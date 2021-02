Comienza la vacunación a mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires 

La intención es ir a "todo vapor" e "imprimir velocidad" en la medida en que haya certeza de cuántas vacunas van a llegar entre este martes y miércoles a la provincia de Buenos Aires. La certeza es que hoy se comienza a vacunar a los mayores de 70 años que se anotaron en la lista de preinscripción que ya tiene dos millones y medio de anotados. La Nación va entregarle al distrito que conduce Axel Kicillof 135 mil de las 400 mil dosis de Sputnik V que llegaron en el último vuelo de Aerolíneas Argentinas y esperan vacunas de AstraZeneca. Los adultos mayores de más de 70 años ya empezaron a recibir la confirmación de sus turnos vía mail para ir esta semana a los 170 hospitales que tiene abiertos para ese fin la provincia (y que van a llegar a 200), a las 170 escuelas que van a estar vacunando hasta el 28 de febrero "así el primero de marzo están listas para el comienzo de clases", según explicó a PáginaI12 el viceministro de Salud Nicolás Kreplak y a los 40 puestos de IOMA habilitados. "Todos los mayores de 70 no se van a vacunar en estos días, pero la idea es que se puedan vacunar en una semana, dos o tres. Depende del flujo de vacunas que tengamos", dijo a este diario.

El proceso de vacunación a mayores de 70 años está en marcha. Según dijo Kreplak a este diario, algunos de los preinsciptos ya fueron contactados y otros lo serán durante esta semana y las siguientes. Si se completan los turnos de mayores de setenta años, pasarán a vacunar a mayores de sesenta años.

Las jornadas se extenderán por doce horas. "Estamos enviando los mails otorgando los turnos y este lunes empezamos a llamar a las escuelas para confirmarlos", contó el funcionario.

Además de los centros de vacunación que ya están establecidos, desde la provincia están trabajando para que se puedan usar 100 sedes de universidades, polideportivos y algunos vacunatorios grandes que tengan los municipios.

La idea del equipo de Salud que comanda el ministro Daniel Gollan es imprimirle velocidad al proceso, pero Kreplak explicó que "como siempre, se arranca a menor velocidad y luego se va subiendo. Suponemos que este miércoles llegan las dosis de AstraZeneca".

Aquí están, cuántos son

El viceministro chequeó que hay unos 910 mil mayores de 60 años y 400 mil mayores de 70 años inscriptos para vacunarse. "Todos no serán vacunados en estos días, pero la idea es que se puedan vacunar en una semana, dos o tres. Depende del flujo de vacunas que tengamos", explicó.

Kreplak detalló que como la provincia de Buenos Aires es un territorio muy grande, diverso y heterogéneo en el que muchas veces se manejan distancias de dos horas entre un punto y otro, puede haber una localidad en la que ya se hayan vacunado todos los integrantes del equipo de salud y se termine rápidamente con la vacunación de mayores de 70 años para pasar rápidamente a mayores de 60 y seguir con otros grupos.

En cambio, graficó Kreplak, "en algunos lugares del conurbano es probable que no terminemos esta semana", pero como suponen que el flujo de vacunas va a ser continuo, esperan que se resuelva rápidamente.

Dónde, quiénes, cuándo

En líneas generales, en esta etapa el orden de vacunación que estableció la provincia es: terminar de vacunar al equipo de salud (faltan 300.000 personas) y a mayores de 70 años. Si se acaban los turnos destinados a los mayores de 70 años en algunos distritos, la idea es seguir con los mayores de 60 años.

Docentes

La vacunación de los docentes corre para Kreplak por "una cuerda separada". Porque se vacunan en los dispositivos de IOMA con esta lógica: primero los mayores y luego docentes con comorbilidades. Con esas características hay 30.000 maestros y maestras.

A día de hoy, hay dos millones y medio de personas preinscriptas en toda la provincia. "No sé cómo hacen las jurisdicciones que no implementaron el sistema de preinscripción", se preguntó el viceministro. "Ni bien se nos de información de las vacunas que van llegando la idea es ir a todo vapor y `quemar´ las vacunas lo más rápido posible. Sabemos que van a venir más y aunque no tengamos precisiones de la fecha vamos a ir lo más rápido que se pueda", finalizó Kreplak.

A fines de enero, la provincia había empezado el proceso de vacunación de adultos mayores y docentes que integran grupos de riesgo. El puntapié inicial fue la visita del gobernador Axel Kicillof a Lomas de Zamora, donde junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, el diputado nacional Máximo Kirchner, la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, y el intendente Martín Insaurralde presenciaron la vacunación de cuatro residentes y de un trabajador del Hospital Español Hogar Elías Romero.