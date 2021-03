Carlos Bianco: "El reparto de las vacunas es el más razonable"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce de los cuestionamientos del Gobierno porteño y remarcó que el modo en que son distribuidas las vacunas contra el coronavirus entre los distritos "es el más razonable". En ese sentido explicó que, luego, cada jurisdicción puede vacunar "en base a prioridades", al rechazar las críticas formuladas por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.



"Tengo una muy buena relación con Quirós, pero acá no tiene mucho sentido lo que plantea y no forma parte de los acuerdos a los que se llegó: que se iba a distribuir de acuerdo a la población", expresó hoy el funcionario bonaerense en declaraciones formuladas a radio La Red.



Quirós había pedido públicamente "optimizar el mecanismo de distribución de las vacunas". En ese contexto opinó que, "lamentablemente, los grupos de riesgos no son proporcionales a la densidad poblacional, que fue el criterio que usó el Ministerio de Salud Nacional para la distribución de las vacunas".

El ministro de Salud porteño eligió poner en debate el modo en que se reparten las vacunas a nivel nacional en medio de la polémica generada por el deficiente plan de inmunización de la Ciudad de Buenos Aires. A los cuestionamientos por la privatización de la aplicación de las vacunas y la falla en el sistema de turnos para los mayores de 80 años, en la últimas horas se sumó el reclamo de los docentes porteños para que se los inocule. Antes de reconocer las deficiencias en el esquema sanitario, las autoridades porteñas decidieron atacar la planificación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, salió a respaldar los dichos de Quirós y dijo que el distrito está preparado para vacunas a 20 mil personas por día. “Estamos preparándonos para llegar a 1.200.000 personas en 45 días. Pero hay que tener las vacunas. Si tuviéramos un millón y medio de vacunas nosotros en 45 días vacunamos a todos”, expresó el funcionario. Sin embargo, los números muestran que La Ciudad ya recibió 211.900 vacunas de la Nación y sólo aplicaron 147.735 dosis.



Los cuestionamientos sobre la supuesta la distribución desigual de dosis se hicieron públicos casi al mismo tiempo que la decisión del Gobierno porteño de seguir retrasando el comienzo de la vacunación a los docentes. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, acordaron inocular a los maestros con el millón de dosis de las vacunas chinas Sinopharm. A los largo de esta semana se comenzará a vacunar en 23 distritos. La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que incumplirá lo acordado.

Ante ese escenario, Bianco afirmó que el modo en que las vacunas son repartidas "es el más razonable" y añadió que ello permite que "luego, cada jurisdicción vacune en base a prioridades".



"No sé si lo hace por un motivo político", respondió al ser consultado en ese sentido y opinó que "no está mal que cada ministro defienda la población de su jurisdicción, pero me parece que no tiene razón".

Asimismo Bianco expresó que "se trabaja muy bien y de manera coordinada entre Nación, la Provincia y la Ciudad", pero analizó que algunos matutinos porteños pretenden "generar ruido" al llevar la polémica a sus tapas. "El punto es poder dialogar en buenos términos", insistió el funcionario bonaerense.

Por otro lado, garantizó que "apenas llegan las vacunas, empezamos a inocular" y contó que anoche se enviaron 154 mil turnos por Whastapp, por mail y por la app.



"Estamos vacunando a todo vapor. Llevamos 539.887 aplicaciones. En la medida en que vayan llegando más dosis, vamos a ir vacunando", prosiguió el ministro coordinador; destacó que "hay compromisos muy fuertes" con distintas firmas para el arribo de más vacunas y resaltó que "hay que ver cómo y cuándo se cumplen".





Las PASO

El exministro de Salud, Ginés González García, pocos días antes de dejar el cargo había planteado la posibilidad de postergar el cronograma electoral de este año. En la misma línea se habían expresado la mayoría de los gobernadores. Sin embargo, los bloques oficialistas en el Congreso no avanzaron con el tema.

Al respecto, Bianco planteó que "esa es una discusión que se da a nivel nacional" y remarcó que lo "único" que le preocupa a la administración provincial "es que en agosto haya una situación sanitaria compleja".



"Pero nadie lo va a saber hasta entonces, por lo que habrá que tomar definiciones antes", apuntó y reiteró que "es una definición que no corresponde tomar" al Gobierno bonaerense.



Por último, sostuvo que el eventual cambio de cronograma no le preocupa "salvo por una eventual situación de contagios compleja" y que el Frente de Todos "no especula" en ese sentido para ver cómo eso impacta en el resultado electoral ya que "la gente nos va a votar si recomponemos la economía y si aplicamos la vacuna".