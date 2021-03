Las bolsas mortuorias y el repudio unánime de los organismos de derechos humanos

"Tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio", dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, luego de que su nombre apareciera, junto al de otras personas y dirigentes políticos, sobre bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada durante un acto que convocó la oposición este sábado. La violenta "intervención" se la atribuyó el grupo Jóvenes Republicanos que forman parte de Unión Republicana, una corriente interna de PRO que preside la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Lejos de arrepentirse, los jóvenes del PRO se mostraron orgullosos de lo que hicieron y escribieron "ni un paso atrás". Sus líderes políticos tampoco pidieron disculpas y De Carlotto adelantó que analiza hacer una denuncia penal. El presidente Alberto Fernández escribió que "esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie". A su repudio se sumó un comunicado de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, otro de Madres de Plaza de Mayo, y varios de partidos, dirigentes políticos y sindicatos.

En todas las marchas de la oposición que se sucedieron desde que inició la pandemia, hubo numerosas muestras de violencia y odio: carteles con insultos y agravios, globos con la imagen de funcionarios vestidos de piyama a rayas, horcas y muñecos colgados con las caras del Presidente y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pero este sábado hubo una escalada en la agresión. A días del 24 de marzo, colgaron diez bolsas que simulaban envolver cuerpos muertos con nombres de dirigentes políticos y sociales. Uno de ellos decía "Estela de Carlotto". En letras más pequeñas expresaban "estaba esperando la vacuna, pero se la aplicó", seguido de los nombres. Cabe recordar que la presidenta de Abuelas tiene 90 años y se vacunó como cualquier otra persona de su edad en la Provincia de Buenos Aires. "Estuve esperando mi turno como cualquier hija de vecino", aclaró, una vez más, el domingo en una entrevista radial.

La presidenta de las Abuelas aseguró que “me llena de tristeza pensar que hay argentinos que tengan ese despiadado rencor". Este domingo, después de las agresiones, De Carlotto decidió refugiarse toda la tarde con sus nietos y cocinarles una pastafrola para la merienda. "Tengo 90 años y me queda poco, lo que Dios disponga, pero esa expresión de una bolsa mortuoria con el nombre de tantas personas que pusieron ahí, entre ellas la mía, me impactó", agregó.

En diálogo con PáginaI12, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo LF, contó que cuando vieron esas terribles imágenes, "no solo las Madres, sino todos los organismos de DDHH, lo primero que hicimos fue darle nuestro cariño a Estela y a todas nuestras queridas hermanas de Abuelas, porque el odio no construye, destruye". "Esas actitudes son repudiables porque una república no se construye con odio", aseguró. Además, puntualizó que "es muy lamentable que este repudiable acto esté avalado por un expresidente y por su Gobierno que fue elegido democráticamente".

Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, en tanto, señaló a este diario que "con esa basura que hicieron demostraron lo que desean: que te mueras y que no aparezcas más". Luego agregó que la oposición "representa la muerte en todo sentido, porque desde que llegaron cerraron ministerios, hospitales, escuelas y universidades. Incluso, cuando comenzó la pandemia, Macri dijo 'que se mueran todos lo que tienen que morir' y cada vez que dicen que no a la vacuna, abonan a eso". "Nosotros, en cambio, representamos la vida. Es lo que hizo el Presidente cuando le dio tanta importancia a las vacunas y a la construcción de hospitales, al igual que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof", expresó De Bonafini.

A pesar de que los repudios a la violenta intervención fueron numerosos y desde distintos sectores de la sociedad, la línea dura del PRO relativizó la gravedad de lo sucedido. El expresidente, Mauricio Macri, no hizo mención a lo de las bolsas y escribió que estaba "emocionado y contento de ver cómo una vez más los argentinos se movilizan".

Bullrich, que estuvo presente en la marcha, simplemente dijo que la intervención "no le gustó". "Lo de las bolsas me pareció mucho, pero primero que el Presidente eche a todos los funcionarios que provocaron el vacunatorio VIP", dijo. Otro dirigente de Cambiemos que se quiso despegar de lo sucedido, aunque lo hizo con "peros", fue el senador Martín Losteau al decir: "Presidente, somos muchos los que repudiamos esa despreciable forma de protesta. También somos muchos los que esperamos que pida perdón por el pésimo manejo de las vacunas".

"A días de conmemorarse los 45 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra historia, es muy doloroso presenciar semejante exhibición de violencia montada por estos sectores minoritarios de la sociedad que, lejos de contribuir a la construcción de un país justo y solidario, desde el inicio de la pandemia han obstaculizado las políticas de salud y de cuidado desplegadas por el Gobierno nacional", escribieron en un comunicado la Mesa de Organismos de DD.HH, entre los que se encuentran Abuelas; Madres LF; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; APDH y APDH La Matanza; Asociación Buena Memoria; CELS; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; LADH y el Movimiento Ecuménico. "Al odio y la violencia siempre los hemos combatido con amor y el reclamo de justicia. Seguiremos cuidándonos y acompañando las políticas que fortalecen la salud pública y la ampliación de oportunidades, para que no haya más muertes", agregaron.

Desde Abuelas, destacaron la figura de su presidenta: "Estela es una referente indiscutida de los derechos humanos, de una integridad intachable. Lleva más de 40 años buscando justicia por los crímenes de la dictadura de forma pacífica, jamás con venganza. Junto a sus compañeras, ha velado siempre por la democracia, respetando la pluralidad de expresiones". También agradecieron las numerosas muestras de apoyo que recibieron e indicaron que ellas "dan cuenta de que el pueblo está despierto y no permitirá más amenazas de grupos minúsculos y poco afectos a la construcción democrática".

El Partido Justicialista, repudió lo sucedido. En un comunicado firmado por su presidente, José Luis Gioja, expresó que "lo que le mostraron al mundo los partidarios aliados a Mauricio Macri fue de un nivel de violencia y provocación tal, simulando poner cadáveres de funcionarios públicos en bolsas mortuorias". Además, subrayaron que "repudiamos este accionar, rayano con un acto de facción tribal, alejado del republicanismo que pregonan. Quedó al descubierto lo que son: violentos, provocadores y profundamente antiperonistas". "Preferimos poner el foco donde hay que ponerlo: en el trabajo diario para para llevar adelante la campaña de vacunación más grande de los últimos años, volver a reactivar la industria, el comercio, revalorizar nuestra Ciencia y Tecnología y arreglar los desaguisados en materia de deuda que quedaron de la pandemia que azotó al país entre 2016 y 2019", concluyeron.

El secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, en tanto, escribió que "en un país que sufrió el terrorismo de Estado, los vuelos de la muerte, la desaparición forzada de personas y el robo de bebés entre otros crímenes de lesa humanidad como la Argentina estas acciones representan más que meras provocaciones. Resulta intolerable que quienes dicen movilizarse en el marco de la democracia produzcan estos hechos que deben ser rechazados enérgicamente por el conjunto de la sociedad y las fuerzas políticas".