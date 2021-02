Denuncian presunta mala praxis tras la muerte de un bebé de 4 meses

Los jóvenes padres de un bebé de cuatro meses denunciaron presunta mala praxis tras la atención del niño en el servicio de Salud de la localidad norteña de Rivadavia Banda Sur. La criatura falleció en la madrugada del martes último.



Luciana Costa, la mamá, habló con Salta/12. Contó que el lunes último el niño tuvo fiebre luego de que el agente sanitario le aplicara el viernes anterior cuatro vacunas para completar el esquema de inmunizaciones. La madre, de 22 años, contó que cuando notó la fiebre, llevó al nene al Puesto Sanitario ubicado en el pueblo de Santa Rosa, que queda entre las localidades de La Unión y Rivadavia Banda Sur (en el departamento Rivadavia).

Al llegar a la salita, la “encargada” del lugar le inyectó a la criatura una ampolla de penicilina y otra de dipirona. El niño comenzó a convulsionar y pese a que Costa solicitó la derivación, “la señora me dijo que me vuelva a la casa”, lo que ocurrió cerca de las 15. La madre sostuvo que la encargada no tiene capacitación en salud.

Frente al empeoramiento de la salud de su bebé, que a esa altura estaba lleno de ronchas, Costa volvió a la salita a las 18, “pero estaba cerrada y no había nadie”. Fue entonces hasta la Policía, que llamó al Hospital de La Unión. Se envió la ambulancia que llegó a la hora de la comunicación, y el niño fue derivado.

En el Hospital “le volvieron a poner otra inyección”, dijo la madre, además de una “manguera por la colita. Y la panza del bebé empezó a hincharse”. Contó que un médico le dijo “seguramente vos le diste algún yuyo o algo”, lo cual Costa negó rotundamente.

En La Unión lo tuvieron tres horas y decidieron derivarlo al Hospital San Vicente de Paul de Orán. Pero el bebé falleció en la ambulancia. La derivación fue entonces a la morgue judicial. “Yo estaba ahí y no querían que me quede. Entonces me volví a mi casa” en Santa Rosa. Ese mismo martes, más tarde, fue a buscar el cuerpo de su bebé y le entregaron el certificado de defunción que indica solamente “muerte súbita”, aunque nadie le explicó qué pasó realmente, o si le hicieron alguna autopsia. Este era su segundo hijo, dado que la nena más grande, de dos años de edad, fue la primera que tuvo con su pareja, un joven de 21 años. Ella pertenece al Pueblo Wichí y él es criollo.

Al ser consultada sobre las denuncias a realizar por presunta mala praxis se mostró desalentada, dado que, dijo, “acá la Policía y el Hospital son una misma cosa”.

Corte de ruta y respuestas

Ayer, en tanto, vecinos de Santa Rosa decidieron hacer un corte sobre la ruta provincial 13 en pedido de más profesionales, medicamentos, ambulancia y atención sanitaria las 24 horas.

Por su parte, el gerente del Hospital de La Unión, Arturo Gareca, ratificó los informes sobre muerte súbita por paro cardiorespiratorio que expidió un médico de la morgue judicial de Orán. Al responder consultas de Salta/12, sostuvo que el bebé sufrió dos paros cardíacos antes de llegar al Hospital oranense y aunque se indica la aplicación de la penicilina y otras drogas “eso no está asentado” en la atención que hicieron los enfermeros y médicos. Afirmó además que quien atendió en un primer momento al niño es una enfermera de Santa Rosa.

Respecto a los reclamos de la comunidad, con cuyos integrantes se reunió ayer, explicó que para tener enfermero las 24 horas se debe pasar la categoría de Puesto Sanitario a Centro de Salud. “El puesto atiende de lunes a viernes. Pero por las horas de trabajo que tienen los enfermeros también tiene algunas horas”, sostuvo. Añadió que anteriormente hizo las gestiones para conseguir más recursos para el Puesto y el Hospital, pero sin resolución alguna. “El Hospital es un centro de salud grande”, describió al contar que solo se sostiene con los pocos ingresos del Plan SUMAR.

En cuanto a la ambulancia para el Puesto de Santa Rosa, indicó que si bien hay una en desuso en el Hospital y se la podría acondicionar, “pero se debe pagar el sueldo del chofer”. Por ello solicitó en la reunión al intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, que analice esa posibilidad.