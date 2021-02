Alberto Fernández evocó a San Martín con una ironía dedicada a Macri

"Le contaba a Andrés Manuel López Obrador una anécdota que ocurrió en Tucumán. Un Presidente le dijo al actual Rey de España `piensen lo angustiados que habrán estado nuestros libertadores cuando tuvieron que declarar la independencia. Yo no me lo imagino a San Martín angustiado. Ni a Belgrano ni a Güemes angustiados. Ni al Chacho Peñaloza, a Facundo Quiroga a Felipe Varela, no me lo imagino angustiado a Martín Miguel de Güemes, el único general argentino que murió en una batalla", dijo Alberto Fernández y mató dos pájaros de un tiro: destacó la talla de los próceres argentinos y a un tiempo se burló del expresidente Mauricio Macri por aquella ridícula declaración. Una más con las que acostumbraba sorprender el líder de Juntos por el Cambio casi a diario en sus 4 años de gobierno.

El Presidente fue orador en Yapeyú, Corrientes, en el el acto de conmemoración del 243° Aniversario del nacimiento del General José de San Martín. "No me imagino la angustia de ellos porque lo que tuvieron fue coraje, eso sí tuvieron", siguió Fernández. "Coraje que pocos tienen, pero que es el coraje de esos pocos el que hace posible las transformaciones" agregó.

"San Martín no sólo fue un militar, fue un hombre inmenso que tuvo que inyectar fuerza donde esa fuerza no aparecía", definíó el primer mandatario al Libertador. También ponderó a Manuel Belgrano, a Güemes, a Macacha Güemes y a Juana Azurduy.

La dificultad del presente

"En estos tiempos difíciles que nos tocan es cuando a veces sentimos que que nos enredan en debates que no son importantes. Y Nadie vino a ofrecerme gestiones para conseguir vacunas", dijo Fernández.

Y agregó: "Cuando siento que en los medios generan debates que nos obligan a desatender lo importante pienso que esos hombres. A veces seguramente muchos de nosotros nos preguntamos cómo seguimos. Soy un ser humano. Pero pienso en San Martín, en Rosas, en Quiroga. El secreto es el mismo. No aflojar porque juntos somos invencibles.

"Nos toca enfrentar un mundo muy egoísta donde el 10% de los países acumula el 90% de las vacunas Pero hoy llegan un millón chinas y el fin de semanas tendremos más de la Federación Rusa y en marzo tendremos más de AstraZeneca".





Alberto Fernández dijo que pueden publicar las tapas que quieran, que no le van a torcer el brazo. Y no se olvidó de su amigo Néstor Kirchner, que hoy hubiera cumplido 71 años. "Feliz cumpleaños, Néstor, donde quiera que estés", dijo.

Y finalizó con una confesión: "Cuando quieren hacerme claudicar pienso en San Martín. Nunca voy a ser como él ni como tantos otros, pero quiero que algo de ellos me inspire".