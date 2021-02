Promueven el acceso a microcréditos en Salta 

El Fondo de Capital Social (FONCAP), es una opción implementada por el gobierno nacional para permitir el acceso al crédito a pequeños emprendimientos que no lo pueden hacer mediante los bancos y por el que en en el último año llegaron a Salta unos 48 millones de pesos que se repartieron a 2000 proyectos aproximadamente.

El gerente general del programa, Mateo Bartolini, estuvo en Salta con el objetivo de promover estos microcréditos para seguir avanzando con los financiamientos y anticipó que los fondos que llegarán en el 2021 dependerá de la demanda que tenga la provincia, pero que el año pasado se duplicó el monto con respecto al 2019.

La modalidad de FONCAP no es la de otorgar crédito en forma directa a los beneficiarios sino que el dinero llega mediante algunas de las tres instituciones que operan con esa modalidad en Salta: ProMujer, Oportunidad Microfinanciera Latinoamericana (OMLA S. A.) y Programas Sociales Comunitarios (PROSOCO). El funcionario destacó que con el monto asignado en 2020 se duplicó el de 2019.

Según se describe al programa que trabaja dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, tiene como meta "democratizar el acceso al crédito y promover habilidades económicas y financieras de la población vinculada a microemprendimientos productivos".

El organismo financia con líneas de crédito específicas a Instituciones de microfinanzas (IMF) para que otorguen microcréditos en sus territorios. También desarrolla asistencia técnica a gobiernos e instituciones civiles que quieran avanzar en la gestión de microcréditos, y realiza programas de capacitación y educación financiera con emprendedores/as para promover el acceso y el uso de los servicios financieros, tanto digitales como tradicionales, en todo el país.

El gerente de FONCAP estuvo el jueves en Rosario de la Frontera, una de las ciudades que en el país tuvo "más graduados en educación financiera" e hizo entrega de certificaciones. Capacitaron a 198 personas que están en condiciones de solicitar microcréditos.

Bartolini aclaró que por un lado trabajan con las capacitaciones y por otro con la inversión en los microcréditos y que "no necesariamente coinciden". En Rosario de la Frontera, contó que el intendente Gustavo Solís empezará a articular con ProMujer para ofrecer los microcréditos en esa ciudad del sur provincial. En esta localidad también anunciaron más capacitaciones para el mes de marzo.

Solís, Bartolini y Quilodrán

El funcionario también estuvo con la institución PROSOCO ofreciendo microcréditos a las comunidades originarias de Campo Durán en Aguaray y Kilómetro 6 y Piquirenda Fátima en Tartagal. También estuvieron en la Misión San Francisco de Pichanal. El objetivo de ese recorrido fue la promoción territorial. El miércoles además tuvo reuniones en General Güemes, El Carril y Rosario de Lerma.

Las actividades que se han financiado en la provincia tienen que ver con la comercialización de indumentaria y calzado, con el desarrollo de oficios como plomería y reparaciones, la producción de artesanías y emprendimientos rurales.

Los microcréditos son no bancarios, no requieren monotributo, ni título de propiedad, solo se requiere tener un proyecto productivo. Pero como FONCAP no otorga los microcréditos directamente a las particulares, cualquier persona que quiera acceder a uno, debe dirigirse a alguna de las tres instituciones salteñas con las que articula el organismo.

Microfinanzas con perspectiva de género

Bartolini destacó que con las tres instituciones que forman parte de su red en Salta "se inició el proceso para que adhieran a la perspectiva de género, para trabajar con microfinanzas". También contó que la mayoría de las destinatarias de los microcréditos son mujeres.

Para ello, FONCAP desarrolla en el país el plan Lena para el abordaje territorial con perspectiva de género. La encargada del área de género dentro del organismo, Sofía Carrozzino explicó a Salta/12 que en la provincia se realiza un trabajo "muy especial y muy profundo" y que la cantidad de desembolsos que se hacen en Salta "demuestran que es una prioridad" para el organismo.

