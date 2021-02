Emiliano Dionisi y su tributo al Teatro San Martín

El festejo por los 60 años del Teatro San Martín en el 2020 a muchos dejó sabor a poco. No sólo porque sus puertas permanecieron cerradas, sino también porque la gran institución teatral de la Ciudad de Buenos aires debió reinventarse y apostar al registro fílmico para reivindicar su historia. Pero, ¿quién más que el teatro para crear arte a partir de las cenizas de lo vivido? Quizás una respuesta posible esté en Ecos. Homenaje por los 60 años del Teatro San Martín, una propuesta audiovisual de Emiliano Dionisi que, junto con la dirección audiovisual de Mariano Dawidson, homenajea al Teatro, recorre sus pasillos y lo celebra. “Hay que festejar que tenemos un teatro público que cumplió 60 años”, expresa Dionisi, un joven actor, director y dramaturgo que eligió celebrar su aniversario con el realismo mágico como premisa.

“A mí me interesaba pensar en la relación de los trabajadores con los fantasmas del Teatro. Entonces, me imaginaba de qué modo un chico de maestranza podía limpiar un vidrio mientras veía a través de él una escena de El jardín de los cerezos, o cómo un carpintero podía convivir con Hamlet. Me interesaba juntar esos mundos y así hacer una trilogía entre los trabajadores, el espacio físico y el acervo cultural”, detalla Dionisi.

Roberto Carnaghi.

Encabezada por Lucía Bayá Casal, Emiliano Carrazzone, Ana Yovino, Marcelo Pozzi, Laura Oliva, Leonardo Saggese, Eleonora Wexler, Paola Barrientos, Esteban Meloni, Roberto Carnaghi, Leonor Manso y Luis Machín, Ecos propone un recorrido por los pasillos, escenarios, y hasta los rincones menos conocidos del quehacer teatral. Es decir, el “puertas para adentro” de su mecánica cotidiana. El proyecto, que se inscribe como parte del ciclo Modos Híbridos del complejo, consiste en seis episodios que entrecruzan el lenguaje teatral y el fílmico. “Lo que me gustó particularmente de la propuesta de Modos Híbridos es que no era ‘queremos teatro filmado’, sino que la idea era que investiguemos, busquemos formas y encontremos cómo comunicarnos con nuestros espectadores a través de lo audiovisual”, explica Dionisi.

-¿Cómo surgió hacer la propuesta de Ecos?

-A mí me llamaron junto a todos los directores que estábamos convocados para la temporada 2020 del San Martín para participar del ciclo Modos Híbridos. En su momento la idea era hacer algo sobre Recuerdos a la hora de la siesta, pero por tema protocolos y las condiciones para grabar, había que despedazarla demasiado para que quedara linda. Y en un año tan particular para el Teatro, como no se había hecho ningún espectáculo en sí mismo por los 60 años, propuse hacer algo en relación a eso y me dieron luz verde.

-¿Fue un desafío el pasaje de lo escénico a lo audiovisual?

-El desafío tenía que ver con que fuera teatral. En ese sentido, el director audiovisual ayudó muchísimo a pensar que la cámara sea un personaje más, que tenga una identidad muy fuerte y presente. No es solamente una cámara testigo, es una cámara que recorre, panea, se mete y vigila. Por otro lado, aprender a trabajar con protocolo, los cuidados y la distancia, sin dudas fue otro desafío.

Leonor Manso.

-¿Como viviste la experiencia de hacer Ecos, teniendo en cuenta el contexto de pandemia?

-En principio poder estar trabajando en un año de pandemia, para cualquiera, pero sobre todo para las artes, es un privilegio. Yo siento que esta pandemia llegó a coronar una crisis que viene desde hace mucho tiempo. A nosotros los que nos mató es que el teatro no es solamente estar frente a otro. Para mí también es muchedumbre, estar pegados. Hay algo con la distancia que se perdió, porque el teatro también es un hecho colectivo, ser parte de un grupo grande de gente que al mismo tiempo se emociona, ríe y llora.

-¿Cómo describirías tu relación con el San Martín a través de los años?

-Tengo muchas relaciones distintas. Primero, como espectador desde que soy niño. Cuando yo era chico mis viejos me llevaban mucho al Teatro. Entonces para mí el San Martín es un lugar de encuentro y de compartir algo que yo después tomé para toda mi vida. Después, a los 11 años trabajé profesionalmente por primera vez en el San Martín como actor, y obviamente eso me marcó para siempre. En esos camarines hacía la tarea de la escuela, cenaba en la cafetería de abajo. Es un espacio que me vio crecer, entonces hoy, poder hacer Ecos en un aniversario del Teatro, es muy emocionante para mí.

* Ecos. Homenaje por los 60 años del Teatro San Martín puede de manera gratuita a través de la plataforma Vivamos Cultura y de la web del Complejo Teatral.