Denuncian despidos a docentes y trabajadores de la Educación en la Ciudad

Trabajadores del programa educativo "Jornada Extendida" del Gobierno de la Ciudad de Buenos denunciaron este miércoles los despidos de aquellas personas que están exceptuadas de volver a desarrollar su tarea de manera presencial en las escuelas.

A través de un comunicado manifestaron que se encuentran en "asamblea permanente" para frenar los despidos que "en su mayoría corresponden a los exceptuados de cumplir con la presencialidad por justificativa médica".



En ese sentido, indicaron que "como docentes y trabajadores de la educación entendemos que vivimos una situación social crítica y estamos dispuestos a trabajar para garantizar el derecho a la educación y acompañar a la comunidad educativa", lo que, advirtieron, "no significa aceptar convertirnos en la mano de obra polivalente".



En rigor, el programa data del 2016 con el objetivo de ampliar el tiempo escolar en contraturno para alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas de la Ciudad con actividades complementarias de lectoescritura, ciencias, ajedrez, expresión corporal y teatro, entre otras.



No obstante, los trabajadores afirmaron que "el año pasado el programa funcionó como un verdadero laboratorio de precarización laboral y polivalencia de funciones".



"Entre otras tareas a las cuales nos invitaron a colaborar como voluntarios se encuentran la entrega de bolsones de alimentos, participación en centros vacunatorios, organización en hoteles con personas contagiada y el cuidado peatonal de runners", cuestionaron.



Por último, recordaron que muchos trabajadores decidieron "resistir" a cumplir funciones para las cuales no fueron formados y llamaron a "organizarse frente a esta situación que precariza la educación y el trabajo".