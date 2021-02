“Two Weeks to live”, creciendo a los golpes

Cantar en un karaoke. Ganar una pelea de espadas. Probar el veganismo. Comer algodón de azúcar. Ir a un pub. Vengar la muerte de papá. Algunos de los objetivos que se propuso la protagonista de Two Weeks to live. La miniserie, mezcla el thriller y humor muy brit, es una de las cartas de presentación de Paramount +. El relato sigue a Kim Noakes (Maisie Williams) quien a los 21 años sale a experimentar el mundo. El tema es que fue criada por una madre prepper, detenta un conocimiento formidable del manejo de armas y la supervivencia extrema aunque desconoce las reglas básicas de la sociabilidad. Sus seis episodios estarán disponibles desde este jueves en la flamante plataforma de VOD.



Para la chica, que pasó su infancia en un confín rural escocés, sin contacto otra persona más que con su progenitora (Sian Clifford de Fleabag), viendo películas como Braveheart y Mi pobre angelito 2, es momento de romper el cascarón. La inocente y letal Kim viaja por Gran Bretaña a bordo de un jeep cargado de armas y un talón de Aquiles: su absoluta confianza en los demás. Es decir, su mamá le hizo creer que “I Will Survive” es un poema escrito por su padre. El título refiere a los quince días que cree le quedan al mundo antes de su extinción por una guerra nuclear. Producto de una broma, querrá vengar la muerte de su viejo contra unos mafiosos. En su raid se verán involucrados los hermanos Malik -el interés romántico y el responsable de hacerle la jodita sobre el acabose de la humanidad-.

No hay dudas de que Kim podría formar alianza con otras guerreras juveniles de ficción (Hannah y No dejes rastro) forjadas en aislamiento y en el combate. Su mamá, en tanto, saldrá de su cueva para encontrarla. “¿Cuántas veces te lo he dicho? Si querés divertirte primero usá guantes y una pistola”, le aconseja. Otra particularidad proviene de la actriz a cargo del rol principal. Williams está indefectiblemente ligada a su personaje en Game of Thrones. Los puntos en común entre Arya y esta joven son explotados a conciencia en la entrega. Es más, en una pelea cuerpo a cuerpo con un capo mafia, Kim utilizará el mismo truco con el que la Stark despachó al Rey de la Noche. “Kim quiere ser una mujer joven y tomarse su tiempo para encontrar su lugar en la sociedad moderna y eso es algo que Arya no podría comprender. Se siente como una evolución para mí. Todas las cosas maravillosas de Arya son familiares al interpretar a Kim, pero es agradable encarnar a alguien de mi edad, es más femenina y tiene algo de romance”, señaló la actriz.

Two Weeks to live fue concebida como un largometraje pero el suceso de ficciones como The end of the f***ing world y Killing Eve –confesaron sus responsables- forzó un cambio de planes. La miniserie comparte con esos productos el tono, la estética, los inserts musicales, el humor retorcido y la lógica de romance en plan de fuga. “Creo que este programa funciona, porque es totalmente único en el sentido de que puede pasar de algo bastante tonto de la comedia, y luego sentir el peligro real de un thriller”, señaló Phil Temple, su productor ejecutivo. Con un final más o menos abierto es posible que a Kim aún le queden algunas semanas más por vivir.