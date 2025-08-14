En las efemérides del 14 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1918. Nace Manuel J. Castilla

Manuel José Castilla nace en Cerrillos, provincia de Salta. Fue periodista y poeta, y su asociación con Gustavo Leguizamón derivó en varios clásicos del folklore, como "La Pomeña" y "Balderrama". Entre sus libros publicados se pueden mencionar Agua de lluvia, La tierra de uno, Andenes al ocaso y Cuatro carnavales. Murió en 1980.

1926. El nacimiento de René Goscinny

En París, nace René Goscinny, el guionista de historietas que creó Asterix. Entre 1928 y 1945 vivió en la Argentina. De vuelta en Europa, conoció al dibujante Albert Uderzo, con quien dio vida a Asterix, que se convirtió en un éxito a nivel mundial. Falleció en 1977.

1928. Nace Lina Wertmüller

Nace la cineasta italiana Lina Wertmüller. Hizo historia en 1976 con Pascualino Siete Bellezas, que le valió la nominación al Oscar como mejor directora. Nunca antes la Academia de Hollywood había candidateado a una mujer en ese rubro. En su filmografía se destacan Mimí metalúrgico, Amor y anarquía, Camorra, Esperemos que me las arregle y Francesca. Falleció en 2021.

1945. El nacimiento de Win Wenders

Wim Wenders nace en Düsseldorf. Su carrera como director de cine despuntó a inicios de los 70. Dirigió El miedo del arquero ante el penal, basada en la novela de Peter Handke. El reconocimiento le llegó con El amigo americano, basada en El juego de Ripley, de Patricia Highsmith. Luego vendrían El estado de las cosas, París, Texas, Las alas del deseo, Tan lejos, tan cerca, Buena Vista Social Club y Pina, entre otras películas.

1956. Muere Bertolt Brecht

Bertolt Brecht fallece en Berlín oriental a los 58 años. Uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, dejó obras como La vida de Galileo, Madre Coraje y sus hijos y El círculo de tiza caucasiano. También escribió prosa y poesía, y fue el libretista de dos obras musicales de Kurt Weill: La ópera de los tres centavos y Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny.

1959. Nace Magic Johnson

Nace Earvin Magic Johnson en Michigan. Uno de los más importantes jugadores de básquet de la historia, brilló en Los Ángeles Lakers hasta 1991, cuando anunció su retiro por ser portador del VIH. Hasta entonces había ganado cinco títulos en la NBA. Regresó para jugar los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, en la primera presentación de un plantel de Estados Unidos con jugadores de la NBA. El llamado Dream Team obtuvo la medalla de oro.

1974. Adiós a Raúl González Tuñón

Muere uno de los principales poetas del siglo XX en la Argentina: Raúl González Tuñón. Tenía 69 años. Autor de El violín del diablo, Miércoles de ceniza, La calle del agujero en la media, La rosa blindada, entre otros libros. Vinculado al Partido Comunista, recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1972 y trabajó en los diarios Crítica y Clarín.

1994. Fallece Elias Canetti

A los 89 años muere el escritor búlgaro Elias Canetti. Uno de los mayores autores en lengua alemana, publicó, entre otros títulos, la novela Auto de fe y el ensayo Masa y poder. También dejó su autobiografía en cuatro tomos. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1981.

2024. Muere Gena Rowlands

La actriz estadounidense Gena Rowlands, aclamada como una de las más grandes de la historia del cine, fallece a los 94 años. Su carrera estuvo ligada a la de su esposo, el actor y director John Cassavetes, puntal del cine independiente, que la dirigió en Faces, Minnie y Moskowitz, Una mujer bajo la influencia, Noche de estreno, Gloria y Love Streams. También se la vio en Otra mujer de Woody Allen. Nominada al Oscar por Una mujer bajo la influencia y por Gloria, recibió una estatuilla por su trayectoria en 2015.

Además, en la Argentina es el Día Nacional del Cerealista.