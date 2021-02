La industria continúa con su despegue

La industria arrancó 2021 con números positivos tras el alza de diciembre, donde la producción manufacturera alcanzó el mayor crecimiento desde el 2018. En enero, el crecimiento interanual fue superior al 5 por ciento, según estimaciones que realizan desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. A fines de 2020, el indicador ya se había ubicado 2,5 por ciento por arriba del nivel pre Covid, según el Indec.

La fuerte alza de más del 5 por ciento de la industria surge de las investigaciones realizadas en el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que dirige Daniel Schteingart, donde correlacionan el consumo energético con el nivel de actividad. Siderurgia trepó 47 por ciento interanual en enero, seguida por cemento (19 por ciento) y automotriz (17 por ciento).

Sectores que estuvieron parados completamente en abril por la cuarentena ya operan hasta 20 por ciento por encima de 2019, como el caso de automotriz, caucho y plástico, siderurgia, metalmecánica, textiles y minerales no metálicos. El informe completo del CEP XXI será difundido en los próximos días.

El dato oficial del Indec para enero se difundirá el 4 de marzo. El último dato del organismo estadístico, correspondiente a diciembre, mostró que la producción industrial alcanzó el mayor crecimiento desde marzo de 2018. El índice de Producción Manufacturero creció 4,9 por ciento interanual y registró una segunda suba consecutiva. Sin estacionalidad, avanzó el 0,9 por ciento.

“Argentina tiene un destino productivo”, aseguró a este diario un importante funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo. De hecho, en el acuerdo económico y social habrá un capítulo industrial. Y desde el sector industrial apoyan una recuperación del salario y del consumo. "El mercado interno es el que da escala de producción", consideraron desde el Gobierno. Más con países que se cierran y giras comerciales para aumentar las exportaciones que quedaron en stand by por la pandemia.

En la cartera que conduce Matías Kulfas explicaron que la prioridad pasará por avanzar en las cadenas de valor, es decir, industrializar las materias primas. El clásico ejemplo es el de dejar de exportar litio para vender baterías de litio, como parte de la ley de electromovilidad, que apuntan a que se trate este año.



Con la misma premisa es que se avanzará con acuerdos como el porcino, para dejar de exportar alimentos para animales, para vender al exterior la carne. Pese al reclamo de grupos medio ambientales, desde el Gobierno consideran que “la pobreza no se resuelve prohibiendo, sino generando trabajo”. Similar es la postura con la minería.

Pasados los meses de cuarentena más dura, el Gobierno salió a militar por todo el país el modelo industrial, con viajes de distintos funcionarios del ministerio a fábricas que reabrieron tras el cierre durante el macrismo. “El sector industrial nos quiere”, afirmó una fuente oficial. Por eso desde el oficialismo invitan a los empresarios a ser voceros de la reactivación productiva. “Lo que tienen que defender no es un gobierno, es un modelo de país”.

En las últimas semanas, industriales de la Unión Industrial Argentina recibieron en sus fábricas a funcionarios, brindaron notas contando sobre mejoras en sus industrias y hasta se cruzaron con ex funcionarios del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, no es el caso de todos los CEO. Paolo Rocca ni siquiera asistió a la invitación del gabinete económico. “Ternium tuvo uno de los mejores cuartos trimestres de su historia y no dice nada”, informó un funcionario.

El principal reclamo de los empresarios que desfilan por Roca 651 es que se aprueben las licencias no automáticas, que denuncian que se traban cuando se trata de bienes finales. Desde el Gobierno explicaron que esto se da por una “agenda de crecimiento” que se combina con un Banco Central sin reservas. “Los dólares para los insumos están”, enfatizaron. De hecho, los economistas del Gobierno suelen resaltar que las mayores importaciones se dieron en el 2011, cuando el comercio exterior tuvo un pico. “Acá no hay velo ideológico, esto es pragmatismo puro”, explicó una fuente oficial.