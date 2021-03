El comentario machista de Fernando Iglesias a Victoria Tolosa Paz

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Fernando Iglesias, hizo un comentario machista en un debate televisivo con Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. “Es más difícil discutir (con ella) porque es mujer, es linda”, se quejó el legislador, famoso por sus intervenciones agresivas.

El miércoles a la noche en el programa A dos voces, Iglesias y Tolosa Paz estaban conversando sobre la reforma de la justicia. Según el diputado de JxC, el Gobierno “quiere que se debata solamente un plan de impunidad para Cristina” porque, justificó “ese fue el compromiso de Alberto con Cristina desde entrada de la campaña”.

“Hay que elevar la discusión política. La situación está muy compleja y requiere de hombres y mujeres que abracemos las posiciones diferentes que tenemos en una causa común -afirmó Tolosa Paz-. No me puedo poner de acuerdo con alguien que se niega a debatir la reforma de la administración penal cuando acaba de decir que le preocupan las causas del narcotráfico”.

Iglesias se quejó de que la política platense “no me deja hablar” y cuando Tolosa Paz le dijo “debatámoslo”, el diputado se dirigió al conductor del programa, Marcelo Bonelli: “¿Artemio no vino? Lo hubieras traído a Artemio. Es más difícil discutir (con ella) porque es mujer y es bonita. Me traías a Artemio y, por lo menos, me dejaba hablar un poco más”.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales agregó que el Frente de Todos llegó al Gobierno “para resolver los problemas de la gente, no para ocuparnos de las causas de corrupción porque para eso está la Justicia”. Entonces, Iglesias ironizó: “¿Puedo ir al baño y vuelvo?”.