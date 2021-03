Globos de Oro: todos los ganadores

En una ceremonia realizada de modo virtual y conducida por Tina Fey y Amy Poehler, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entregó anoche 14 estatuillas en categorías de cine y 11 en las de TV, además de los premios a la trayectoria para Norman Lear y Jane Fonda.

CINE



PELÍCULA - DRAMA

Nomadland

PELÍCULA - COMEDIA O MUSICAL

Borat Subsequent Moviefilm

DIRECCIÓN

Chloé Zhao por Nomadland



ACTRIZ - DRAMA

Andra Day por The United States vs. Billie Holiday



ACTOR - DRAMA



Chadwick Boseman por La madre del blues



ACTRIZ - COMEDIA O MUSICAL



Rosamund Pike por Descuida, yo te cuido



ACTOR - COMEDIA O MUSICAL



Sacha Baron Cohen por Borat Subsequent Moviefilm

ACTRIZ DE REPARTO

Jodie Foster por The Mauritanian

ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro



GUION



Aaron Sorkin por El juicio de los 7 de Chicago



PELÍCULA DE ANIMACIÓN



Soul



PELÍCULA EN IDIOMA EXTRANJERO



Minari (Estados Unidos, Corea del Sur)



MÚSICA ORIGINAL



Soul, Jon Batiste, Atticus Ross y Trent Reznor



CANCIÓN

La vida ante sí, "Seen" por Io Sì



Televisión



SERIE - DRAMA

The Crown

SERIE - COMEDIA O MUSICAL



Schitt's Creek



TELEFILM O MINISERIE



Gambito de dama



ACTRIZ - TELEFILM O MINISERIE



Anya Taylor-Joy por Gambito de dama



ACTOR - TELEFILM O MINISERIE

Mark Ruffalo por I Know This Much Is True



ACTRIZ - SERIE DRAMA

Emma Corrin por The Crown

ACTOR - SERIE DRAMA

Josh O'Connor por The Crown



ACTRIZ - SERIE COMEDIA O MUSICAL



Catherine O'Hara por Schitt's Creek



ACTOR - SERIE COMEDIA O MUSICAL

Jason Sudeikis por Ted Lasso

ACTRIZ DE REPARTO

Gillian Anderson por The Crown

ACTOR DE REPARTO



John Boyega por Small Axe