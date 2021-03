Crean en la UBA una cátedra para difundir los derechos de los afrodescendientes

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrecerá por primera vez una materia de educación antirracista dictada por profesores afrodescendientes, con una bibliografía integrada en su mayor parte por autores fuera del canon vigente. “Derechos de las comunidades negras en Argentina desde una perspectiva afro” formará parte del plan de estudios de la carrera de Derecho como una materia bimestral optativa y comenzará a dictarse, en forma virtual, a partir del 12 de marzo.

“Nuestra idea es abordar la temática afrodescendiente no reduciéndola sólo a la cuestión del racismo, sino que nos interesa plantear algo más amplio; queremos abordar la historia de las comunidades afrodescendientes y afroargentinas, los procesos históricos, sociales, políticos y jurídicos que las atravesaron y que permitieron la invisibilización, el ocultamiento y la negación de nuestra población”, explicó al Suplemento Universidad la abogada Patricia Gomes, una de las integrantes del cuerpo docente.

Para Gomes, la necesidad de organizar la materia está acompañada “de otras acciones para llevar dentro de la Facultad de Derecho, como crear un grupo de estudio e investigación de estudiantes afrodescendientes para ampliar la voz de nuestra comunidad”.

El proyecto surgió luego de varias reuniones con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de esa Facultad, Marcelo Alegre. La repercusión de la iniciativa sorprendió a la docente: “Ya se anotaron cerca de cincuenta estudiantes, lo que muestra la necesidad que existe de tener mayor cantidad de voces afrodescendientes y afroargentinas en esos espacios universitarios”.

Gomes es una activa participante en distintas entidades vinculadas al mundo afro, como la Sociedad de Socorros Mutuos “Unión Caboverdeana” de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda, y la Organización de Afrodescendientes para la Formación y el Asesoramiento Jurídico (OAFRO).

El temario de la materia incluye el análisis de casos de racismo en Argentina, incluido el sistema universitario; el racismo en el lenguaje y en los medios de comunicación; la lucha por la visibilización estadística; las religiones de matriz afro y el sincretismo; la violencia institucional y el marco jurídico nacional e internacional sobre la población afrodescendiente.

La flamante cátedra contará con activistas y académicos afro para aportar su experiencia en las clases: “Convocamos a Miriam Gomes para hablar de todos los procesos internacionales, desde la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo hasta el Decenio Internacional de los Afrodescendientes; Francilene Martins hablará de religiosidad, un tema poco conocido y lo poco que se conoce se lo hace a través de los medios con un punto de vista sesgado por su racismo, relacionándolo con lo umbanda y el delito; Madoda Ntaka aportará su experiencia como abogado afrodescendiente en torno a diversos casos de racismo; y estará también Bruna Stamato para reflexionar sobre el pensamiento cientificista negro”.

Por su parte, Alí Delgado, quien estará a cargo de la materia junto con Gomes, reflexionó al ser consultado por este suplemento: “El componente negro en la Argentina se invisibilizó con distintos mecanismos; uno naturaliza en este país que no hay negros, que se murieron todos en las guerras o de fiebre amarilla en el siglo XIX, o que se mestizaron; es una construcción que no es real, y cuando me la dicen me llama la atención porque le están diciendo en la cara a una persona negra y argentina que no hay negros argentinos; es paradójico”.

Según Delgado, abogado e integrante de la OAFRO, “vemos poca gente en la UBA fenotípicamente negres: docentes no hay, autores negros no leí hasta recién la última materia que cursé; entonces la intención es ennegrecerla para obtener otra perspectiva de la negritud, para que quienes sean negros dentro del recinto se empoderen –sean fenotípicamente negres o no– y además lograr que otras materias tengan segmentos que hablen de racismo”.