno provincial, tomaron la decisión de que Salta sostenga su escuadra en el Básquet nacional.

Unos días antes del amistoso de este miércoles, Salta/12 se acercó a hablar con el entrenador, José Pisani, quien explicó que por el poco tiempo que tuvieron para entrenar con todo el equipo conformado, sumado a lo cortas que serán las estadías en cada “burbuja”, prefirió prepararlo “como si fuera un seleccionado”, y explotar al máximo el rendimiento en torneos cortos.

El bahiense, de 44 años, en la última temporada fue parte del staff técnico de Weber Bahía Basket, elenco que desde hace varios años compite en la máxima división del básquet argentino. Antes lideró la dirección técnica de Deportivo Viedma.

También integró el equipo técnico de la selección Argentina, pero comenzó dirigiendo a Ciudad de Bragado, la ex Liga B y actual Torneo Federal, donde se coronó campeón en el 2006, luego emigró a Oberá Tenis Club de Misiones, fue campeón del Torneo Federal con Estudiantes de Olavarría y también dirigió dos temporadas en el Torneo Nacional de Ascenso. A su vez tuvo un paso por Chile, donde estuvo a punto de coronarse campeón de la Liga Nacional DirecTV junto a Deportes Ancud

El entrenamiento comenzó pasaditas las 9 y estaba programada su finalización para las 12:30, sin embargo recién después de las 13 el profe les dio algo de descanso a sus jugadores y se aprestó para recibir a la prensa.

- ¿Para qué está Salta Basket?

El equipo me genera mucha ilusión, por las contrataciones que fuimos haciendo en muy poco tiempo y con un presupuesto medido, optamos por elegir muchos chicos jóvenes con ganas de competir y estar en un lugar que les dé oportunidad de trabajo y jugar, y con un entrenador que les de cierta libertad a la hora de competir y jugar.

Creo que hoy tenemos muchas cosas para construir en muy poco tiempo, que seguramente no se van a dar como uno desea, porque hay que ser sinceros que se necesita tiempo, pero si seguimos este camino de mucho trabajo diario y mucho compromiso, seguramente con el correr de las burbujas nos vamos a encontrar, creo yo, con un equipo importante de la categoría.



- ¿Cómo será la primera burbuja en Córdoba?

- La verdad que a mí me genera mucha incertidumbre, no sé para qué estamos, me podría poner el casete, pero puedo pecar de mentiroso y no me gusta. Yo preparo al equipo como si fuese un seleccionado para jugar un torneo corto.

En mi experiencia con el seleccionado de Bahía Blanca o el de provincia de Buenos aires, que me ha tocado dirigir, siempre tenés poco tiempo, 10 o 12 días para prepararte. Por eso la primera burbuja es una caja de Pandora, que nos genera mucha incertidumbre, así que seguramente previo a eso vamos a ponernos un objetivo de traer algún partido ganado para casa, porque eso va a generarnos muchas cosas lindas, y seguramente con el correr de la segunda o tercera burbuja el equipo se va a encontrar.

Acá son todos jugadores de diferentes equipos y con entrenador nuevo, entonces eso lleva tiempo, por suerte la juventud y las ganas te aceleran un poco esos tiempos, pero la competencia nos va a mostrar la realidad.

Vamos a enfrentar a equipos como Ameghino, que lleva tres meses de pretemporada, igual que Barrio Parque y San Isidro, por ahí Riachuelo y Tucumán están un poco a la par nuestra. El equipo va a llegar con 10 días de trabajo con el plantel entero, es muy poco tiempo, por eso repito, tenemos que prepararnos como si fuese una selección en un torneo corto, para después sí comenzar a tener rodaje de los entrenamientos y vamos a encontrar nuestra mejor versión.

- ¿Cuál va a ser el fuerte de Salta Basket?

- Vamos a ser un equipo que va a apostar a las transiciones ofensivas y defensivas rápidas, a jugar un pace (ritmo) alto, que significa mayor cantidad de lanzamientos posibles en poco tiempo. También jugar a cancha abierta, tanto en el ataque como en la defensa. Creo que podemos hacerlo de esa manera porque tenemos juventud, envergadura, físico y un plantel largo.

