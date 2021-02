Facebook levantará el bloqueo a medios de comunicación australianos

Facebook anunció que levantará “en los próximos días” el bloqueo a las páginas de noticias en Australia después de que el Gobierno aceptara modificar la ley que obligaba a la empresa de Mark Zuckerberg y a Google a pagarle a los medios de comunicación por sus contenidos.

El ministro de Finanzas australiano, Josh Frydenberg, y el director general de Facebook Australia, Will Easton, aseguraron que alcanzaron un acuerdo sobre las modificaciones del proyecto de ley, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y que esta semana ingresó al Senado australiano.

"Como resultado de estos cambios, ahora podemos trabajar para impulsar nuestra inversión en periodismo de interés público y restablecer en los próximos días las noticias en Facebook para los australianos", dijo Easton, quien celebró el acuerdo y afirmó que la empresa tecnológica aprecia "las discusiones constructivas que tuvimos".

El proyecto de ley ahora pasará a exigir que las compañías lleguen a un acuerdo con los medios de comunicación locales para remunerarlos por la creación de noticias conforme a la monetización de los enlaces publicados en la plataforma.

Frydenberg y el ministro australiano de Comunicaciones, Paul Fletcher, explicaron que los cambios en el proyecto tendrán en cuenta si la plataforma digital ha realizado "una contribución significativa a la sostenibilidad de la industria informativa australiana de noticias" y establecerán una notificación de un mes antes del proceso arbitral en el caso de que no haya un acuerdo entre las partes.

"El código mantiene sus medidas clave, es decir, es un código obligatorio. Un código líder en el mundo", dijo Frydenberg y elogió el acuerdo con Facebook para negociar "de buena fe" con los medios de comunicación

Por su parte, Campbell Brown, vicepresidenta de Facebook a cargo de asociaciones de noticias globales, celebró que “llegamos a un acuerdo que nos permitirá apoyar a los grupos de prensa que elegimos, incluyendo los pequeños y los locales".

Originalmente, el proyecto de ley impulsado por la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) obligaba a Alphabet (cuya principal filial es Google) y Facebook a pagar a los medios de comunicación por usar su contenido en sus buscadores y plataformas sociales. El precio a pagar no dependía solo de la capacidad de negociación de cada medio con las empresas tecnológicas, sino que directamente se convocaba a un arbitraje externo en el caso de no haber un acuerdo entre las partes. Ahora se deberá avisar un mes antes si se iniciará un proceso arbitral.

En rechazo a esa primera versión del proyecto, Facebook bloqueó todas las noticias producidas por medios australianos y, además, aquellas producidas por medios de afuera de Australia no eran visibles para los usuarios de ese país.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, publicó en ese momento un comunicado en repudio a la decisión de la empresa tecnológica y advirtió que “las grandes empresas tecnológicas que creen que son más grandes que los gobiernos y que las normas no les atañen".

Según las autoridades australianas de la competencia, Google capta el 53 por ciento de la publicidad en el país y Facebook el 28 por ciento, mientras que el resto se lo reparten otros actores del mercado, como los grupos de prensa, lo que resulta insuficiente para financiar el periodismo de calidad.

Google, que había amenazado con tomar una medida similar a la de Facebook, adoptó otra solución: firmó un acuerdo con News Corp, la empresa del magnate Rupert Murdoch, dueña de periódicos como The Times, The Sun, The Wall Street Journal y The New York Post y de buena parte de los medios australianos como The Australian, Sky News y news.com.au.

Según el acuerdo, Alphabet (Google) pagará una cifra de dinero que aún se desconoce por un período de tres años por mostrar el contenido de los medios de comunicación de News Corp en la sección de noticias de su buscador.