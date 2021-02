San Lorenzo irá contra la Universidad de Chile en la Libertadores

San Lorenzo ya conoce a su rival de la fase previa de la Copa Libertadores: Universidad de Chile, que salió tercero en su país por detrás del campeón Universidad Católica y Unión La Calera.

El choque de ida será el miércoles 10 de marzo en Santiago, mientras que la vuelta será el miércoles 17. El elenco universitario tiene entre sus filas al delantero de 36 años Joaquín Larrivey, exHuracán y Vélez entre otros, mientras que es dirigido por el exarquero venezolano Rafael Dudamel.

De ganar, San Lorenzo avanzará a la siguiente fase de eliminación directa (y última antes de la ronda de grupos), donde estará el vencedor de Deportivo Lara de Venezuela vs. "Brasil 8", un puesto que todavía está en disputa.

A falta de tres fechas para el final de Brasileirao, seis equipos pueden terminar en esa posición: Athletico Paranaense (50 puntos), Santos (50, con un partido menos), Corinthians (49, con uno menos), Bragantino (49), Ceará (46) y Atlético Goianense (46).

En tanto, el plantel del Ciclón trabajó dividido en dos grupos en la Ciudad Deportiva este lunes mientras se prepara para enfrentar a Liniers, de la Primera D, este jueves a las 21.10, por 32avos de la Copa Argentina. El partido se disputará en el estadio José María Minella, en Mar del Plata.



Por su parte, el entrenador Diego Dabove aseguró durante la jornada que "no hay ningún trasfondo" en su decisión de no contar con los hermanos Oscar y Angel Romero en el equipo titular ante Arsenal y remarcó que ambos estarán desde el arranque frente a Liniers.

"Lo de los Romero lo tomo como algo natural, me parecía que era el mejor equipo y nada más, no hay ningún trasfondo de nada. Los dos van a ser titulares en Copa Argentina este jueves, están trabajando muy bien. Entiendo que sea noticia pero no pasa nada raro", manifestó Dabove en diálogo con la señal TNT Sports.

Y agregó: "Estaba seguro de la decisión que tomaba en el equipo, estamos en plena formación de plantel. Cuando lo armo, pienso en generar una base sólida desde lo humano para lo que viene, trato de hacer el once ideal. Sinceramente estaba tranquilo".

En cuanto al triunfo sobre Arsenal con goles de Bruno Pittón y Franco Di Santo, Dabove expresó: "Era un debut complejo, con mucha responsabilidad y sabemos que hay muchas cosas de acá en adelante. La sensación es positiva porque los primeros 30 minutos fueron muy buenos, después alternamos".

En la práctica, el director técnico alineó a José Devecchi; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas; Lucas Menossi, Manuel Insaurralde, Oscar Romero; Angel Romero, Alexander Díaz y Troyansky.