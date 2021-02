Mesa de diálogo por el conflicto en el volcán Lanín

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, junto con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, participaron de una mesa de diálogo con comunidades mapuche. Autoridades de la Confederación Mapuche de esa provincia expresaron su disconformidad por la tardía consulta que se les hizo respecto de la instalación del sistema de monitoreo volcánico que se inauguró ayer en el Lanín, sobre un sitio que consideran sagrado, recuperado por la comunidad recientemente. Debido a ello, el colectivo mapuche presentó formalmente una queja dirigida a la Administración de Parques Nacionales, reclamando la instancia de consultas a la que obliga el co-manejo del Parque Nacional Lanín.

En su carta dirigida al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y al titular de Parques Nacionales, Daniel Somma, la Confederación sostuvo que habían sido "violados los derechos del Pueblo Mapuche por la instalación inconsulta del sistema de control y monitoreo satelital sobre nuestro Pijan Mawiza (volcán Lanin)".

"La instalación de estaciones paramétricas, sensores sismográficos, GPS, cámaras de monitoreo, genera consecuencias que no podemos medir porque nunca hemos sido informados sobre estudio de impacto ambiental alguno", indicó la nota firmada por el lonko Armando Cañicul. "No estamos contra la ciencia moderna ni de la necesidad de monitorear el movimiento del volcán, sino de que dichas acciones se realicen sin cumplir con el mecanismo de Consulta Previa Libre Informada, que la legislación les exige como servidores públicos", agregó. A partir de esta queja se generó el encuentro de ayer.

En esa reunión Frederic expresó que “en todas las situaciones en las que se manifiestan discrepancias o reparos en las que hemos intervenido, aún en los que están fuera de la órbita del Ministerio, procuramos acercar posiciones, promover el diálogo y actuar con razonabilidad”. La funcionaria se comprometió a "promover los canales necesarios para encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes interesadas" en el despliegue de la red de monitoreo volcánico para la prevención de situaciones de riesgo, según fuentes consultadas por Página/12.



No es la primera vez que la cartera de seguridad intenta mediar en diferentes conflictos en la Patagonia con las comunidades originarias, básicamente por demandas territoriales. Frederic y el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, han promovido mesas plurales de diálogo en la búsqueda de soluciones consensuadas, en algunos casos con éxito, como el acuerdo con la comunidad Buenuleo en Bariloche, y en otros aún no, tal el caso de conflicto en Villa Mascardi. Cuando una situación parece estar encauzada, surgen otras donde no siempre alcanzan las gestiones desde afuera. Tan cierta es la deuda de los sucesivos gobiernos con las secuelas del genocidio originario, como la diferencia entre pretender resolverlo con represión o con diálogo.