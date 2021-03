El techo se vino abajo

El techo de una verdulería del centro rosarino se desmoronó ayer y terminó con tres personas atrapadas en los escombros. El episodio se registró ayer al mediodía en un local comercial ubicado en Entre Ríos al 600. Gonzalo Ratner, de Defensa Civil, detalló que la advertencia sobre lo ocurrió llegó a través de un llamado al 911. “Se trata de una caída de mampostería importante dentro de un comercio con personas atrapadas, que fueron rescatadas por bomberos zapadores”, indicó Ratner. No obstante, aclaró que si bien las víctimas "tienen lesiones, no serían de gravedad y se las está asistiendo por personal médico en el lugar”. A la hora de explicar los motivos que pudieron provocar el derrumbe, el titular de Defensa Civil evaluó: “La antigüedad influye y algunas fallas no se perciben a simple vista, de todos modos debemos esperar los informes de bomberos, Defensa Civil y Obras Particulares”.

Los vecinos afirmaron que se trata de un edificio "de mucha antigüedad". De hecho, sus clientes más asiduos aseguraron que hace casi 40 años que la familia atendía la verdulería en ese local que alquilan desde entonces.

"Siempre está muy pintado y prolijo, pero la construcción es antigua”, indicaron. Y apuntaron que el propio matrimonio está desde siempre al frente del comercio, además de un empleado que también trabaja en el lugar desde hace ya algunos años.