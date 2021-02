Repudio a la violencia Macrista

El presidente Alberto Fernández repudió las expresiones antidemocráticas exhibidas durante la manifestación contra las vacunaciones de privilegio convocada por referentes de Juntos por el Cambio. “La forma de manifestarse no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos”, expresó en Twitter, y sostuvo que “sólo demuestra cómo muchos opositores conciben la República”. En la misma línea, los representantes del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires rechazaron la metodología de “los y las dirigentes macristas” para cuestionar la política nacional desarrollada para avanzar con la vacunación contra el coronavirus a través de un comunicado.

Luego de una nueva manifestación convocada a través de redes sociales --en esta ocasión, en contra de las “vacunaciones VIP”-- y acompañada por referentes del principal bloque opositor a nivel nacional, una serie de objetos que simulaban ser bolsas mortuorias pudieron verse frente a la casa de gobierno. En el intento de metáfora, éstas contenían los cuerpos de personas fallecidas, cuyas vacunas habían sido desviadas para personas afines al gobierno nacional y al peronismo.

Fue frente a estos hechos que Alberto Fernández se expresó en su cuenta de Twitter, repudiando las acciones incentivadas por el discurso de odio del macrismo, y una forma de manifestarse que no puede suceder en democracia. “Esta acción lamentable sólo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie”, pidió el presidente.

En sintonía con este pedido de no callar, el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en respuesta a las varias declaraciones que realizó el “ala dura” de Juntos por el Cambio y al documento publicado con motivo también de las vacunaciones de privilegio que llevaron a la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García. “El comunicado es para expresar la posición política del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires y la indignación por la situación sanitaria de la Ciudad y el cinismo con el que se expresan algunos dirigentes del PRO”, sostuvo a Página|12 el senador Mariano Reclade, quien también repudió lo sucedido durante la manifestación y señaló que “estos hechos violentos no pueden pasar inadvertidos en democracia y deben ser fuertemente repudiados por todo el arco político”.

Con el título “Mirá qué distintos somos”, el comunicado del Frente de Todos Ciudad enumera una serie de actitudes que el gobierno nacional tomó frente a la pandemia y para cuidar la salud de las y los argentinos, contraponiéndolas a las decisiones tomadas tanto por la gestión de Mauricio Macri como por la actual administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta.

“Dicen que ‘no todos somos lo mismo’. Estamos completamente de acuerdo: no somos lo mismo. De hecho, somos muy distintos”, sostienen las y los diputados y legisladores, con Recalde como primer firmante del texto. “Ustedes emprendieron una campaña antivacuna explícita, asegurando que era ‘trucha’, ‘insegura’ y hasta ‘un envenenamiento a la sociedad''', continúan, marcando las contradicciones inherentes al reclamo macrista por rendición de cuentas y mayor transparencia respecto del proceso de vacunación contra el Covid-19 que derivaron, en parte, en la marcha del “27F”.

“Nos expresamos públicamente y representamos la voz de la oposición en la Ciudad, y el mensaje que queremos dar es que hay una alternativa, que planteamos un proyecto y un modelo distinto”, señaló Recalde a este diario. Sin embargo, negó que el objetivo esté puesto en las elecciones de medio término: “Estamos disputando el poder en la Ciudad de Buenos Aires, y siendo un año legislativo la discusión es más importante aún, pero no tiene que ver con los comicios sino con el devenir cotidiano de lo que les pasa a los porteños y las porteñas”, expresó el senador y ex presidente de Aerolíneas Argentinas.

De este modo, el comunicado destaca el “fortalecimiento del sistema público de salud”, a la red de vacunación de PAMI y al importante rol de la aerolínea de bandera en las acciones de provisión de elementos sanitarios y de las vacunas mismas, como aciertos indiscutidos de “nuestro gobierno”. Acciones que, como señaló Reclade, presentan “un contraste enorme” a la lógica de desfinanciamiento del macrismo, a la campaña antivacunas y a un jefe de Gobierno que no solo “no difundió ni promovió la vacunación”, sino que también “decidió tomarse vacaciones en medio de la pandemia”.

Acompañan el comunicado con sus firmas también las y los diputados nacionales Mara Brawer, Gabriela Cerruti, Itai Hagman, Gisela Marziotta, Paula Penacca y Eduardo Valdés; y las y los legisladores porteños Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudio Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco.