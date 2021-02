El Consejo Económico y Social, con buena recepción de industriales del norte 

Tras participar del lanzamiento del Consejo Económico y Social, que se realizó el pasado viernes en el Centro Cultural Kirchner (CCK), la presidenta de la UIA en Salta, Paula Bibini, como la única representante del sector para el norte argentino, consideró que es una oportunidad muy importante ser parte del Consejo Económico y Social “para poner sobre la mesa las prioridades que la región y el país necesitan”.

Siguiendo el eje del discurso presidencial, la representanta de la UIA en Salta prefirió no hablar de las rispideces que existen entre ciertos sectores de la producción y el Estado en materia de precios, y tampoco de la oposición política, que decidió no asistir al evento. Solo se limitó a aclarar que la invitación presidencial “fue para líderes y referentes de diferentes sectores” a un espacio donde están sentados en la misma mesa empresarios, sindicalistas, la academia y miembros de asociaciones civiles.

“Es un espacio que nos invita a pensar y a emitir opinión, independientemente del lineamiento político”, resaltó, y explicó que será un lugar de participación y de institucionalización “del diálogo social”. Para ello, contó que habrá ejes específicos “porque lo que el gobierno pretende es trabajar sobre un Plan Estratégico 2030”, pero a su vez servirá para canalizar temas de la coyuntura donde los integrantes podrán aportar sus saberes y perspectivas.

“A la hora de la convocatoria no se consultó si pertenecíamos al oficialismo o a la oposición, sino más que nada a la representatividad de cada sector”, insistió Bibini en consonancia con el discurso del viernes de Alberto Fernández, quien sostuvo: "No tengo idea de cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan".

Pero como integrante del espacio, Paula Bibini celebró la invitación, “porque significa tener la participación territorial y federal que tanto pretendíamos para promover el desarrollo del norte”. Y añadió que con el correr de las reuniones y el abordaje de distintas temáticas se irá creciendo en la interacción con los diferentes órganos de gobierno y el Poder Legislativo, “donde la oposición participa y podrá opinar”.

“Lo que pretende el gobierno es lograr consensos”, manifestó la industrial, para quien la identidad de quienes conforman ese nuevo espacio “tiene que ver también con eso”, dejando de lado las rencillas partidarias, “así podemos demostrar que con nuestro trabajo podemos realizar un aporte importante para resolver los diferentes temas”.

También en coincidencia con el Presidente, entendió que el primer problema a abordar es el de la inclusión social, “poder incorporar a las personas dentro del sistema y un esquema laboral asegurando la productividad en la región”.

Otro de los puntos que encaró Fernández en el lanzamiento del Consejo apuntó a la lógica del capitalismo y la tensión que se genera entre el mercado y el Estado. En ese sentido, el mandatario aseguró que se debe "repensar el capitalismo" a la luz de la experiencia de la pandemia, y sostuvo que "no es posible pensar una economía sin ética". "Creer que el secreto es estar el uno contra el otro ha dejado al país en medio de una sociedad injusta y desigual", agregó.

Sobre ese punto, Bibini entendió que se debe asumir una actitud “positiva, de diálogo y propuesta, y asumir con responsabilidad el lugar que cada uno ocupa”. La empresaria aseguró que la “gente pretende que los referentes aporten soluciones y no seguir en un lugar de crítica y desencuentro”. Y repitió que hay una intención en común de visualizar “qué oportunidades le damos al otro, al que más necesita, porque una tiene muchas cuestiones resueltas ya”.

Fletes, servicios, créditos

En cuanto a la situación puntual del sector que representa, indicó que para la región “pretendemos que se promueva el desarrollo” y apuntó, como muchas otras veces, a lo injusto del esquema de fletes en el país. Por esta razón, uno de los pedidos más fuertes será solucionar problemas desde lo logístico y el transporte de cargas, “hoy para comercializar nuestros productos desde el norte nos encontramos con serias dificultades y altos costos”, subrayó Bibini. Puso de resalto en este sentido la necesidad de concretar las obras anunciadas del ferrocarril y los centros de transferencias de cargas.

Detalló que otra de las necesidades es la de financiamiento en la región, “siempre las principales líneas de crédito las obtienen las empresas que están en el centro y sur del país”. Y, por último, hizo mención a la “distorsión fiscal” vinculada a las tarifas de servicios públicos, “que muchas veces son más elevadas aquí respecto de otras provincias”, así como a los tributos municipales, provinciales y nacionales que para la presidenta de la UIA en Salta “son asfixiantes”.

En sus redes sociales, Bibini agradeció a Alberto Fernández “la confianza depositada para llevar la voz de los industriales del NOA y NEA al nuevo Consejo Económico y Social”, y se comprometió a trabajar “por una Argentina mejor”.

El Consejo Económico y Social es un órgano colegiado de participación ciudadana creado por el Poder Ejecutivo y que abre las puertas a referentes del interior, como el caso de Bibini, que representa a las diez organizaciones industriales el NOA y NEA.

Funcionará bajo la presidencia del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y tendrá 30 miembros provenientes del área sindical, social, empresaria, de las ciencias sociales y la investigación. Además, tendrá un consejo asesor con personalidades internacionales de la talla de Ricardo Lagos, Dilma Rousseff y José Mujica, junto a economistas como Jeffrey Sachs, Luigino Bruni y Rebeca Grynspan.

"No es una mesa para ver qué interés predomina", afirmó el Presidente durante el acto de lanzamiento. Mientras que Béliz explicó que el foro debatirá con un plazo de mil días para encontrar consensos sobre cinco "misiones" prioritarias para el desarrollo nacional.

El primer encuentro está previsto para la primera semana de marzo y serán asesorados por más de cien investigadores del Conicet y por el grupo de expertos internacionales.