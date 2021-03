Salta: egresados del Tomás Cabrera reclaman la validación de su título

Hace menos de dos semanas, los estudiantes del Bachillerato Artístico N° 5093 Tomás Cabrera se dieron con la noticia de que no contaban con la validación nacional de su título secundario. La situación afecta a quienes finalizaron el nivel en 2019 y 2020.

Unos días después se sumaron al reclamo los jóvenes que cursaron el año pasado en el otro colegio de artes de la provincia, el Centro Polivalente de Arte N° 5092. Ambas instituciones están emplazadas en la capital de Salta. Tanto padres como estudiantes, solicitaron una audiencia con las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, sin embargo, aún no tienen respuesta.

La noticia recién se conoció cuando la egresada Rocío Carabajal fue con su madre al Colegio Tomás Cabrera a consultar el estado de su título secundario, dado que este año inicia sus estudios universitarios. La joven contó que el director, José Farfán, le dijo que existía un "problema" con los títulos de 2019 y 2020, pero que esto no es "de hace poco, sino que se viene acarreando desde hace años".

Efectivamente, el problema se originó en 2011, cuando el Ministerio de Educación de la Nación solicitó al bachillerato la modificación del plan de estudios. Recién cuatro años después, el plan fue enviado, pero fue rechazado por la cartera nacional porque no cumplía algunos requerimientos. Según les informaron a los damnificados, se trata de cuestiones "burocráticas".

De igual manera, la Nación siguió entregando los títulos hasta 2018, con la única condición de que se subsanaran los errores encontrados en el plan. Sin embargo, eso no fue corregido. Con el cambio del gobierno nacional en 2019, las nuevas autoridades de la cartera de educación nacional decidieron no seguir avalando esta situación porque la consideraban "fuera de lugar".

A la situación del Tomás Cabrera, se sumó la del Centro Polivante de Artes, cuando también se les negó la validación nacional, pero en este caso, sólo a los egresados de 2020. Salta/12 intentó contactarse con Gabriel Tejerina, jefe del Nivel Secundario del Ministerio de Educación de Salta, pero adujo que se encontraba ocupado atendiendo el inicio del ciclo lectivo.

En las puertas de la Casa de Gobierno de Salta

Por su parte, Juan Stola, uno de los padres de los egresados, dijo a Salta/12 que se trata de una cuestión administrativa en la provincia que quedó "trabada". Según pudieron saber, lo que haría falta sería el dictado de un decreto con la firma del gobernador Gustavo Sáenz para que el expediente sea enviado de manera urgente a Nación.

"Aparentemente, dicen que faltan algunos requisitos formales", contó Stola. Los manifestantes fueron recibidos por el coordinador de Relaciones con la Comunidad, Rubén Figueroa, quien les dijo que "se acababa de enterar del asunto y se iba a meter de lleno para sacar el expediente", narró el padre.

Entre las dos instituciones, son al menos 200 estudiantes los afectados. "Los de la promoción del año pasado, recién estamos queriendo empezar nuestros estudios universitarios y nos damos con esto. Y los más afectados son quienes estudiaron durante todo el 2020 y ahora ven afectado e interrumpido su año", sostuvo Carabajal.

Después de que los directivos no supieran dar una respuesta (Carabajal dijo que el director del Tomás Cabrera, "literalmente nos dijo que se lavaba las manos"), los estudiantes y sus familiares esperan tener una audiencia con las autoridades educativas. Los danmificados ya habían presentado un pronto despacho el viernes último ante la cartera que dirige Matías Cánepa.

Carabajal dijo que lo único que se busca es una solución inmediata porque "no tendríamos que estar manifestándonos, sino estudiando". "Hoy no tenemos validación nacional y el Ministerio de Salta no da respuestas", cuestionó. La movilización de ayer contó con el apoyo de la Federación de Estudiantes Secundarios de Salta.

Para Stola, resulta llamativo que esto esté sucediendo en los colegios de artes de Salta. "Con esta situación, nos hacen pensar que puede llegar a haber algo de discriminación en un sentido cultural", especuló. "Las autoridades actuales (de Salta) nos dicen que es un problema heredado, pero ya pasó todo este tiempo y también, resulta un problema del gobierno actual del que tienen que hacerse cargo", recriminó.