Mi idea es utilizar siempre los 10 jugadores, que haya una rotación constante del plantel, eso para que no merme la energía y que cada jugador entienda que comparte el puesto con un compañero o con varios. Tenemos mucha versatilidad, un solo pivot y seis o siete que pueden jugar en el puesto del ayuda base del dos al cuatro, eso nos va a dejar ser muy verticales y creo que vamos a ser buenos a la hora de atacar, y tenemos que concentrarnos en poder ser buenos a la hora de defender, que eso lleva tiempo y trabajo.

- ¿Cuál es tu filosofía de juego?

­- No me considero un entrenador que tenga una filosofía, es una palabra muy amplia, pero creo que lo que trato de hacer con mis equipos es que tengan compromiso y respeto diario para trabajar, además de ser solidarios y que entendamos que la primera persona es Salta Basket, la segunda la que tenés al lado, tu compañero, y la tercera sos vos. Esos son los principios que uno pone como entrenador.

Pero no hay que perder el foco en la gratitud de tener trabajo, que no es un detalle menor, a la dirigencia y los sponsors.

- En el entrenamiento paraste el juego para hablarles un poco de la competencia y el juego

- Pasa que todos los que estamos acá somos animales de competencia, porque lo llevamos en nuestra sangre y hacemos muchos esfuerzos para estar acá, y todos queremos ganar. Pero la competencia a veces te lleva a perder el disfrute, a perder una sonrisa y la alegría, y se pierde de vista también esa gratitud de la que hablaba, el compromiso y el compañerismo, y ahí tenemos serios problemas.

Entonces tenemos que ir acomodando a los jugadores para que no dejen de ser nunca esos animales competitivos pero sin dejar de disfrutar. Eso les decía, que si comenzamos a competir entre nosotros en un entrenamiento, nos olvidamos de disfrutar y de divertirnos, y ahí llega la frustración.

- ¿Cómo ves la plaza salteña para el Basquet?

- Muy interesante, primero porque hay mucha cantidad de chicos y mucha gente alta, algo que no me imaginaba. Pero además, hay que comenzar a hacer satélites para que no exista solamente el equipo profesional, entonces con todo el cuerpo técnico propusimos todos los sábados venir a entrenar chicos y que el día de mañana puedan ser parte del equipo.

También fuimos a los clubes y charlamos con los técnicos, estamos interiorizándonos para que no sea solo por llamada de teléfono a ver si alguno tiene tres chicos y que te los mande. Queremos que nos conozcan, que nos escuchen, dar charlas, porque es importante, Salta Basket es la imagen de la provincia. Ojalá seamos el motor presente para que lleguen cosas lindas.

- ¿Qué te atrajo de Salta?

- Veníamos charlando desde hace tres temporadas con el presidente (Luis Lenti), en la pasada ya estaba todo arreglado y me salió la posibilidad de dirigir en Bahía Blanca, en el equipo en donde había trabajado dos temporadas en el Nacional A y de donde soy, pero además estaba mi mujer embarazada de nuestro primer hijo.

Así que decidimos que no era el momento, pero esta vez cuando me llamó ya no lo dudé, y me movilizó como en su momento cuando agarré en 2006 en Oberá, Misiones, lugares que quieren crecer y armar estructura, ojalá pueda ser yo desde mi lugar que pueda ayudar a Salta Basket para eso, que no sea solo el equipo profesional, sino que reclute jugadores a nivel local, regional y nacional.

Los Infernales integran la conferencia Norte junto a Barrio Parque, Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe), San Isidro de San Francisco (Córdoba), Ameghino de Villa María (Córdoba), Estudiantes de Tucumán y Riachuelo de La Rioja.

En su primer partido el representativo Salteño jugará contra el local Barrio Parque el sábado desde las 21:30. Mientras que un día de después enfrentará a Ameghino.

El equipo está formado por el salteño Facundo Arias Binda; el base cordobés Nicolás Zurschmitten; el uruguayo Bernardo Barrera; el escolta Federico Pedano que llega de Instituto de Córdoba. Se suman dos ala pivote más, Agustín Sánchez y Nahuel Vicentín, un joven de 1,98 metros y que con 23 años llega proveniente de La Unión de Formosa.

Otro uruguayo, Emiliano González, también prestará sus servicios como ala pivote. Y quizás una de las joyitas y que dará batalla debajo del tablero con sus 2,05 metros, es el interno brasileño André Coimbra.

Este experimentado jugador de 33 años, llega de Ferrocarril Oeste y con pasado en el básquet universitario de Estados Unidos y Japón. A su vez, renovaron contrato el base mendocino Nahuel Buchaillot y el escolta de Villa Carlos Paz, Cristian Cardo.