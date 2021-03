"Me rectifico por lo de ayer. No hay que pisarlos. Hay que aplastarlos como cucarachas roñosas que siempre reaparecen para hundirnos más en la anomia". La farmaceútica y biotecnóloga Sandra Pitta siguió su andanada de violencia contra el oficialismo en Twitter. Luego ensayó un atenuante: "Aplastarlos sin piedras ni balas. Con votos y saneando las instituciones que estos tipos no dejan de aplastar". La investigadora que se define como una "Mafalda actual" se había indignado por la decisión de Alberto Fernández de denunciar a los responsables del endeudamiento externo durante el gobierno de Cambiemos. "Hay que pisarlos cuando volvamos" había propuesto al escuchar el discurso en la Asamblea Legislativa.