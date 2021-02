Campazzo rompió varios records pero no fueron suficientes para Denver

Las lesiones de sus compañeros le abrieron el camino y Facundo Campazzo no desaprovechó la oportunidad, más allá que los Denver Nuggets cayeron 112-99 ante Boston Celtics en el TD Garden. En su primer partido como titular en la NBA, el argentino igualó su máxima de puntos con 15, superó su mejor marca de asistencias con ocho y completó el partido con más minutos en la cancha con casi 40.

La baja de último momento de Monte Morris por una lesión en el hombro le entregó a Campazzo la posibilidad de jugar desde el arranque por primera vez desde que desembarcó en la NBA. Y el argentino aportó en todos los rubros, por lo que se convirtió en el jugador de los Nuggets con más tiempo en el campo, además del mejor en asistencias y el tercero en puntos detras de Nikola Jokic y Jamal Murray.

“Me siento cómodo y con confianza, creo que es gracias a mis compañeros y al entrenador. Me están dejando jugar como me gusta, como solía hacerlo en mis otros equipos", destacó el argentino. "Le estoy agradecido a mis compañeros por dejarme jugar con libertad. Adaptarse a la NBA no es fácil y me voy sintiendo mas cómodo que cuando empecé", completó.

Más allá de haber fallado sus primeros cuatro lanzamientos (tres dobles y un triple), el ex jugador de Peñarol fue ganando minutos por su buena defensa y su intensidad en ambos costados del campo. Y una ráfaga de un doble y triple consecutivos le dio otra confianza para afrontar la segunda mitad. Así terminó de consolidar una actuación muy sólida como escudero de las estrellas Jokic y Murray, con 15 puntos (3-6 dobles, 2-6 triples y 3-4 libres), ocho asistencias, tres rebotes, dos robos, una tapa y una sola pérdida, además de numerosas acciones positivas que no se reflejaron en la panilla pero sirvieron para que Denver pudiera disimular las ausencias y las malas actuaciones de algunos hombres importantes como Michael Porter Jr y Jamychal Green, que se combinaron para lanzar 1-15 tiros de campo.

A pesar de la actuación del argentino y la brillante exhibición de Jokic, con 43 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, Boston aprovechó las ausencias de Denver, que pagó caro cuando los suplentes estuvieron en el campo. Y con el tridente Jaylen Brown (27 puntos), Jayson Tatum (21) y Kemba Walker encontró variantes para llegar con ventajas apreciables a la etapa final del juego.

Con la caída, Denver quedó con una marca de 15 triunfos y 12 derrotas, en la séptima posición en la Conferencia Oeste. El próximo compromiso del equipo dirigido por Michael Malone es este miércoles, cuando desde las 22 visite Washington Wizards. Con las bajas de Denver y la actuación ante Boston, seguramente Campazzo volverá a gozar de buena cantidad de minutos.