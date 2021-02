Javier Pinola: "No se me pasa por la cabeza retirarme en junio"

Javier Pinola, defensor de River Plate, afirmó este viernes que no tiene pensado retirarse en junio, fecha de vencimiento de su actual contrato, y que a partir de ahí dialogará con la dirigencia, pero su sueño es retirarse en el club de Núñez. "No se me pasa por la cabeza retirarme en junio. Sé que en junio se me termina el contrato y se verá cómo seguir", aseguró Pinola, quien el miércoles pasado cumplió 38 años.

"Yo creo que no habría tanto problema por arreglar para seguir. Uno prioriza el lugar en donde está, cómo se siente, el grupo que tiene y si está contento", dijo el exNúremberg de Alemania y Racing, al expresar su optimismo con vistas a la continuidad en el equipo millonario.



"Uno sueña con retirarse en River, peleando cosas importantes, pero también soy realista y no me miento a mí ni a nadie; si yo veo que en el club no quieren que siga o si veo que no estoy a la altura de seguir compitiendo, se charlará", afirmó Pinola en diálogo con radio Mitre.



El también exdefensor de Rosario Central es uno de los más experimentados del plantel que dirige Marcelo Gallardo, junto con Enrique Bologna (39), Germán Lux (38) y Leonardo Ponzio (39), quien en la semana anticipó que afrontará su último año como futbolista con fecha de retiro en junio o en diciembre.



Pinola opinó que Marcelo Gallardo es "un técnico exigente con un grupo de jugadores que se autoexige" y lo tiene como referente en la conducción táctica. "Aprendo mucho de Gallardo para ser técnico, como de (Eduardo) Coudet en su momento y también de mi paso por Alemania. Me gustaría al menos en un futuro ser aunque sea un 1%, de lo que es Marcelo", indicó.



El central de River se puso "recontra feliz" con la vuelta de su amigo Jonatan Maidana, con quien compartió zaga en la obtención de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, porque además "representa mucho para el club".



De cara al duelo ante Racing del próximo jueves por la Supercopa Argentina, Pinola dijo que "siempre es importante ganar y sabemos que la presión en su mayor parte recae en River, porque siempre está obligado a pelear las cosas y a ganarlas. No hay que ponerse más presión para ganar la final la semana que viene frente a Racing".



El plantel que dirige Gallardo se entrenó este viernes en el River Camp. En primer turno se realizaron hisopados junto con el cuerpo técnico y dieron resultado negativo. La alarma se encendió el jueves con el caso positivo del preparador físico Pablo Dolce, quien se encuentra sin síntomas y aislado en su domicilio.



Con este parte médico, Gallardo y sus asistentes trabajaron con tranquilidad de cara al partido del domingo ante Platense, por la tercera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



River, en tanto, continúa en negociaciones para renovar el contrato con el delantero colombiano Rafael Santos Borré quien fue contactado por Palmeiras de Brasil. El goleador de River rechazó la propuesta millonaria de Palmeiras (pretendían desembolsar 14 millones y medio de dólares con un vínculo hasta junio de 2026) porque pretende extender su estadía en el equipo de Gallardo, para que el club perciba dinero en una futura venta.



River, que comparte el pase de Borré con Atlético de Madrid de España, deberá adquirir un 25% valuado en 3.500.000 euros, obligado por contrato, para que no quede en condición de jugador libre. El entorno del futbolista confirmó que el goleador tiene "la cabeza puesta en River", con la intención de quedarse al menos hasta junio.



Una eventual salida de Borré hubiese sido un problema para Gallardo en el armado del equipo, especialmente en la zona de ataque, en donde el colombiano es fija. Borré marcó tres goles en lo que va de 2021 con seis partidos jugados entre la Copa Diego Maradona (anotó en el 2-2 ante Boca); semifinal de Copa Libertadores (marcó en la revancha ante Palmeiras) y la Copa de la Liga (anotó en el 3-0 ante Central).



Las últimas presentaciones del exDeportivo Cali no fueron brillantes, especialmente en la derrota ante Estudiantes La Plata por 2-1 por Copa de la Liga, pero cumple al pie de la letra el pedido de Gallardo con la presión alta en ataque.



Además, es el máximo goleador en la gestión del entrenador con 47 goles seguido de Lucas Alario (41), Ignacio Scocco (38) y Gonzalo Martínez (35).