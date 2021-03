Docentes Autoconvocados inician un paro de 5 días 

El inicio del ciclo lectivo 2021 empezará hoy a medias en la provincia de Salta. Si bien desde el gobierno de Gustavo Sáenz esperaban que el acuerdo salarial firmado el viernes sirviera para impulsar un regreso a la presenciabilidad sin demoras, los Docentes Autoconvocados anunciaron ayer un paro por 5 días que a partir de hoy. La medida de fuerza es en rechazo al Plan Juridiccional para la vuelta a clases y al monto estipulado para incremento en los sueldos pactado entre la provincia y las entidades gremiales.

Los dos sectores que conforman a la docencia autoconvocada tuvieron sus asambleas durante el fin de semana. A pesar de la ruptura en el frente, ambos coincidieron en el no inicio de las clases presenciales, pero uno de ellos llamó a movilizar el próximo miércoles 3 de marzo.

La docente Silvia Di Piazza, vocera de los Autoconvocados que tienen presencia en 15 de los 23 departamentos de Salta, contó que el llamado al paro se da en gran medida por el rechazo al acuerdo salarial que se firmó la semana pasada. El arreglo fue de un aumento escalonado del 36% en tres tramos, hasta septiembre.

Di Piazza caracterizó de "improcedente" el aumento acordado porque "realmente dibujan los números como si fuese satisfactorio para el docente y nosotros hemos hechos los cálculos correspondientes para verificarlo y saber que no es así". Por eso, desde la asamblea que se hizo ayer en el departamento Rosario de Lerma, solicitaron que la aplicación del 36% en los salarios sea hasta julio y que a partir del mes siguiente, se aplique la cláusula gatillo.

Entre las mociones aprobadas se acordó llevar a cabo una marcha provincial para este miércoles 3 en los distintos departamentos y además, convocaron a una nueva asamblea, esta vez a realizarse en el departamento Cafayate el viernes 5.

Por su parte, el otro sector, que tiene al docente Samuel Huerga como presidente de la Mesa de Conducción, también llamó a un paro desde hoy. En este caso exigen que el acuerdo paritario permita alcanzar el costo de una canasta básica, que hoy asciende los $55 mil. También solicitan un plan inmediato de vacunación y que la covid-19 sea considerada entre las enfermedades cubiertas por las aseguradoras de trabajo (ART).

"Entendemos que en pandemia, la escuela es un campo de contagio mientras no exista la vacunación", aseguró Huerga. Dijo que por eso piden que se continúe con la enseñanza virtual hasta que la totalidad de los trabajadores docentes reciban la vacuna, aunque también recordaron que tampoco "se hizo algo por la virtualidad", sea en el equipamiento de dispositivos o en el acceso a internet.

"Todos queremos la revinculación con los alumnos, pero no queremos que signifique un campo de contagio", enfatizó Huerga. En ese sentido, dijo que la presencialidad puede darse cuando la etapa de vacunación finalice.

Mientras los docentes hacían su asamblea, el sábado por la tarde en el Club Libertad de la Capital, se dieron con la noticia del fallecimiento por covid del maestro Juan Cruz. Se hizo entonces un minuto de silencio y luego hicieron una colecta solidaria para que la familia pueda costear los gastos. El sector de Huerga realizará una nueva asamblea el sábado 6.

Escuelas cerradas

Huerga aseguró que las escuelas de Salta hoy estarán cerradas. Dijo que será porque los docentes se adherirán a la medida de fuerza o porque las condiciones para el retorno no estarán garantizadas. "Le han mentido a la sociedad porque no están dadas las condiciones", afirmó.

Uno de los principales reclamos es que no hay personal de maestranza para llevar adelante los protocolos de bioseguridad. Los maestros solicitaron que se nombre de forma inmediata a 1.600 nuevos ordenanzas, garantizando que haya uno cada 50 alumnos.

Un ejemplo de la falencia en la cantidad de ordenanzas es la escuela 4498 "Pedro Palacios", de la ciudad de Joaquín V. Gonzalez, que comunicó que no abrirá sus puertas por falta de personal de maestranza y porque la refacción de los sanitarios no se cumplió. Por eso, este sector de Autonconvocados también exe un plan de obras de infraestructura para la puesta en funcionamiento de los edificios escolares, incluyendo recursos tecnológicos y conectividad gratuita en los barrios.

Ya los docentes se habían mostrado en disconformidad con el Plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales para los distintos niveles educativos de la provincia que presentó el gobierno por entender que no se considera las condiciones reales en las escuelas.