"Todas nuestras políticas, desde el desembolso del crédito hasta las capacitaciones y todo lo que brinda FONCAP está atravesado por la perspectiva de género y tratamos de impulsarla desde cada uno de los sectores, por eso siempre decimos que trabajamos de forma transversal, todas las áreas tienen que tener esta perspectiva de género". La funcionaria puntualizó que incluye a las mujeres y al colectivo LGBTIQ.

Carrozzino detalló que a las instituciones con las que trabajan en Salta han brindado materiales y que a partir del 8 de marzo lanzarán la convocatoria al ciclo de sensibilización en perspectiva de género. Contó que desde el año pasado implementan talleres virtuales con esta temática, y además acerca de independecia económica y presupuesto familiar, entre otras capacitaciones.

La encargada del área, especificó que implementan protocolos para el abordaje ante situaciones de violencia de género y acoso. Y que en Salta trabajan con el diseño de indicadores para medir las brechas de género. "Trabajamos codo a codo y de manera muy personalizada con las instituciones que se encuentran en la provincia", sostuvo. Añadió que la incorporación del plan Lena surgió como demanda territorial de las instituciones con las que trabajan.

ENACOM y acceso a la conectividad

Quien ofició de anfitrión de los funcionarios nacionales fue el director del ENACOM, Gonzalo Quilodrán, que también participó de la conferencia de prensa conjunta con Bartolini.

Allí informó que realizaron una ampliación de Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) de conectividad, para incluir a los clubes de barrio, a las asociaciones de bomberos voluntarios y entidades de bien público, lo que beneficiará a cientos de instituciones de Salta.

El Programa de Prestación Básica Universal y Obligatoria tiene por objetivo garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de un uso equitativo, justo y a precios razonables del servicio de internet. En cuanto a telefonía móvil la prestación básica universal tiene un precio final de $150; los servicios con datos y prepago $200 o $18 por día, mientras que la telefonía fija pasa a costar $380.

Podrán acceder a este beneficio todos los clubes deportivos de barrio que se encuentren registrados en la Ley Nº 27.098 y tengan sede deportiva. Los clubes deportivos que ya cuenten con servicio de internet, podrán readecuar esta prestación a los beneficios del PBU. Quilodrán explicó que el trámite es sencillo, se debe descargar el formulario de una declaración jurada de la página web de ENACOM y presentarlo en las empresas prestatarias.

Respecto al cumplimiento por parte de las empresas indicó que "pretendíamos hacer un monitoreo trimestral. La campaña masiva está saliendo desde la semana pasada", sostuvo el director de ENACOM. Estimó que el primer monitoreo sería en abril. Señaló que es obligatorio que las empresas cumplan con los requerimientos.

El funcionario explicó que buscan "garantizar el acceso sin poner en peligro el servicio" que brindan las empresas, para eso advirtió que las que tengan inconvenientes para brindar la prestación pueden contactar al ENACOM para generar alternativas: "Hay lugares donde lo máximo que se ofrece es 1 o 2 megas", puntualizó.

Quilodrán informó que en Salta están en ejecución proyectos financiados al 100% por el Estado nacional en lugares con conflictos de conectividad como en el departamento Los Andes en los municipios de Tolar Grande y San Antonio de los Cobres y también en el Valle Calchaquí "se va a hacer una obra de fibra óptica". Con esta obra tendrán conectividad Cachi, Payogasta, Molinos , Seclantás, La Poma, y Angastaco. "Está muy avanzada la obra de fibra óptica en Santa Victoria Oeste y hay proyectos muy avanzados para el despliegue de fibra en el departamento Rivadavia y en el departamento Anta. Fuimos en enero a supervisar in situ", informó Quilodrán.

Finalmente el funcionario se refirió a la reforma constitucional en marcha en la provincia y se lamentó que no incluya ningún artículo que haga referencia a las nuevas teconologías , manifestó.

"Planteamos la línea para trabajar el derecho a la comunicación como un derecho humano básico y a la conectividad como un servicio esencial y estratégico para la República Argentina y para la provincia", señaló Quilodrán, y agregó que "estamos perdiendo una enorme oportunidad de actualización de una carta magna acorde a los tiempos que corren" .