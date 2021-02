Gallardo quedó conforme con las seis incorporaciones de River

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se refirió este viernes a los seis refuerzos que se sumaron al plantel para esta temporada y se ilusionó con que tengan "una rápida adaptación".



"Estuvimos de acuerdo en que debíamos hacer un esfuerzo, en que necesitábamos una inyección de energía; por suerte se pudo hacer y están acá", dijo Gallardo en la presentación de Agustín Palavecino, Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, José Paradela, Agustín Fontana y Alex Vigo.



"Siempre tenemos en el radar a futbolistas que nos interesan, apostando a potenciar en un club que exige mucho y con un DT que también va a demandar, pero siempre con la idea de que estén tranquilos. Ojalá que tengan una rápida adaptación", agregó Gallardo.



Para el entrenador, "el plantel tiene una idea muy clara y eso ayuda a la adaptación de los que llegan", y enfatizó la "calidad humana" de los jugadores que ya están en el club para integrar "con naturalidad" a las nuevas incorporaciones.



"Eso no es normal después de siete años en un club tan importante, con muchos años de gestión y con tan fuerte nivel de competencia. Eso es para destacar por todas las personas que son parte de esta institución", ponderó el Muñeco.



Asimismo, Gallardo celebró la posibilidad de volver a jugar en el estadio Monumental, que luego de varios meses en obra sobre el campo de juego se reestrenará este sábado ante Rosario Central: "Es excelente lo que se hizo, nos motiva todavía más", indicó al respecto.



Finalmente, el entrenador aclaró que "estar todos alineados", como pidió hace unas semanas en conferencia de prensa, "no significa ver cuánta plata hay para salir al mercado sino mantener la actitud, el esfuerzo y la voluntad para seguir estando a la altura".

En este punto, aseguró que dejará todo su "empeño y dedicación" hasta el último día. "Ya caminé mucho este club. Cuando miro para atrás, veo que pasé la mayor parte de mi vida en River y no hay otra forma de vivirlo que disfrutando al máximo. El día que no estemos, vamos a extrañar, eso no quiero que pase. Hasta el último día quiero dar mi empeño y dedicación, por mi compromiso por el club", concluyó.



Por su parte, el presidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio, se mostró "encantado" por las incorporaciones realizadas y aseguró que cada paso que dan en el plano futbolístico está consensuado con el propio Gallardo y el manager, el uruguayo Enzo Francescoli. "Todo se hace con comunicación permanente, tanto el tema de los refuerzos como la obra sobre la cancha", aclaró el titular millonario.



Carrascal renovó contrato y llevará la 10

El volante colombiano Jorge Carrascal renovó su contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2024 y, además, el club informó que heredará la camiseta número 10 que dejó vacante Ignacio Fernández con su partida al Atlético Mineiro de Brasil.



Antes de Nacho Fernández, el dueño de la emblemática 10 de River había sido el colombiano Juan Fernando Quintero; en tanto, la 8 que usaba Carrascal será para Palavecino, uno de los refuerzos.



El club de Núñez también selló la extensión del contrato del volante uruguayo Nicolás de la Cruz, en su caso hasta el 31 de diciembre de 2022.