Transporte público en Salta: de 7 a 8.30 será exclusivo para escolares

A pesar del reiterado pedido de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y de SAETA para escalonar el ingreso de la administración pública, empleados de comercios y bancarios a partir del comienzo de las clases presenciales previstas para próximo lunes y de esa manera minimizar los riesgos de aglomeraciones en horas pico, primó la necesidad económica del empresariado que advirtió no tener margen para perder dos horas de la jornada laboral.

Finalmente, el Comité Operativo de Emergencia (COE) tomó una decisión intermedia entre lo que pedían los responsables del transporte de pasajeros y los comercios en el marco del comienzo del ciclo lectivo 2021. Tras un par de reuniones con los interesados, y evaluar la situación epidemiológica, se definió que desde el próximo lunes 1 de marzo los únicos que podrán subir a los colectivos de línea entre las 7 y las 8.30 serán los alumnos, maestros, directivos y otros trabajadores de las escuelas. En la resolución se aclara que los niños y niñas podrán ir acompañados solo en casos de ser necesario, y también se incluye a los trabajadores esenciales de salud y seguridad.

La propuesta de la AMT y SAETA estipulaba que los alumnos sigan ingresando a las 8, pero que la administración pública lo haga a las 9 y los comercios y bancos, a las 10. De esa manera, se evitarían las grandes aglomeraciones que suelen suceder en las horas pico de los días de semana y nadie que lo necesite se quedaría sin poder utilizar el transporte.

Sin embargo, y tras la negativa del sector empresarial a abrir sus puertas más tarde, el gobierno optó por pedirle a la sociedad que haga un uso adecuado y racionalizado del transporte y le pidió su colaboración a los responsables de los distintos sectores del comercio y la producción a través del Consejo Económico y Social, para que organicen los horarios de ingreso de sus trabajadores y les permitan entrar más tarde a aquellos que dependen del colectivo para cumplir con sus obligaciones laborales.

“Vamos a pedirle a todas las cámaras que trabajen internamente para poder organizarse y que su personal pueda llegar a sus lugares de trabajo en distintos horarios y de esa manera colaborar con esta medida que apunta, justamente, a evitar que el sistema de transporte público, en el horario que es más complicado y de mayor afluencia, se congestione”, explicó el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas. Añadió que en la administración pública se van a fijar medidas para que aquellos empleados que son usuarios del transporte público puedan readecuar sus horarios de ingreso.

El anuncio generó mucha incertidumbre ya que quedará en la voluntad de los empresarios permitirles a sus trabajadores ingresar unas horas más tarde o pagarles otro tipo de transporte para garantizar su presencia, ya que no podrán utilizar el servicio hasta las 8.30. Pero no solo eso, en otros casos, como quienes están a cargo del cuidado de adultos mayores o niños pequeños en edad no escolar, tampoco sabrán cómo llegar a su destino cuando padres y madres tengan que salir a cumplir con sus obligaciones o llevar a sus hermanos a la escuela.

El presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Betzel, reconoció ante Salta/12 que durante la tarde del miércoles se reunieron con Posadas para estudiar las alternativas y se negaron a la posibilidad de abrir sus puertas a partir de las 10 por la crisis económica que atraviesa el sector, pero dijo que plantearon la posibilidad de permitirles ingresar más tarde a quienes lo necesiten.

“Hay 18.000 empleados de comercio en la ciudad y muchos de ellos vienen por sus propios medios y una minoría en ómnibus”, explicó Betzel, para quien ese espectro es inferior al 50% de los trabajadores del rubro.

Quien se mostró preocupado por cómo se resolverán los traslados y los permisos, fue el secretario gremial de Empleados de Comercio, Angel Ortiz. Para él, la medida traerá una serie de inconvenientes “por lo menos hasta que se acomode todo el tema de organización y protocolos en las escuelas”. Pero teme que sean los mismos trabajadores los que terminen pagando taxi o remis para llegar a horario a sus puestos.

Con respecto a la salida de la escuela y a los turnos tarde, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, ya había dicho a este medio que si bien la demanda sube nuevamente a las 12, como a las 16 y 18, “no es tan marcado como el de la mañana”, ya que el regreso se distribuye mejor durante el día.

Plan Sube y Baja municipal

Desde el municipio capitalino se informó que para brindar mayor seguridad y asegurar el ordenamiento del tránsito, pondrá en marcha un operativo de seguridad, asistencia y colaboración en el acceso y cercanías de escuelas y colegios, que constará de corredores seguros para gestionar el control del tránsito, y que los Preventores Urbanos tendrán a su cargo la cobertura para evitar factores de riesgo y la asistencia de alumnos.

El plan, denominado “Sube y Baja”, prevé que quienes lleguen a la institución en auto tengan disponible una dársena especial señalizada en la calzada para que puedan detener allí unos segundos la marcha y que el niño o niña descienda del vehículo con la ayuda de los docentes y personal de la municipalidad, que lo hará ingresar a la institución, por lo que el conductor seguirá su viaje sin necesidad de descender del vehículo. Se implementará en las calles Ameghino, entre Mitre y Zuviría; Güemes, entre Zuviría y Balcarce, y en Santiago del Estero, entre Mitre y Zuviría.

Pero también habrá agentes en las escuelas ubicadas en Alvarado, entre Córdoba y Lerma, la avenida Belgrano, entre Mitre y Balcarce, y la Belgrano, entre Simón Bolívar y Marceto T. de Alvear.

La Municipalidad aclaró que en el caso de los establecimientos que se encuentran sobre la avenida Belgrano, los vehículos se estacionarán en paralelo a la ciclovía. Allí el personal municipal ayudará a los chicos a atravesar la ciclovía. En la escuela Sarmiento los vehículos deberán estacionar sobre la mano derecha.

Desde el municipio solicitaron a los ciclistas que en los tramos de la ciclovía en los que se encuentran establecimientos educativos, desciendan y atraviesen caminando para evitar accidentes.

Los operativos se realizarán para el turno de ingreso a la mañana y salida al mediodía, teniendo en cuenta los horarios de finalización de clases. Y se repetirán para el turno tarde. Por último, se recordó que a partir del lunes 1 de marzo, estará prohibido estacionar sobre la mano derecha de la avenida Belgrano, desde Almirante Brown hasta Adolfo Güemes.

Pase libre para estudiantes de la UNSa

Desde hoy está habilitado el proceso de renovación de tarjetas del pase libre para estudiantes de la Universidad Nacional de Salta, y podrán realizar el trámite a través de las Terminales de Autogestión de SAETA.

La empresa informó que solo podrán hacerlo los estudiantes autorizados a tener clases presenciales en las distintas carreras que imparte la Universidad.

Deberán verificar si están incluidos en el padrón de beneficiarios de SAETA, en la web www.saetasalta.com.ar. Deberán ingresar su DNI y corroborar su inscripción. Luego podrán acercarse a las sedes de SAETA, en Pellegrini 824 y Pellegrini 897, de lunes a domingos las 24 horas, y en el Paseo Salta (ex Híper Libertad), de lunes a domingo en horario comercial.

Quienes no estén incorporados en el padrón tendrán que hacer el correspondiente reclamo en la Secretaría de Bienestar Universitario. Ya se inició la renovación para estudiantes del último año de las licenciaturas en Nutrición, Enfermería y los cursantes de 6to año de Medicina.