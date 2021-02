Copa de la Liga: Estudiantes venció a Godoy Cruz y se ilusiona

Estudiantes de La Plata alcanzó este sábado un valioso triunfo 2-0 sobre Godoy Cruz en Mendoza, en otro de los encuentros válidos por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Los tantos del elenco que dirige Ricardo Zielinski fueron obra de Leandro Díaz y del debutante colombiano Pablo Sabbag, ambos en el complemento.

De esta manera, el Pincha -que venía de protagonizar una de las sorpresas del debut al derrotar a River Plate- comanda la clasificación en la Zona A con puntaje ideal.

La victoria visitante en el estadio Malvinas Argentinas no admitió mayores discusiones. Con una distribución compacta en el campo de juego y con delanteros que generaron desequilibrio, Estudiantes fue más que su rival.



Ya en el primer tiempo, Díaz -el jugador más destacado del encuentro- había dispuesto de una chance clara, con un remate que se estrelló en el poste.



Y en la segunda etapa, el ex delantero de Atlético Tucumán, Lanús y Huracán supo meter el cuerpo a un adversario en el área de enfrente, robó la pelota y metió una media vuelta inatajable para decretar así la apertura del marcador.



Con la ventaja a su favor, Estudiantes jugó más tranquilo y cedió la iniciativa a un Godoy Cruz insulso, que no tuvo claridad y tampoco fue profundo. Por eso, el guardavallas Mariano Andújar pasó una tarde bastante relajada.



Y cuando el trámite ingresaba en el desenlace, Sabbag metió un zapatazo que se tradujo en el segundo y definitivo tanto del equipo platense.

El gol avivó polémicas entre los jugadores del Tomba por el festejo desatinado de su autor, quien hizo un gesto tocándose la nariz de manera provocadora.

Entonces los futbolistas locales pretendieron hacer justicia “por mano propia” una vez terminado el partido, por lo que efectivos policiales debieron proteger la salida del jugador colombiano del campo de juego.