A quienes nos cuidaron y forjaron la ciudad

"Hoy empezamos a cuidar nuestra historia, a quienes nos cuidaron y forjaron la provincia", dijo ayer la ministra de Salud Sonia Martorano en el inicio de la vacunación a personas mayores de 90 años, como parte de la campaña provincial. En burbujas de a diez, quienes se anotaron por esa franja etarea recibieron ayer la primera dosis de Covishield contra la covid-19. En el predio de la ex Rural, de 27 de Febrero y Oroño, hubo manifestaciones de alegría y emoción. "Creo que Santa Fe es la única provincia que empezó por la población más vulnerable, los de más de 90 años. Como me pasó con los geriátricos, se me escaparon las lágrimas varias veces porque hicimos una fuerte apuesta", destacó la funcionaria. "Este lugar tiene capacidad para tres mil vacunaciones por día, y teniendo en cuenta que los mayores tienen más ansiedad y requieren otra atención, citamos a 1200, en diferentes turnos; mañana vamos a dar 400 para asegurar más orden". Quienes manifiestan no poder movilizarse (personas postradas) serán vacunados a domicilio.

A las 10.05 de ayer, Norma y Coco atravesaron de la mano el camino vallado dispuesto para quienes ya habían recibido la vacuna. "Fuimos novios de los 13 a los 15, después por esas cosas de la vida nos dejamos", contó Norma, de 90 años, sobre la historia que tiene con quien la acompañó a inocularse. Él tiene 89 y espera su turno en el próximo rango. Ambos estuvieron casados con otras personas por más de 60 años, hasta que enviudaron. "Un buen día me llamó por teléfono y hace un año que estamos juntos", relató ella con una sonrisa detrás del barbijo. Este tramo de su relación fue mayormente en pandemia. "Estamos contentos. Vinimos a las 9 y fue todo bastante rápido y bien organizado", dijeron casi sin dejar de mirarse.

Otra de las historias destacadas de la jornada fue la de Marta, que tiene 105 años y esperaba ansiosa la vacuna. La mujer contó que tenía ganas de ser inoculada porque "es una defensa contra el virus".

"La recibo con alegría y mucha felicidad"; "es un alivio grande"; "estaba ansiosa anoche y muy nerviosa", eran algunos de los comentarios que expresaron personas de más de 90 años en la puerta del predio de la ex Rural. Familiares y acompañantes también hablaron de "tranquilidad".

Martorano detalló que "la Covishield, que es AstraZeneca Oxford fabricada en India". "Es una ampolla que tiene diez dosis, entonces tenemos que armar burbujas de a diez", expresó sobre la vacuna que empezó a recibir el grupo inscripto de más de 90. "La rueda empieza a funcionar", celebró sobre lo que, a medida que vayan llegando dosis, se ampliará a los rangos de edad hacia abajo. "Algunos me decían que pensaban que nunca los iban a elegir a ellos, como los mayores de 90; pero fue una decisión del gobernador Omar Perotti", destacó la funcionaria.

Sobre el circuito, recordó que comenzó a las 9 de la mañana. "Entraron, se hizo el check in y fueron a un lugar muy cómodo donde se los buscaba de a diez", para ubicarlos en los 30 puestos con los que cuenta el predio. "Algunos me dijeron que hubo cola, y ya está solucionado. Estaban organizados los 1200 turnos, pero vinieron todos juntos, los de las 9; los de las 10, los de las 11 y así. Esos eran los citados, vamos a ver cuántos asistieron. Mañana (por hoy) vamos a citar a 400. Algunos nos avisaron que estaban postrados, y como hicimos con geriátricos, iremos a domicilio. Acá incluso había sillas de rueda a disposición", señaló.

Consultada en conferencia de prensa sobre la posibilidad de hacer la inoculación en autos, la ministra indicó que por la edad de los pacientes que están siendo vacunados se requiere "controlarlos, verlos, esperar. Acá tenemos armado un shock room, además de contar con una ambulancia. Tiene que ver con lo sanitario", remarcó.

Martorano dijo que en la provincia hay 17 mil personas de más de 90, de las cuales se registraron unas seis mil apróximadamente. Además, se espera la llegada de más vacunas para continuar con los del rango de más de 80 años y así ir hacia abajo, tal como se organizó la campaña.

"El sábado llegan alrededor de 37.800 dosis de vacunas Sinopharm que se utilizarían para docentes porque esa vacuna solo tiene demostrada su utilizada en el rango 18 a 59 años", recordó.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, fue invitado al predio. "Es emocionante. Estamos acompañando porque muchos de los que están vacunando son estudiantes de la Facultad de Medicina, que colaboran de manera voluntaria. La buena noticia es que avanza la campaña y ojalá siga así, nosotros seguiremos aportando recursos humanos".