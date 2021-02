Un vuelo de la memoria para encontrar pruebas

El Equipo Argentino de Antropología Forense trabajará con un sistema de escaner láser instalado en un avión sobre el terreno de la Quinta de los Comandantes, en Ayacucho y avenida de Circunvalación , para detectar posibles movimientos de suelos. La medida que acompaña el fiscal federal Adolfo Villatte llega luego de un valioso testimonio de una mujer que vivía en Villa Gobernador Gálvez y que tomó contacto en su momento con una particular situación: maquinaria pesada municipal era facilitada al interventor militar de entonces para realizar enterramientos de "perros" a la vera del arroyo Saladillo. Los viajes fueron varios y en los mismos se trasladaban bolsas negras, en camionetas del Ejército. Luego de varios trabajos, el conductor de la maquinaria pesada murió en un sospechoso accidente. El dispositivo del EAAF para detectar posibles enterramientos clandestinos ya está siendo utilizado en las 5 mil hectáreas de Campo de Mayo y también se extenderá a Campo San Pedro, un predio el Ejército Argentino, en el norte santafesino, donde fueron ya descubiertos cuerpos enterrados.

Estela Paiz declaró en el mes de diciembre, luego de ser contactada por Héctor Medina, impulsor de esta causa. En ese trámite la mujer recordó: "En junio de 1984 recibí una denuncia muy formal sobre el uso de lo que nosotros llamábamos la Quinta del Regimiento en nuestro pueblo de Villa Gobernador Gálvez. Es que mi hermano me llamó porque había un amigo que quería hacer una denuncia. Fui a escucharlo. Este amigo había sido arquitecto, había trabajado en la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez en la época del proceso, había un teniente coronel que no recuerdo el nombre. Y el amigo, que no tengo inconvenientes en mencionarlo, el arquitecto Oscar Raimondi, estaba a cargo de Obras públicas y privadas, y en un momento, durante el proceso militar, empezaron a aparecer desde Rosario camionetas del Ejército cargadas con muchas bolsas grandes de plástico negro. En la Municipalidad había un teniente coronel interventor, a quien este amigo denunciante le permitía el uso de maquinarias cuando hacía falta, y llegaban camionetas del Ejército del Segundo Cuerpo, de Rosario, cargadas con grandes bolsas de plástico negro. Tenían una excavadora que la llevaban al campo del regimiento para, según ellos, enterrar perros". Al margen de cómo se utiliza el término perro, que era un tanto sospechoso, fueron en varias ocasiones.

De igual manera, en su testimonio, Estela Paiz agregó que "Oscar me comentó que esto ocurrió unas cuantas veces, que nadie acompañaba a las camionetas que iban, excepto que iban con la excavadora. Y que al final ya del proceso pidieron la excavadora pero ya no hicieron más entierros, fue para “dejar en condiciones el campo”, dijeron.

--¿Quién era este hombre que manejaba la excavadora? --preguntó Fiscalía.

--El nombre no lo recuerdo, sé quién era, hasta tengo su cara grabada. Era un muchacho joven, para el pueblo nuestro era el hijo de “La Gallega”. Su mama era una mujer muy conocida, de origen muy humilde. Y cuando el hijo muere en ese accidente de trabajo muy extraño, lo enfrentaba al teniente coronel éste, lo insultaba y le decía “usted lo mató”.

Según Estela, "los enterramientos tuvieron lugar a partir del año 77 o 78 y durante dos o tres años".

--¿Usted tiene conocimiento de si se señaló a alguna parte en particular del predio en el cuál se realizaban los enterramientos de estos supuestos “perros”? --preguntó Fiscalía.

--No tengo eso, excepto el detalle, también repetido por Oscar, de que habían tenido que alisar una parte del terreno. El terreno del campo no era montañoso precisamente, pero había ondulaciones, pero así que tiene que ser donde estaban esas ondulaciones, al lado del Arroyo Saladillo, del Parque sur.

Los trabajos del EAAF estarán a cargo de Juan Nóbile, quien ya dejó sobre el escritorio del juez federal Marcelo Bailaque la explicación del sistema de utilizar.

"Este tipo de tecnología es no intrusiva y permite la prospección y análisis de terrenos desde distintas variables utilizadas por el sistema Lidar (en inglés Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. En general, la tecnología lídar tiene aplicaciones en geología, sismología y física de la atmósfera".

El pedido aclara que "el sistema Lidar es un sistema que permite obtener una nube de puntos del terreno tomándolos mediante un escáner láser aerotransportado. Para realizar este escaneado se combinan dos movimientos. Uno longitudinal dado por la trayectoria del avión y otro transversal mediante un espejo móvil que desvía el haz de luz láser emitido por el escáner".

El EAAF aclara que "considerando las dimensiones que tenía lo que se denomina “Quinta de Los Comandantes” entre los años 1975-1983, este tipo de tecnología permitiría definir con precisión puntos de interés para futuras excavaciones vinculando la prospección a los testimonios que obran en autos".