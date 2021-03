El libro del colectivo feminista chileno LasTesis ya tiene edición argentina

Las jaulas patriarcales empiezan a desmoronarse. En la esfera pública hubo una performance del colectivo feminista chileno LasTesis que marcó un antes y un después. “El patriarcado es un juez/ que nos juzga por nacer/ y nuestro castigo/ es la violencia que no ves”, gritaron las mujeres y disidencias con los ojos vendados con una tela negra, el 25 de noviembre de 2019, en Santiago de Chile, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un violador en tu camino se viralizó en las redes sociales y fue replicado en la Argentina, México, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Grecia, Mozambique y Turquía, entre otros países. Las integrantes de LasTesis, Daffne Andrea Valdés Vargas, Lea Nicolás Cáceres Díaz, Paula Stange Varas y Sibila Sotomayor Van Rysseghem, fueron elegidas entre las 100 personas más importantes del 2020 por la revista Time. “Todo lo que el patriarcado toca lo convierte en brutalidad. Y nosotras sabemos que pueden seguir inventando formas aún más crueles de matarnos”, advierten LasTesis en su primer libro, Quemar el miedo, publicado por la editorial Planeta.



En “Nos roban todo, menos la rabia”, el primer capítulo de este trabajo escrito en colaboración con la periodista y escritora Alejandra Carmona, LasTesis, grandes “traductoras” de las teorías feministas a un formato escénico sencillo y contundente, amplifican sus intervenciones. “Nuestra rabia los intranquiliza. Quieren que sigamos en nuestras casas como si nada pasara. Les molesta que salgamos con una venda en los ojos, vestidas con ropa ligera, nocturna y sugerente para cantarles que los violadores son ellos. Pero nosotras no nos cansamos de gritar. Hasta que esa rabia se convierta en revolución”. Este colectivo de artistas feministas no le teme al futuro. “¿Qué viene después de la caída del patriarcado? No tenemos idea. Lo único claro es que ahora debe arder. No hay otra forma de hacerlo desaparecer”, anuncia este grupo interdisciplinario de artistas feministas de Valparaíso.

LasTesis analizan la consigna “Patriarcado y Capital es alianza criminal”, basada en el libro Calibán y la bruja, de Silvia Federici (2004). “Mientras sigamos viviendo bajo el paradigma de la articulación entre capitalismo neoliberal y patriarcado, solo encontraremos ‘mejoras’ esporádicas; soluciones parche que, si bien en muchos aspectos, a veces, necesitamos, están lejos de ser suficientes”, aclara el grupo. “El capitalismo posee esa brutal capacidad de adueñarse de todo. Incluso la misma crítica al capitalismo llega a ser procesada, reapropiada, desarmada como herramienta de lucha y convertida en bien de consumo, bien del mercado. No nos sorprende que lo mismo ocurra con el feminismo. Lo hemos visto: el capitalismo, desde el retail, ha intentado apropiarse de consignas feministas para aumentar sus ventas”, admiten y se preguntan si acaso es mejor que el feminismo sea moda a que vuelva a ser invisible. “¿No podría llegar a ser incluso un impulso para cagarnos una vez más en el capitalismo neoliberal y desde la forma difundir el contenido y armar enjambres de feministas transgeneracionales y transnacionales? No lo sabemos aún”, confiesan.

El biologicismo y el esencialismo no existen para este colectivo de artistas. En el libro afirman que se posicionan en la vereda de Judith Butler, filósofa estadounidense feminista, gran exponente de la teoría queer: “el género se hace, no se nace”. Las artistas chilenas tienen enemigos por derecha, los discursos de odio y discriminación más oscuros y obsoletos, pero también “los machitos de izquierda” que ven al feminismo como un “atentado” contra la lucha del pueblo. “Para ellos, primero es la lucha de clases y después vendrán ‘esas demandas secundarias’”, precisan en el libro. “Nuestra lucha es interseccional e incluye a todas las mal llamadas minorías sexuales. Incluye a las mujeres, con o sin útero, y a las personas de las disidencias, personas maricas, queer, transgénero, transexuales, lesbianas, homosexuales, pansexuales, bisexuales, no binarias, género fluido, intersexuales, asexuales y toda la hermosa diversidad que habita ese signo + que acompaña las siglas de la comunidad LGBTQIA+. Entendemos que los cuerpos y cuerpas que llamamos a participar en nuestras convocatorias son aquellas que no son parte de lo oficial, aceptado ni hegemónico. Los cuerpos y cuerpas de mujeres y disidencias llevan una carga simbólica de violencias que se enfrentan, como cuerpo colectivo, a instituciones opresoras y conforman un solo cuerpo desafiante”, explican en Quemar el miedo.

El 29 de mayo de 2020 LasTesis publicaron en sus redes sociales una performance de denuncia contra la brutalidad policial tanto en Chile como en toda América Latina. En el video, las cuatro integrantes del grupo están con sus jardineras rojas frente a la comisaría de Valparaíso, y de fondo se escuchan las voces de Daffne, Lea, Paula y Sibila recitando un texto que escribieron sobre el tema: “Todos los pacos son inhumanos,/ Todos los pacos son violadores,/ Todos los pacos son asesinos”. La policía (los Carabineros) presentó dos denuncias en contra de LasTesis por “desacato a la autoridad” e “incitación a la violencia”. Ellas saben que la lucha es de largo aliento y están preparadas para seguir. “Esperamos que esta red feminista, este monstruo transcontinental que escapa absolutamente a nuestro control, siga creciendo, devenga inmenso, y sea imposible no verlo, esquivar la vista, taparse los oídos, porque gritará tan fuerte que en todo el mundo resonará””. En el camino contra el patriarcado no hay vuelta atrás.