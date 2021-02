"Límites que no se deben pasar"

El gobernador Omar Perotti se presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para dejar en claro que su familia no accedió a ningún "circuito paralelo" de vacunas contra el coronavirus. La decisión del mandatario provincial explicada ayer en contacto con medios locales, surge a raíz de la denuncia pública realizada por un periodista santafesino, que luego replicaron la diputada provincial Amalia Granata y la concejal de Juntos por el Cambio Renata Ghilotti.

"Ayer ( por el martes) me presenté en el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue y quede claro que ninguno de mis familiares están vacunados. Tengo la tranquilidad de cómo hemos trabajado y cómo vamos a seguir trabajando", confirmó Perotti en la presentación del Plan Incluir en Grandoli y bulevar Seguí (ver aparte).

El mandatario se mostró molesto por haber involucrado a su familia para hacer política. "Podemos tener diferencias políticas, pero recurrir a la mentira e involucrar a la familia son límites que hay que no hay que pasar. Me he bancado muchas críticas, pero acá involucraron a mi familia con una mentira", exclamó.

Asimismo, descartó que en la provincia haya un vacunatorio VIP. "Acá no existen ninguna de esas cosas porque por medio del sistema se puede hacer el rastreo de los que fueron vacunados, no hay forma de que alguien se vacune sin quedar registrado porque esa dosis no se repone. En la provincia, la campaña se coordinó con los efectores públicos para garantizar todos y cada uno de los registros", garantizó.

Perotti señaló que tiene total tranquilidad sobre sus acciones y la estrategia provincial para contener la pandemia. Defendió que la prioridad fue y sigue siendo resguardar al personal de salud que está en la primera línea de atención al virus: aquellos que trabajan en terapias intensivas, recepcionistas de hospitales, sanatorios y centros covid, trabajadores del plan Detectar, entre otros.

“Son prioridad, es la cadena de cuidado que tenemos que tener resguardar frente a cualquier pico o crecimiento porque son ellos los que van a salir”, manifestó. El pasado fin de semana Perotti había negado públicamente las acusaciones.

También dijo que el caso que eyectó de su cargo al ministro de Salud Ginés González García "se trató de un error que el presidente pudo corregir inmediatamente", al tiempo que destacó el trabajo de esa cartera nacional para que Santa Fe pueda afrontar la pandemia con todo el equipamiento.

Perotti también respondió sobre la vacuna que le aplicaron a Pablo Javkin y que fue reconocida por el propio intendente: “La decisión puntual de hacerlo en las instancias locales, yo conocía la decisión de Pablo (Javkin) cuando junto a todo el servicio de emergencia decidió hacerlo cuando todo esto empezaba”, refirió el gobernador.

Por otra parte, el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, también se refirió a un proyecto que presentó el diputado provincial Joaquín Blanco, del socialismo. En el mismo se solicita que haya un comité de expertos para evitar el reparto discrecional de vacunas. Corach alertó sobre los discursos que desprestigian la política y ponen en el blanco la campaña de vacunación tan esperada por la población. Los errores “en la política se pagan”, aseguró. “Más allá de que el proyecto pueda estar bien intencionado, no deja de ser una picardía; no tenemos nada que esconder, nada que ocultar”.