En los Globos de Oro 2021, Netflix corre con ventaja

Tarde pero seguro, la temporada de premios de Hollywood levantará oficialmente el telón luego de las postergaciones obligadas por la pandemia con la 78° entrega de los Globos de Oro, que se realizará esta noche –casi dos meses después de su habitual fecha de principios de enero– con transmisión para toda la región de TNT con doblaje y TNT Series en idioma original desde las 21. Desde ya que nada será igual a como solía serlo, empezando por un cambio de dinámica inédito en el evento organizado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HPFA, por sus siglas en inglés) que tiene como favoritas a Mank y El juicio de los 7 de Chicago, con seis y cinco nominaciones, respectivamente, seguidas por las aquí inéditas Promising Young Woman, The Father y Nomadland, todas con cuatro. Si la postal habitual mostraba al jet set del mundillo audiovisual cenando en mesas redondas, bien apretaditos los unos con los otros, en el coqueto salón del Beverly Hilton de Los Ángeles, el 2021 estará signado por las pantallas partidas y las imágenes pixeladas, dado que los organizadores prometen “una gala parcialmente virtual” con doble sede (una en la ciudad californiana y otra en Nueva York) para evitar desplazamientos.

Conducida por cuarta ocasión -la última había sido en 2015, antes del periodo a cargo del vitriólico Ricky Gervais- por las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, la ceremonia transcurrirá en un contexto poco amigable para la HPFA. Como si con las limitaciones impuestas por las restricciones sanitarias y las críticas recibidas por la histórica (y por momentos inexplicable) división entre Drama y Comedia y/o Musical en varias ternas, entre ellas Mejor Película y los rubros interpretativos protagónicos, el 2021 sumó en las últimas horas un plato fuera de la carta. Se trata de la pormenorizada investigación publicada por el periódico Los Ángeles Times sobre la lógica sectaria de los escasos 87 integrantes de la Asociación -la Academia de Hollywood, por ejemplo, tiene más de diez mil-, quienes permanecen atornillados a sus puestos mientras reciben voluminosos regalos, intercambian favores y bajan el pulgar a decenas de solicitudes de periodistas que cumplen los requisitos de ingreso.

Una de las rechazadas, la noruega Kjersti Flaa, decidió ir más allá de la queja pública llevando el asunto a la Justicia, donde acusó a la organización por una “cultura de la corrupción” generada por una exención impositiva que le significa millones de dólares en concepto de dinero adicional al correspondiente. La denuncia fue rechazada por un juez federal, pero el escándalo, lejos de terminar, adquirió nuevos aires luego de la investigación de la publicación angelina. Más de cincuenta voces (¡una nota de investigación con 50 fuentes!) de todos los sectores de la industria, incluyendo varios miembros de la HPFA no muy cómodos con el amiguismo imperante, confirman un secreto a voces: que una porción importante de los electores ofrece su voto al mejor postor.

El de Emily in Paris se destaca entre varios ejemplos de irregularidades citados. Según la nota, alrededor de 30 miembros de la HPFA –un tercio del total– viajaron a Francia para cubrir el rodaje en 2019. Si bien este tipo de coberturas son habituales en el periodismo de cultura y espectáculos, no es muy normal que el grupo haya parado en un hotel cinco estrellas con habitaciones de 1400 dólares la noche y almorzara en el exclusivo Musée des Arts Forains, un museo privado repleto de objetos de 1850. ¿Cómo terminó la historia? Con dos nominaciones para una serie ausente de todo pronóstico y sin ninguna mención en las principales listas de lo mejor del año que se fue. Hasta una de sus guionistas, Deborah Copaken, se mostró sorprendida y reconoció que había varios títulos de mejor calidad que merecerían ese lugar. “Es un ejemplo de por qué muchos decimos que necesitamos un cambio”, dijo un elector anónimo. Solo con esos criterios puede entenderse la presencia en la terna de Mejor Film en Comedia y/o Musical de Music, el espantoso debut como directora de la cantante y artista australiana SIA, cuya particular visión del autismo la obligó a pedir disculpas .

