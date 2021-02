Posible paro de colectivos el viernes: la UTA advirtió que hará huelga si no hay acuerdo salarial

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declaró en "estado de alerta y movilización", y advirtió sobre la realización de un paro general de actividades para el próximo viernes, si no hay acuerdo con los empresarios en paritarias. Así lo informó a través de un comunicado el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.

"La Unión Tranviarios Automotor informa que se ha dispuesto el estado de alerta y movilización, ante la imposibilidad de lograr soluciones en la negociación paritaria con las cámaras que nuclean a empresarios de corta y media distancia", señaló el dirigente sindical.

El titular de la UTA advirtió que el Consejo Directivo Nacional de ese gremio "resolvió además que, en caso de no arribar a un acuerdo que contemple los reclamos lógicos y razonables de los trabajadores en paritarias, se realizará un paro nacional desde las 00:00 del próximo viernes".

Fernández explicó que el martes hubo una reunión en la que no hubo acuerdo. “Lamentablemente no hemos llegado a ningún entendimiento con el sector empresario. Y si en la reunión de mañana, no llegamos a un acuerdo, tendremos que ir a medidas de fuerza en todo el país", explicó.

El jefe del sindicato de colectiveros precisó que la pretensión es "cerrar las paritarias no remunerativas de cinco mil pesos por tres meses y además discutir el aumento de salarios en base a la inflación que en enero estuvo en un 4 por ciento".