Denuncias por violencia institucional en la Comedia de Catamarca

“Basta de violencia institucional!! No se dilata más!”, posteó el actor David Silva en sus redes luego de que se difundiera una foto donde aparece el elenco parado delante del Teatro Urbano Girardi en actitud de protesta con la siguiente declaración: “Les actores de la Comedia Municipal repudiamos la violencia en nuestro lugar de trabajo!”.

La Comedia de la Municipalidad de San Fernando de Catamarca tiene 25 años de trayectoria. Es actualmente uno de los pocos elencos públicos que existe en el país. Fue creada en 1997 y desde entonces ha sido un espacio importante del desarrollo cultural de la provincia, en el que han trabajado importantes artistas de la escena nacional.

Sin embargo, hace un año que la pandemia impide sus presentaciones y ahora que retomaron las actividades fueron suspendidas por la Dirección de Cultura. La medida se tomó el viernes en medio de las protestas por maltratos. La disposición lleva la firma de la directora de Cultura de la Municipalidad, Fabiana Bustos, y consigna: “Se le comunica a todos los integrantes de la Comedia Municipal que, hasta nueva disposición, se suspenden todas las actividades de dicho cuerpo estable”.

El mismo viernes dos actrices denunciaron ante el INADI al director de la Comedia, Manuel Maccarini, y al asistente de dirección Guillermo Bordón, por violencia institucional y de género.

Posteo de integrantes del elenco en las redes.

La productora de la Comedia, Argelia Corro, señaló que desde el año pasado vienen realizando denuncias por las conductas violentas de Maccarini.

En un descargo hecho en noviembre contra el director de la Comedia, se registran mensajes violentos enviados por whatssapp. La productora solicitaba “desde ya, la protección y contención necesaria para resguardar mi integridad física, psicológica y familiar, modificando de ser necesario el horario de mi trabajo, tratando de prevenir mi revictimización”. Pero el expediente se hizo 97 días después. Corro asegura que aún no pudo conocer la resolución.

“El 20 de noviembre le hice una nota a la directora denunciando a Maccarini por los mensajes violentos y no he recibido ninguna respuesta hasta la fecha, en enero pedí informe, sin contestar, en febrero también y sin contestar, hoy (por ayer) luego de 97 días me respondió la directora que se armó expediente por mi denuncia y que ya hay resolución, pero no me da vista para saber qué se resolvió", contó Corro.



Además, señaló que el silencio de las directivas sólo fue interrumpido cuando en enero el Observatorio de Género y Teatro del NOA envió una nota en adhesión y apoyo. “Entonces la secretaria de Educación y Turismo, Patricia Saseta, respondió que había seguido el camino administrativo”.

Las demandas administrativas del elenco están en manos de Miguel Sarli, abogado del SOEM (Obreros y Empleados Municipales de Catamarca), y se estima que hoy presentará a Saseta las denuncias de ambas actrices realizadas ante el INADI contra el director y el asistente de dirección de la Comedia.



Desde el elenco agregan que en lugar de escuchar sus demandas, recibieron un descuento de $5 mil del salario el mes pasado, “porque no quisimos un día trabajar en el Teatro del Sur, porque no hay condiciones en ese lugar y ya se han lesionado dos actrices”, afirmaron.

Otro de los aspectos que señalan es el cambio de reglamento de la Comedia, a través del cual se eliminó el Consejo Integral, en el que había una representación de todas las partes en la coordinación de las actividades. “Sin Consejo Integral lo que queda es un absoluto verticalismo”, señaló la productora.

La directora de Cultura, Fabiana Bustos, al ser consultada por Catamarca/12, sólo expresó que "se están siguiendo los pasos administrativos y legales que corresponden para dilucidar la situación".

Al cierre de esta nota trascendió que el director Manuel Maccarini habría presentado su renuncia indeclinable. Sin embargo, el reconocido dramaturgo y director no quiso dar declaraciones.

Ante el hermetismo administrativo y la incertidumbre que genera la suspensión de las actividades de uno de los espacios más importantes en el entramado cultural de la provincia y del teatro de la región, desde el elenco confirmaron ayer martes que pedirán una audiencia con el intendente Gustavo Saadi.