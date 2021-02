Javier Mascherano: "Como amigo de Messi, apoyaré lo que decida"

El excapitán del seleccionado argentino de fútbol Javier Mascherano aseguró este miércoles que, "como amigo", apoyará "cualquier decisión que tome" Lionel Messi respecto de su futuro.



"Jamás me atrevería a darle a Leo un consejo. Son decisiones totalmente personales. Como amigo, apoyaré lo que decida", dijo el exvolante en Barcelona, donde fue nombrado nuevo embajador de la liga española de fútbol de primera división ("LaLiga").



Messi, quien a final de la temporada termina su contrato en Barcelona, se debate entre seguir en el club "azulgrana" o emigrar a otra liga: existe interés de Manchester City, de Inglaterra (dirigido por Pep Guardiola) y de PSG, de Francia, en el que está su amigo Neymar.



Mascherano, que profundizó su amistad con Messi durante los ocho años que compartieron en el "Barsa", apuntó también que lo ve "bien" al crack argentino. "Lo veo bien. Más allá de que el Barcelona no está pasando su mejor momento, su lenguaje corporal y sus actuaciones no han cambiado en lo que lleva haciendo 15 años y en ese sentido sí lo veo muy bien", aseguró "Masche" en declaraciones que reprodujo la agencia alemana de noticias DPA.



Finalmente, y respecto de su paso por Barcelona, Mascherano dijo: "Fue maravilloso por todo lo que nos tocó vivir, pero también es un vacío enorme el que sientes cuando lo dejas. Es un club especial, con una filosofía y estilo muy marcados. Cuando vas para otros lugares, es difícil volver a adaptarte".