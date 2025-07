A ocho años de la desaparición forzada y muerte de su hermano Santiago, Sergio Maldonado acaba de publicar su libro Olvidar es imposible (Marea Editorial), donde repasa los largos años de lucha en los que su voz nunca fue escuchada y la verdad cada vez aparece más lejos en el horizonte.



Entrevistado por Víctor Hugo Morales, Maldonado dijo que lamentablemente, tras casi ocho años, la familia y amigos de Santiago siguen “muy alejados de la verdad”, algo que pasa cada vez que ocurre un caso de desaparición forzada de personas.

Se trata de la tésis opuesta a la que defendió e impuso en la agenda el Gobierno de Mauricio Macri, que tenía como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, que regresó con Javier Milei en el Gobierno y se mantiene en el cargo a fuerza de represión y ataques a quienes reclaman en las calles. En aquel momento, Bullrich afirmó que Maldonado se ahogó solo en un río al escapar de la Gendarmería.

Maldonado fue claro al asegurar que todos los datos indican lo contrario: “Siempre vine denunciando que su cuerpo no estuvo en el lugar donde fue encontrado. Algo que demuestra que hubo una violencia estatal impulsada”.

Para el entrevistado, el accionar criminal de gendarmería fue avalada por el Gobierno de Macri, Bullrich y (Pablo) Noceti, quien, recordó, “era asesor de Sobisch cuando matan a Fuentealba y abogado cuando desaparecen a Julio López”.

“Esto era como que parecía algo totalmente ilegal, que lo era. Hoy vemos que todo eso ilegal, lo legalizaron. Y permiten que un gendarme en el Congreso le dispare a Pablo Grillo”, aseguró, lamentándose, sobre cómo, tras varios años, los mismos funcionarios ostentan los mismos cargos sin ningún tipo de sanción sobre ellos.

Para respaldar su tesis Maldonado tiene un sinfín de argumentos. Ante la pregunta de la 750, dio algunos ejemplos. Contó que cuando llegó a Pu Lof el 3 de agosto, dos días después de la desaparición de su hermano, fue hasta el río donde luego plantaron el cuerpo de Santiago y el agua estaba “muy bajita”.





“Todavía estaban las huellas, había casquillos de bala, hubo tres rastrillajes, 400 efectivos”, añadió sobre este punto y se preguntó cómo puede ser que cientos de personas rastrillaron tantas veces la zona sin ver el cuerpo.

Pero aclaró que esto sólo se explica por el encubrimiento de fondo: “Todo esto, obviamente, era mi palabra contra todos los medios de comunicación: ese aparato que es imposible de doblegar, sobre todo cuando la justicia es cómplice de todo esto”.

“Todo lo que dijo (Gustavo) Lleral, se fue con la recusación. Vino otra jueza en mayo del año pasado, y no tiene la causa física. No está toda escaneada. Con lo que tenía, empezó a ver que habíamos pedido en 2018 ampliaciones de la autopsia que fueron denegadas”, añadió sobre otro argumento.

Y añadió: “La primera ampliación fue de la Policía Federal y dice que el cuerpo de Santiago, como mucho, pudo haber estado 30 días (y no 46 como sostienen Bullrich y compañía) en el lugar porque no coinciden las informaciones”.

Tras lo que sumó: “Este año se hizo otra pericia que arroja que el cuerpo de Santiago no estuvo ni en el agua ni en la tierra. Porque el cuerpo, de esa manera, no podría haber estado en la conservación del cuerpo en la que está. El cuerpo tiene una mordedura de un animal carroñero. El carroñero despedaza, no queda nada”.

Luego, dio un tercer dato: “Lo más sorprendente es que el lugar está lleno de pinos, porque a Benetton el Estado le pagaba por plantar pinos y Santiago no tiene en el cuerpo polen de pino”.

Entonces, ¿por qué plantaron el cuerpo luego de un mes y medio de búsqueda? Sergio lo explicó con claridad: “Con la aparición del cuerpo de Santiago buscan invisibilizar la desaparición. Porque ese día se recuerda otra cosa”.

“El 18 de agosto no viaja el cuerpo de Santiago a Buenos Aires, viaja el 19. Y el viernes se hace la autopsia por arriba (...). Yo no lo reconocí el 17 de octubre porque no estaba en condiciones, y quedamos con que había que esperar la autopsia. Pero el juez hace todo lo contrario e instala que se ahogó solo”, dijo.

Y cerró con una denuncia que eriza la piel: “Al instante Macri la llama a mi vieja y dice que él también siente el dolor porque perdió un familiar. Y ya lo dieron por terminado. Se instala eso. Y Elisa Carrió, que dijo que un 20 por ciento (de probabilidad indicaba que Santiago) estaba en Chile, saca el 51 por ciento en Capital Federal”.