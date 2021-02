Brito-Patanian, la fórmula oficialista para las elecciones en River

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, admitió que los dirigentes Jorge Brito y Matías Patanian compondrán la fórmula del oficialismo en las próximas elecciones del club previstas para fin de año.



D'Onofrio, de 71 años, que transita su segundo y último mandato en la entidad de Núñez, apostó por "la juventud y el trabajo" de Brito, actual vicepresidente primero e hijo del poderoso empresario Jorge Horacio Brito, fallecido el pasado 20 de noviembre en un accidente aéreo.



En una entrevista con el diario Perfil, consultado sobre si Brito sería su sucesor, D'Onofrio contestó: "Seguramente, con Matías Patanian como vicepresidente, si los eligen los socios".



Patanian, actual vicepresidente de Aeropuerto Argentina 2000, acompañó a D'Onofrio como vice segundo en su primer ciclo comprendido entre 2013 y 2017.



El actual titular del club millonario también destacó el potencial de Stefano Di Carlo, vice segundo actual, a quien definió como "un joven brillante que tiene un futuro inmenso en River y en la política".



A propósito de ello, D'Onofrio avisó que una vez terminado su trabajo en River estará dispuesto a "generar consensos y acuerdos para cambiar algo del país". Sin definirse por ningún partido político en especial, el dirigente aceptó que podría integrarse a cualquier proyecto "que sea de centro y moderado".



Luego, D'Onofrio deslizó una crítica hacia el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Cuando lo eligen de presidente, dejó afuera a River porque pensábamos distintos. Ese gobierno de la AFA era de Macri con Daniel Angelici. Hoy nos convocó para que estemos cerca y tenemos un diálogo correcto, un diálogo fluido cuando es necesario. Hay cosas en las que se están equivocando. Es un error que no haya más descensos. Están haciendo que el fútbol se vaya para abajo".



Finalmente, dejó su impresión sobre el desempeño dirigencial de Marcelo Tinelli: "Lo apoyé como candidato a presidente varias veces. En enero del año pasado, cuando llega al gobierno de Alberto Fernández, el fútbol argentino había hecho algo muy interesante: la creación de lo que se llamaba Superliga. La Superliga tenía personería jurídica, los clubes de Primera estábamos dentro. Defendíamos esa idea. Nos daba independencia y una proyección de modernización. Pero me encontré con que Marcelo y otras personas querían terminar con la Superliga".



"River y yo estábamos -continuó- en las antípodas de eso. Hoy hay una liga que está adentro de la AFA. Hoy es dependiente de lo que pasa en la AFA. Lo decidió la mayoría y debe aceptarse. Pero fuimos para atrás. No sé si Marcelo está tan seguro de lo que hizo", concluyó D'Onofrio.