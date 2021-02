Juan Antonio Pizzi: "Me preocupa el juego del equipo"

El entrenador de Racing Club, Juan Antonio Pizzi, reconoció este viernes que le preocupa "el juego" de sus dirigidos en el inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en la antesala de la tercera fecha de la zona 1 frente a Estudiantes de La Plata como visitante.



"Lo que más me preocupa es el juego del equipo. Si nosotros empezamos a mostrar cosas de lo que pretendemos, creo que todo lo demás se va a ir alineando", comentó hoy Pizzi en conferencia de prensa.



"Nuestro estilo de juego es tratar de evitar que el equipo rival disponga de muchas situaciones de gol y en esa disminución de las situaciones de gol del equipo rival, creemos que vamos a ir solucionando los aspectos defensivos", reconoció el DT.



Es que Racing mostró un bajo nivel frente a Aldosivi de Mar del Plata en el Cilindro de Avellaneda, más allá del empate final (2-2) y que en el cierre pudo haberse llevado los tres puntos ante el desbalance rival.



Además, el conjunto de Avellaneda perdió de manera contundente frente a Banfield (2-0), en un preocupante début, y en los próximos días también se enfrentará por la Supercopa Argentina a River Plate, uno de los mejores equipos del país.



"No estoy conforme. Hemos conseguido un plantel muy competitivo y nosotros tenemos que ir poco a poco elaborando el estilo y la identidad que nos permita no sé si estar conforme, porque siempre reclamás más, pero sí estar tranquilo en que se va mejorando", apuntó Pizzi, que en el mercado de pases consiguió ocho refuerzos.



"El partido del domingo es complicado como son todos, con un equipo que, a pesar de tener un entrenador nuevo esta temporada, ya venía por su historia con una línea muy definida que no se ha movido mucho de lo que históricamente trata de mostrar. Vamos a tener que estar muy atentos con ese estilo de juego que tiene Estudiantes", adelantó sobre la salida a La Plata frente a uno de los punteros del grupo con seis unidades.



En relación al equipo, Pizzi paró a Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Lucas Orbán, Lorenzo Melgarejo; Nery Domínguez; Tomás Chancalay, Leonel Miranda, Matías Rojas; Enzo Copetti y Nicolás Reniero. Sin embargo, la confirmación se dará en el entrenamiento de mañana, en turno matutino, a puertas cerradas para la prensa.