Películas con barbijo

En este contexto se entregarán las 25 estatuillas (14 para cine y 11 para series/TV) que conforman el palmarés. Ocurra lo que ocurra durante las últimas horas del domingo y las primeras del lunes, Netflix ya puede darse por satisfecho al encabezar con holgura la lista de nominaciones por estudio, con un total de 42 entre series y largometrajes, seguido muy de lejos por Amazon (10) y Hulu (9). El gigante del streaming aporta, entre otros, los dos títulos más nominados de la velada, Mank y El juicio de los 7 de Chicago, que en el rubro Mejor Película - Drama se las verán cara a cara con Nomadland (a estrenarse aquí el 15 de abril), The Father y Promising Young Woman (ambas sin fecha en estos pagos). La ausencia de pesos pesados en la subcategoría Comedia y/o Musical (en la última edición aquí había estado, por ejemplo, Érase una vez en... Hollywood, de Quentin Tarantino) deja en pie de igualdad al quinteto compuesto por Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video), Hamilton (Disney+), El baile (Netflix), la inédita Palm Springs (fue un lanzamiento de la plataforma Hulu, que no opera en la Argentina) y la mencionada Music.

Gary Oldman en

Donde no hay distinción entre Drama y Comedia y/o Musical es en Dirección, que por primera vez tiene una mayoría femenina. Las ternadas son Emerald Fennell por Promising Young Woman, Regina King por Una noche en Miami (otra producción de Amazon) y Chloé Zhao por Nomadland. Las primeras dos provienen de la actuación (la británica Fennell es conocida por su papel de Camilla Parker Bowles en la serie The Crown) y lograron la nominación con sus respectivas operas primas. Zhao, nacida en Beijing​ aunque radicada en Estados Unidos, tenía solo dos largos previos. No les será fácil frente a los veteranos David Fincher por Mank y el reputado guionista devenido en realizador Aaron Sorkin por El juicio…. Y hablando de guiones, resulta llamativo que este rubro tenga los mismos cinco títulos que Mejor Film en Drama, otro síntoma de la mayor relevancia de esta subcategoría por sobre Comedia y/o Musical.

Los rubros interpretativos dejaron varias sorpresas. Se destacan dos: por un lado, la única nominación de un título del que se esperaba más como la extraordinaria El sonido del metal (Amazon), en este caso para el igualmente extraordinario Riz Ahmed como Actor protagónico en Drama. ¿Los otros contendientes? El fallecido Chadwick Boseman por La madre del blues (Netflix), Tahar Ramin por The Mauritanian y otros dos que saben de qué se trata llevarse premios como Anthony Hopkins por The Father (podría convertirse en el ganador más veterano de los Globos) y Gary Oldman por Mank. La otra sorpresa es Sacha Baron Cohen, que tuvo que volverse obvio y subrayado para conseguir el beneplácito de los electores.

El otrora políticamente incorrecto comediante buscará un doblete como Actor protagónico de comedia por Borat 2 y de Reparto por El juicio... Tiene más chances en la primera, dado que comparte rubro con James Corden por El baile, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, Andy Samberg por Palm Springs y Dev Patel por The Personal History of David Copperfield. En la segunda, en cambio, parece ubicarse a la sombra de Bill Murray, en lo que fue la única nominación de On the Rocks, de Sofía Coppola. También están Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Jared Leto por The Little Things y Leslie Odom Jr. por One Night in Miami.

Sacha Baron Cohen en

El de Baron Cohen no es el único doblete de este año, dado que Olivia Colman está presente entre las mujeres nominadas en Actriz de Reparto por The Father y su protagónico en la serie de The Crown. Pero no parece que pueda conseguirlo, dado que en el primer apartado se enfrentará a la reaparecidas Jodie Foster por The Mauritanian y Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural, además de Amanda Seyfried por Mank y la jovencita Helena Zengel por Noticias del gran mundo, otra gran película con más suerte en los pronósticos previos que en los hechos (de hecho, omitieron como actor a Tom Hanks, un auténtico sacrilegio en la religión de las alfombras rojas).

Quien también intentará llevarse dos estatuillas es Anya Taylor-Joy, presente en Actriz de Comedia por Emma y de Miniseries gracias al papel estelar de Gambito de dama, siempre y cuando se imponga a Maria Bakalova por Borat, Kate Hudson por Music, Rosamund Pike por Descuida, yo te cuido y otra que vuelve a los primeros planos como Michelle Pfeiffer por French Exit. Por su parte, Mejor Actriz en Drama se presenta como un mano a mano entre Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Promising Young Woman, mientras que un paso atrás parten Viola Davis por La madre del blues, Andra Day por The United States vs Billie Holiday y Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer.

* Para el rubro series ver nota aparte.