¡Fanzinante! reúne a 25 autores de historietas en Mar del Plata

Después de un año prácticamente sin eventos para el mundillo de la historieta (es decir, sin el principal sostén de ventas para sus editoriales), lentamente empieza a reactivarse ese circuito. A una feria el fin de semana pasado en el Centro Cultural Recoleta, de CABA, se suma ahora ¡Fanzinante!, que se celebrará el 20 y 21 de febrero en la Plaza Mitre de Mar del Plata. Será la revancha para el evento de la Costa Atlántica bonaerense, pues originalmente estaba programado para realizarse en diciembre pasado, pero el alza repentina de casos de covid-19 en la ciudad y las medidas de prevención ante la -entonces inminente- temporada estival llamaron a la pausa.



“El ¡Fanzinante! surge porque el EPAH, que se hace desde hace años acá, no se podrá realizar por la pandemia: sería mucha gente aglomerada en un lugar cerrado”, explica el guionista Lucas Alarcón, quien se cargó al hombro la realización del evento. “Vivo frente a Plaza Mitre y siempre me pareció ideal para un encuentro así: es lindo, céntrico y puede ayudar a activar la rueda”, plantea. Ya decidido a la aventura, hizo una ronda de consulta con sus colegas de la región: serán 25 autores con sus proyectos y editoriales, además de algunos de Tandil, que podrán llegarse hasta el centro marplatense. “Esta primera edición no vamos a tener gente de afuera”, aclara, pero si la cosa prospera, el juego se abrirá en futuros encuentros. El resto fue un trámite (o varios), que atravesó con la Municipalidad local y el programa Almacenes Culturales de la Ciudad, y la ayuda del concejal Marcos Gutiérrez (FdT) y del colectivo Irrompibles.

“No es novedad que el sector tuvo que reinventarse: al cerrarse la fuente de ingresos de ferias y festivales, hubo que volcarse a lo digital, lo hicieron editoriales que antes ni hacían preventas online, y entiendo que hubo buenos resultados”, analiza el guionista.

Aunque Mar del Plata tuvo una cuarentena menos estricta que el AMBA, la pandemia impactó allí como en otros lados. Y la duda también pasa por cómo impactará en lo creativo. En la práctica, los historietistas trabajan mucho en su casa y en soledad: aún con las imprentas cerradas, seguían escribiendo y dibujando sus páginas. De cualquier modo, Alarcón intuye que de algún modo “la pandemia se va a inmiscuir” en la producción de los próximos años, aunque pasará un buen tiempo antes de que eso sea visible con claridad y perspectiva. “Sin duda habrá heridas y observaciones, cuestiones de la nueva normalidad, que se verán reflejadas en el arte”.

Por otro lado, Alarcón celebra otras iniciativas, como la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes y su concurso de letras, que este año incluyó a la literatura de género y la historieta. “Al hacerlo muchísimo más amplio y poner el género en primera línea por primera vez, permitió que haya muchos más actores que participen, ¡incluyendo historieta! Algo novedoso y que quienen estamos en esta celebramos. Además, ves los números y hubo una participación masiva. Más allá de las voces en contra de esa élite que no quiere que todos seamos parte”. Alarcón percibe ese deseo de participar de distintas maneras. Por eso en el ¡Fanzinante! también estarán integrantes de la FLIA. “La idea es que esto no muera acá, sino que sea el inicio de algo nuevo”.