Ganancias será el primer debate en Diputados

El proyecto de ley del oficialismo que modifica el impuesto a las Ganancias y fija un nuevo piso de 150 mil pesos de remuneración mensual para empezar a pagar el tributo llegará al recinto de la Cámara de Diputados durante el mes de marzo. Si bien la citación oficial de la Comisión de Presupuesto y Haciendo no llegó a los despachos de los diputados, desde la conducción del bloque oficialista le confirmaron a Página/12 que la intención es “comenzar a trabajar luego de la apertura de sesiones, probablemente el próximo martes”.

El texto que presentó Sergio Massa ya cuenta con varias modificaciones que fueron acordadas con los diputados de extracción sindical. Los aportes quedaron plasmados en la iniciativa que presentó formalmente Facundo Moyano el último viernes en la mesa de entrada de la Cámara baja.

Modificaciones

Desde el entorno de Moyano explicaron que “el proyecto es complementario al de Sergio Massa” y que “la idea es aportar, sumar a la iniciativa ya presentada”. En ese marco, según pudo saber este diario, las sugerencias que ya fueron aceptadas para ser introducidas en el proyecto tienen que ver con deducciones por viáticos y almuerzos y también con la incorporación de beneficios puntuales para los hogares monoparentales.

Si bien la idea del oficialismo era comenzar el debate durante el periodo de sesiones extraordinarias, las modificaciones sufridas por el proyecto original hicieron que los tiempos se dilatarán. Ahora, con el visto bueno del Ministerio de Economía, los legisladores podrán empezar a debatir en Comisión. Desde el bloque del Frente de Todos anticiparon que de cumplirse con el cronograma previsto la norma sería tratada por el pleno el próximo 14 de marzo.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en Diputados, Cecilia Moreau, anticipó lo que será el tono del primer debate del año electoral en la Cámara baja. “Aún retumba en los oídos la promesa de Macri de que en su Gobierno los trabajadores no iban a pagar ganancias y no fue así", sentenció.

Acuerdos pendientes

El punto sobre el que aún no hay acuerdo ni definición tiene que ver con exceptuar a todos los jubilados del pago del tributo. La discusión ya fue planteada por los diputados que se reunieron con Massa en nombre de los sindicatos, pero también será planteada por algunos de los legisladores de la oposición. Más allá de las sugerencias y peticiones todos los diputados del oficialismo acompañarán la medida. Los diputados más cercanos a la CGT se sentarán en al Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller con la certeza de que el esfuerzo fiscal del Estado será grande y que el proyecto que se pondrá a consideración benéfica a los trabajadores, pero no están dispuesto a dejar de lado las propuestas que la central obrera viene repitiendo desde el 2013.

La otra discusión que aún no fue saldada tiene que ver con la posibilidad de incluir una formula de actualización automática que incluya el promedio de suba salarios de los trabajadores en relación de dependencia y la inflación. El texto presentado por Massa establece una actualización anual atada solo al promedio de suba salarial, algo que para los dirigentes sindicales no alcanza. En ese marco, desde los gremios presionan para que el proyecto contenga una ecuación que permita terminar con los procesos que llevaron a que cada vez más trabajadores tributen el impuesto a las Ganancias. Algo que, a su entender, el proyecto del oficialismo no garantiza.

En ese marco, desde Camioneros, recordaron que antes del comienzo de la pandemia la intención del Gobierno era ir eliminando paulatinamente el impuesto a las Ganancias y que esa discusión se iba a dar dentro de una reforma tributaria integral. La pandemia y sus consecuencias económicas demoraron la discusión, sin embargo dentro del bloque oficialista no descartan que el debate tributario pueda ser parte de la agenda 2021 en el Congreso.

Más allá de los reclamos por mayores beneficios que puede haber desde adentro del bloque que comanda Máximo Kirchner y de los cuestionamientos que puedan surgir desde la oposición, el proyecto ya cuenta con los votos necesarios para ser aprobado tanto en Diputados como en el Senado. Dentro de ese escenario el oficialismo se muestra optimista sobre el desarrollo del derrotero parlamentario y sostiene que antes de que finalice el mes de abril la modificación del impuesto a las Ganancias será sancionada por el Congreso.