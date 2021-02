Covax: bajan las vacunas disponibles porque los países ricos acaparan dosis

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que la cantidad de vacunas contra la covid-19 disponibles para la iniciativa Covax --el Fondo de Acceso Global para Vacunas creado para garantizar una distribución equitativa en todos los países-- se vio reducida porque "algunos países ricos" intentan acaparar dosis y "se acercan a los fabricantes para asegurar más vacunas". Aunque la semana pasada las naciones integrantes del G-7 anunciaran un aporte a Covax que alcanzará los 7500 millones de dólares, el director de la OMS sostuvo ahora que "si no podemos comprar vacunas, el dinero no sirve para nada".

"Algunos países ricos se acercan actualmente a los fabricantes para garantizar el acceso a dosis adicionales de vacunas, lo que está afectando los acuerdos de Covax e incluso la cantidad asignada se redujo debido a esto", alertó Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa brindada en conjunto con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Como parte del G-7, Alemania se comprometió la semana pasada a aportar 1.800 millones de dólares para Covax, lo que, sumado a lo prometido por los otros seis países, alcanzaría un total de 7500 millones.

"La promesa es significativa y nos ayudará a vacunar a tantos como sea posible", agradeció el director de la OMS, aunque rápidamente enfatizó que "tener el dinero no significa nada si no puedes usarlo para comprar vacunas": "Solo podemos hacer que las vacunas se entreguen si los países de altos ingresos cooperan en el respeto de los acuerdos que tiene Covax. Antes de pedirles a los fabricantes vacunas adicionales deben asegurarse de que su solicitud no socave esos acuerdos", sentenció, pero evitó mencionar concretamente cuáles son los países que buscan acaparar las dosis.

Aunque aseguró que hoy en día "se están desarrollando, aprobando y produciendo más vacunas", por lo que, a fin de cuentas, "habrá suficientes para todos", Adhanom Ghebreyesus advirtió que "por ahora y durante el resto de este año las vacunas serán un recurso limitado. Debemos utilizarlas tan estratégicamente como podamos". En este sentido, remarcó que "si no acabamos con la pandemia en todas partes, no la acabaremos en ningún sitio", ya que "cuanto más tiempo circule el virus, más oportunidades tendrá de cambiar de forma para que las vacunas sean menos eficaces".

El mecanismo Covax, conformado por 172 países y liderado por la ONU, la Coalición para la Innovación en la Preparación ante la Epidemia (CEPI) y la Alianza para las Vacunas Gavi, se creó en abril de 2020 con el objetivo de evitar una desigual distribución de vacunas, a través de un sistema de financiación que permite que naciones con economías de ingresos bajos y medios tengan acceso a las vacunas, al menos para el 20 por ciento de su población. Según las previsiones de la OMS, se espera contar con 337 millones de dosis totales a distribuir entre 145 países.



Sin embargo, la escasez de las vacunas hace que las primeras entregas estén demoradas. La región de Latinoamérica tiene asignado un primer lote de 35 millones de dosis de la vacuna de Oxford - AstraZeneca y se esperaba que las primeras empezaran a llegar desde mediados de febrero. De ese total, Argentina debe recibir 2.275.200 durante el primer semestre de 2021.