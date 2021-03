Concejales de Salta apuestan al diálogo con la intendenta

En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante capitalino, la intendenta de la Ciudad de Salta, Bettina Romero, usó 40 minutos para desplegar, sin muchas novedades, el balance de su primer año de gestión atravesada por la pandemia. En ese camino, prometió continuar con más obras públicas, agradeció la ayuda de la Nación y bregó por ir por la verdad, "aunque incomode".

Los ediles, que no contaron con la presecencia de su presidente Darío Madile (Salta Tiene Futuro), aislado por ser contacto estrecho, tuvieron que escuchar desde el inicio un discurso de reminiscencias peronistas, Romero habló del trabajo del "día a día" para lograr una "Salta en la que la justicia social sea siempre nuestro motor", y así, "luchar por una sociedad más igualitaria y con más oportunidades".

En esa línea, aseguró que la ciudad de Salta, no es una sola, sino que son dos ciudades: una Salta hermosa y acogedora que genera orgullo, y una Salta olvidada, discriminada y escondida. Esta comparación fue tomada por el concejal José García (Yo Participo), quien opinó que en realidad son más de dos ciudades y que eso puede verse "cuando te inmiscuís en los barrios". "Una cosa es el centro, otra la zona Sudeste y otra los barrios de la periferia", indicó.

Aún así, caracterizó el discuso de Romero como "esperanzador y claro". Uno de los aspectos que destacó fue el trabajo que se hizo en los barrios populares. Según informó el Ejecutivo municipal, se realizaron 30 mesas de participación ciudadana y vinculación territorial; se llevó adelante el plan de regularización dominial de 300 familias junto al protocolo de conexión eléctrica de 40 medidores.

"Escuchar que va a ser un objetivo la regulación dominial de muchos barrios y las obras que necesitan, me pone feliz porque habla del trabajo en concordancia", señaló García, en referencia a un proyecto de esas características que presentó el año pasado. Durante todo el discurso estuvieron en las puertas del Concejo simpatizantes de la intendenta, que lograron su saludo una vez que concluyó su dircurso.

Por su parte, la concejala Frida Fonseca (Salta Tiene Futuro) dijo la intendenta dio un discurso "optimista". "Le ha tocado gobernar con grandes dificultades motivadas por la situación sanitaria, que complicó mucho a todas las gestiones", indicó. Por eso consideró que "las cosas se han hecho de la mejor manera posible".

Al ser consultada por la relación de los ediles con la intendenta, y que durante todo el año pasado se mostró turbulenta, Fonseca dijo que hoy apuestan al diálogo y en lograr la "mayor coordinación que se pueda". "Creo que lograr un mayor consenso es lo que le sirve al vecino para encontrar las soluciones", agregó. Aseguró que desde su bloque ese será su rol.

Sólo en febrero, el Ejecutivo municipal y los ediles concretaron varias reuniones en las que diseñaron una agenda común. Para el concejal del PRO, José Miguel Gauffin, esta posibilidad se dio gracias a Fernando Palópoli, el coordinador municipal de Relaciones Políticas e Institucionales.

"Desde la incorporación de Palópoli, esto se ha ido mejorando día a día, nunca antes habíamos tenido tantas reuniones con el Ejecutivo buscando una agenda común en temas que son importantes para la comunidad", sostuvo Gauffin.

En tanto, el coordinador, dijo ante Salta/12 que la relación efectivamente mejoró pero que no lo atribuía a un mérito personal, sino a los propios ediles, que "han tenido la madurez política para escuchar y poder expresar sus pensamientos". Además, de la disposición de los funcionarios del equipo ejecutivo, empezando por la intendenta.

Contó que se realizó una agenda legislativa con temas pendientes y futuros, que espera que se aborden con madurez porque es lo que "gente está esperando de forma inmediata".

Por su parte, el vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Ángel Causarano (Un Cambio para Salta), se manifestó "conforme" con el mensaje de la intendenta. "Con la pandemia no se pudo trabajar, faltaron obras, faltaron cosas para hacer", precisó ante los micrófonos de FM Noticias. Causarano fue uno de los ediles que confrontó con la jefa comunal.

García afirmó que el desafío entre ambos poderes es empezar a tener una mirada uniforme y coherente para unificar Salta y que sus habitantes se sientan incluidos en una misma ciudad. Por eso, sostuvo que, a través de "normativas tenemos que lograr que el municipio tenga herramientas superadoras".

También aseguró que la relación con la intentenda mejoró bastante en cuanto a la institucionalidad y entendió que "va a ser un mejor año en ese aspecto". Sin embargo, no dejó de lado que este año habrá elecciones que pondrán a los ediles a "competir", por lo que anheló que se priorice el marco normativo con lo que la gente realmente necesita.

Romero hizo fuertes referencias a los 400 millones de pesos que pudo traer a la Capital a través del plan nacional Argentina Hace, aunque tratando de despegarse al final del kirchnerismo y el albertismo. A García le pareció importante la articulación con la Nación. Pero cuando fue consultado sobre cómo ve la relación entre Gustavo Sáenz y la intendenta, opinó que "esas asperezas que han querido aparecer tienen que limarse, como ha sucedido entre los concejales y el Ejecutivo municipal".

Y añadió que ambos "tienen la capacidad suficiente para sentarse a dialogar". La intendenta dijo en su discurso: "Sé que cuento con el gobernador Gustavo Sáenz".

La perspectiva de género sigue pendiente

Uno de los puntos más destacables del discurso de la intendenta fue la reiteración sobre la inclusión de mujeres dentro de toda su gestión. De acuerdo a su informe, 55 mujeres fueron beneficiadas en microcréditos y el 90% de empleados municipales se capacitó en Ley Micaela.

Además, desde la Subsecretaría de la Mujer, a cargo de Gabriela Gaspar, se asistió a 5.500 mujeres víctimas de violencia de género.

Aún así, para la concejala Fonseca, los sectores más vulnerables y con el mayor índice de pobreza, lo representan las mujeres y los jóvenes. Entendió por ello que es necesario "romper" esos índices y sostuvo una de las soluciones es avanzar con perspectiva de género. "Una matería pendiente para este año, es un presupuesto con perspectiva de género, que hasta ahora no se ha logrado concretar", destacó.

En tanto, Palópoli dijo que la fortaleza y disposición que tiene la intendenta como mujer, lo proyecta en cada una de sus decisiones en pos de garantizar una inclusión real. "Hay que tener mucha fuerza y firmeza para trabajar todo el día en defensa de esa igualdad que pregona", porque se trata de "romper esa estructura cultural que las sociedades aún conservan", sentenció.

En ese sentido, reconoció que aún resta mucho por hacer en materia de género, y consideró que si hubo alguna omisión en el discurso de Romero, "no tiene nada de puntual", porque lo rescatable es "lo que dijo y no lo que no dijo".